Как выглядит и сколько стоит самый мощный Mustang в истории: он выдает 900 сил
Фото: Ford
Фото: Ford
Фото: Ford
Фото: Ford
Фото: Ford
Фото: Ford
Главное отличие юбилейной версии – 5,2-литровый доработанный мотор V8, который получил увеличенный приводной нагнетатель Whipple, новый интеркулер, другую систему впуска, а также выпускную систему Borla. В результате, мощность возросла со стандартных 770 до 912 лошадиных сил. Также автомобиль получил перенастроенную трансмиссию, новый карбоновый капот, сплиттер и диффузор. Цены уже известны. Готовый автомобиль стоит 128 тысяч долларов (9,5 млн рублей по курсу), а тюнинг-пакет – 55 тысяч долларов (более 4 млн рублей).
- 3 290 000 РFord Mustang 2019 в Москве
- 3 700 000 РFord Mustang 2018 в Москве
- 3 150 000 РFord Mustang 2020 в Москве
- 3 050 000 РFord Mustang 2019 в Москве
- 4 799 000 РFord Mustang 2019 в Москве
- 5 490 000 РFord Mustang 2020 в Москве
- 3 450 000 РFord Mustang 2020 в Москве
- 3 224 000 РFord Mustang 2020 в Москве
- 2 840 000 РFord Mustang 2017 в Москве
- 2 250 000 РFord Mustang 2018 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий