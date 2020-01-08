Как выглядит мировая стратегия развития Changan
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Фото: Changan
Такое заявление сделал на встрече с российскими журналистами Сяо Фэн (Xiao Feng), генеральный директор Changan International Corporation. На сегодняшний день продукция Changan экспортируется в 41 страну мира. Наиболее сильные позиции у бренда в Саудовской Аравии и Чили, где ежегодно продается 12 000 и 10 000 автомобилей.
В США и Западной Европе Changan пока что не представлен, но это, по словам г-на Сяо Фэна, вопрос ближайшего будущего. Что интересно, в Старый Свет китайский автогигант намерен заявиться со своими электромобилями, коих в китайской EV-линейке порядка 20 моделей.
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Традиционный рынок автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в Европе давно сложился, а потому относительно стабилен. У нас же есть хорошие «электрические» наработки и именно их готовы будем предложить местным потребителям
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Сяо Фэн, генеральный директор Changan International Corporation
R&D центры
Разработками в области «электричества» занимается японский R&D центр Changan, один из 18 ему подобных, разбросанных по миру. В общей сложности во всех R&D центрах компании трудятся 12 000 сотрудников, как правило, это местные жители. Ежедневно они приходят на работу в 180 лабораторий, где создаются и усовершенствуются модели Changan. Головной R&D центр расположен в китайском Чунцине. Он достаточно современный, ему всