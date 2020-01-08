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8 января 2020, 00:54

Как выглядит мировая стратегия развития Changan

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Фото: Changan
В течение ближайших 5 лет автопроизводитель Changan намерен застолбить за собой 15-процентную долю продаж среди всех китайских компаний, официально работающих на зарубежных рынках.
Как выглядит мировая стратегия развития Changan

Фото: Changan

Такое заявление сделал на встрече с российскими журналистами Сяо Фэн (Xiao Feng), генеральный директор Changan International Corporation. На сегодняшний день продукция Changan экспортируется в 41 страну мира. Наиболее сильные позиции у бренда в Саудовской Аравии и Чили, где ежегодно продается 12 000 и 10 000 автомобилей.

В США и Западной Европе Changan пока что не представлен, но это, по словам г-на Сяо Фэна, вопрос ближайшего будущего. Что интересно, в Старый Свет китайский автогигант намерен заявиться со своими электромобилями, коих в китайской EV-линейке порядка 20 моделей.

Сяо Фэн, генеральный директор Changan International Corporation « Традиционный рынок автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в Европе давно сложился, а потому относительно стабилен. У нас же есть хорошие «электрические» наработки и именно их готовы будем предложить местным потребителям »
Сяо Фэн, генеральный директор Changan International Corporation

R&D центры

Разработками в области «электричества» занимается японский R&D центр Changan, один из 18 ему подобных, разбросанных по миру. В общей сложности во всех R&D центрах компании трудятся 12 000 сотрудников, как правило, это местные жители. Ежедневно они приходят на работу в 180 лабораторий, где создаются и усовершенствуются модели Changan. Головной R&D центр расположен в китайском Чунцине. Он достаточно современный, ему всего год, а в строительство и оснащение был вложен 1 млрд долларов. 

В развитие R&D центров компания вкладывает до 5% своей ежегодной выручки. А она вполне себе приличная. Например, по итогам 2018 года составила около 30 млрд долларов. Это с учетом работы совместных предприятий (СП), в которых привлечены такие мировые автопроизводители, как Mazda, Ford, PSA.

Как выглядит мировая стратегия развития Changan

Фото: Changan

Как выглядит мировая стратегия развития Changan

Фото: Changan

Как выглядит мировая стратегия развития Changan

Фото: Changan

Как выглядит мировая стратегия развития Changan

Фото: Changan

Как выглядит мировая стратегия развития Changan

Фото: Changan

Как выглядит мировая стратегия развития Changan

Фото: Changan

Как выглядит мировая стратегия развития Changan

Фото: Changan

Как выглядит мировая стратегия развития Changan
Как выглядит мировая стратегия развития Changan
Как выглядит мировая стратегия развития Changan
Как выглядит мировая стратегия развития Changan
Как выглядит мировая стратегия развития Changan
Как выглядит мировая стратегия развития Changan
Как выглядит мировая стратегия развития Changan

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СП устроены по принципу распределения долей 50:50. При этом, что касается передачи технологий со стороны этих автогигантов, ее, по словам г-на Сяо Фэна, практически нет. «В вопросе технологий мы рассчитываем только на себя, - заметил топ-менеджер. – От своих зарубежных партнеров перенимаем лишь опыт работы».

Надо заметить, что производственный вклад вышеназванных компаний в общий объем выпуска Changan велик и составляет 700 000 машин в год (прогнозы на текущий год). При этом в целом Changan реализует в 2019-м около 2 млн новых автомобилей. К 2025 году объем выпуска и продаж китайской компании должен достичь уровня 3,5 млн ед., а с учетом производственных амбиций партнеров по СП – не менее 6 млн ед.

«Роботы» свои, вариаторы привозные

На заводах Changan – а их по всему миру не мало не много 35 шт. – изготавливают самую различную автотехнику, будь то седаны, кроссоверы, минивэны, автобусы и легкие грузовики. Функционирует собственное производство бензиновых двигателей и роботизированных коробок. Те дизели, что устанавливаются на некоторые модели Changan, импортируются. Равно как вариаторы марки Aisin. «Мы считаем, что каждый должен заниматься своим делом, - заявил г-н Сяо Фэн. – Если сторонние компании безупречно делают дизельные моторы, почему бы не приобрести их продукцию»? 

Как выглядит мировая стратегия развития Changan

Фото: Changan

Как выглядит мировая стратегия развития Changan

Фото: Changan

Как выглядит мировая стратегия развития Changan

Фото: Changan

Как выглядит мировая стратегия развития Changan

Фото: Changan

Как выглядит мировая стратегия развития Changan

Фото: Changan

Как выглядит мировая стратегия развития Changan
Как выглядит мировая стратегия развития Changan
Как выглядит мировая стратегия развития Changan
Как выглядит мировая стратегия развития Changan
Как выглядит мировая стратегия развития Changan
Моделями, делающими продажи на местном китайском рынке, являются кроссоверы семейств CS35, CS55 и CS75. Они же, согласно прогнозам маркетологов Changan, будут самыми востребованными и в России. По словам г-на Сяо Фэна, концерн не успевает привозить в нашу страну все свои новинки, потому как здесь свои требования по омологации машин (Глонасс, различные сертификации и т.п.).

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Впрочем, руководство Changan обещает, что в будущем сроки появления новых моделей в России будут минимальными. И хороший тому пример – компактный CS35Plus, появившийся у отечественных дилеров ненамного позже, чем в китайских салонах. Именно он сегодня «делает кассу» компании в России. А всего, по итогам текущего года, бренд отгрузил российским потребителям на 50% больше машин, чем годом ранее (точные данные будут озвучены позже).

А что на заводе?

В Чунцине у Changan две производственные площадки. На одной собирают CS95 и CS75, на другой, где посчастливилось побывать, известный россиянам CS55 и еще одну модель, к нам не поставляемую. Кроссовер CS75Plus и легковушку Alsvin, которая приедет в Россию в наступившем году, выпускают в г. Хэйфэй.

Чунцинский завод современный, что называется, большой и светлый; введен в эксплуатацию в 2016-м. На нем трудоустроено 3000 человек. Средняя зарплата сотрудников – 45 000 рублей на наши деньги. От себя заметим, такая цифра сделает честь любому отечественному автопредприятию.

Как выглядит мировая стратегия развития Changan

Фото: Changan

Как выглядит мировая стратегия развития Changan

Фото пользователя 110km.ru

Как выглядит мировая стратегия развития Changan

Фото: Changan

Как выглядит мировая стратегия развития Changan

Фото пользователя 110km.ru

Как выглядит мировая стратегия развития Changan

Фото пользователя 110km.ru

Как выглядит мировая стратегия развития Changan

Фото: Changan

Как выглядит мировая стратегия развития Changan

Фото: Changan

Как выглядит мировая стратегия развития Changan

Фото пользователя 110km.ru

Как выглядит мировая стратегия развития Changan

Фото пользователя 110km.ru

Как выглядит мировая стратегия развития Changan
Как выглядит мировая стратегия развития Changan
Как выглядит мировая стратегия развития Changan
Как выглядит мировая стратегия развития Changan
Как выглядит мировая стратегия развития Changan
Как выглядит мировая стратегия развития Changan
Как выглядит мировая стратегия развития Changan
Как выглядит мировая стратегия развития Changan
Как выглядит мировая стратегия развития Changan

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Производство полноценное – функционируют цеха штамповки, сварки, окраски и сборки. Штамповочная линия работает в 3 смены, на каждой задействовано 160 человек. Производственный объем цеха - 240 000 кузовов. Оборудование импортное, не китайское, зато обеспечивает 100-процентную оцинковку кузовов. В цехе сварки, в запуск которого было инвестировано 800 млн юаней, уровень автоматизация достигает 92% (532 робота марки Kawasaki). В год сваривается до 340 000 кузовов.

Линия сборки - это ни мало ни много 100 000 кв. метров площади. В настоящее время сотрудники (а это 800 человек) работают в одну смену. Объем производства цеха – 62 автомобиля в час. На «ветке» преимущественно белого цвета кузова – самые востребованные в КНР, особенно в его южной части. Перерывы на перекур не превышают 10 минут. Правда, дымящих в курилках немного. В основном, сотрудники конвейера отдыхают со своими термосами – картина, которую мы можем видеть среди туристов, приезжающих к нам в гости. Столовая в отдельном корпусе. Питание осуществляется не за живые деньги: каждый сотрудник завода располагает картой, на которую переводятся, а потом списываются денежные средства.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Тест-драйв Changan CS35Plus: еще не великий, но уже значительный
В тестах автомобиля Changan cs35 plus полностью отсутствует обзор двигателя GDI. Все остальные преимущества автомобиля становятся второстепенными.
Владимир
Форум Changan CS35
До покупки Чангана уже был знаком с "китайцами". Именно Чанган мне приглянулся своей эргономичностью, внешним видом ну и конечно же ценой. Его недорого обслуживать, на расходники цены вполне себе нормальные, а за 2 года основательно чинить машу мне не приходилось. Экономно расходует топливо. На мой взгляд ...
vanchukm
Лучшие новые китайские автомобили в России
Конечно DFM AX7 лучше представленных образцов, но у него ляпы которых нет на других авто. Это мультимедиа ( сбиваются часы и дата, не коннектится со смартфоном, плохой звук) нет антикора дна и подкрылков, купил 04.04.2019 ржавые приводные валы передних колес, ржавая выхлопная система.
Николай
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Как выглядит мировая стратегия развития Changan
Такое заявление сделал на встрече с российскими журналистами Сяо Фэн (Xiao Feng), генеральный директор Changan International Corporation. На сегодняшний день продукция Changan экспортируется в 41 страну мира. Наиболее сильные позиции у бренда в Саудовской Аравии и Чили, где ежегодно продается 12 000 и 10 000 автомобилей. В США и Западной Европе Changan пока что не представлен, но это, по словам г-на Сяо Фэна, вопрос ближайшего будущего. Что интересно, в Старый Свет китайский автогигант намерен заявиться со своими электромобилями, коих в китайской EV-линейке порядка 20 моделей.{{person_281_Традиционный рынок автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в Европе давно сложился, а потому относительно стабилен. У нас же есть хорошие «электрические» наработки и именно их готовы будем предложить местным потребителям}}R&D центрыРазработками в области «электричества» занимается японский R&D центр Changan, один из 18 ему подобных, разбросанных по миру. В общей сложности во всех R&D центрах компании трудятся 12 000 сотрудников, как правило, это местные жители. Ежедневно они приходят на работу в 180 лабораторий, где создаются и усовершенствуются модели Changan. Головной R&D центр расположен в китайском Чунцине. Он достаточно современный, ему всего год, а в строительство и оснащение был вложен 1 млрд долларов.  В развитие R&D центров компания вкладывает до 5% своей ежегодной выручки. А она вполне себе приличная. Например, по итогам 2018 года составила около 30 млрд долларов. Это с учетом работы совместных предприятий (СП), в которых привлечены такие мировые автопроизводители, как Mazda, Ford, PSA. {{gallery_1889}} {{material_128373}} СП устроены по принципу распределения долей 50:50. При этом, что касается передачи технологий со стороны этих автогигантов, ее, по словам г-на Сяо Фэна, практически нет. «В вопросе технологий мы рассчитываем только на себя, - заметил топ-менеджер. – От своих зарубежных партнеров перенимаем лишь опыт работы». Надо заметить, что производственный вклад вышеназванных компаний в общий объем выпуска Changan велик и составляет 700 000 машин в год (прогнозы на текущий год). При этом в целом Changan реализует в 2019-м около 2 млн новых автомобилей. К 2025 году объем выпуска и продаж китайской компании должен достичь уровня 3,5 млн ед., а с учетом производственных амбиций партнеров по СП – не менее 6 млн ед. «Роботы» свои, вариаторы привозныеНа заводах Changan – а их по всему миру не мало не много 35 шт. – изготавливают самую различную автотехнику, будь то седаны, кроссоверы, минивэны, автобусы и легкие грузовики. Функционирует собственное производство бензиновых двигателей и роботизированных коробок. Те дизели, что устанавливаются на некоторые модели Changan, импортируются. Равно как вариаторы марки Aisin. «Мы считаем, что каждый должен заниматься своим делом, - заявил г-н Сяо Фэн. – Если сторонние компании безупречно делают дизельные моторы, почему бы не приобрести их продукцию»?  {{gallery_1890}} Моделями, делающими продажи на местном китайском рынке, являются кроссоверы семейств CS35, CS55 и CS75. Они же, согласно прогнозам маркетологов Changan, будут самыми востребованными и в России. По словам г-на Сяо Фэна, концерн не успевает привозить в нашу страну все свои новинки, потому как здесь свои требования по омологации машин (Глонасс, различные сертификации и т.п.). {{material_128243}} Впрочем, руководство Changan обещает, что в будущем сроки появления новых моделей в России будут минимальными. И хороший тому пример – компактный CS35Plus, появившийся у отечественных дилеров ненамного позже, чем в китайских салонах. Именно он сегодня «делает кассу» компании в России. А всего, по итогам текущего года, бренд отгрузил российским потребителям на 50% больше машин, чем годом ранее (точные данные будут озвучены позже). А что на заводе?В Чунцине у Changan две производственные площадки. На одной собирают CS95 и CS75, на другой, где посчастливилось побывать, известный россиянам CS55 и еще одну модель, к нам не поставляемую. Кроссовер CS75Plus и легковушку Alsvin, которая приедет в Россию в наступившем году, выпускают в г. Хэйфэй. Чунцинский завод современный, что называется, большой и светлый; введен в эксплуатацию в 2016-м. На нем трудоустроено 3000 человек. Средняя зарплата сотрудников – 45 000 рублей на наши деньги. От себя заметим, такая цифра сделает честь любому отечественному автопредприятию.{{gallery_1891}} {{material_128016}} Производство полноценное – функционируют цеха штамповки, сварки, окраски и сборки. Штамповочная линия работает в 3 смены, на каждой задействовано 160 человек. Производственный объем цеха - 240 000 кузовов. Оборудование импортное, не китайское, зато обеспечивает 100-процентную оцинковку кузовов. В цехе сварки, в запуск которого было инвестировано 800 млн юаней, уровень автоматизация достигает 92% (532 робота марки Kawasaki). В год сваривается до 340 000 кузовов.Линия сборки - это ни мало ни много 100 000 кв. метров площади. В настоящее время сотрудники (а это 800 человек) работают в одну смену. Объем производства цеха – 62 автомобиля в час. На «ветке» преимущественно белого цвета кузова – самые востребованные в КНР, особенно в его южной части. Перерывы на перекур не превышают 10 минут. Правда, дымящих в курилках немного. В основном, сотрудники конвейера отдыхают со своими термосами – картина, которую мы можем видеть среди туристов, приезжающих к нам в гости. Столовая в отдельном корпусе. Питание осуществляется не за живые деньги: каждый сотрудник завода располагает картой, на которую переводятся, а потом списываются денежные средства.
2020-01-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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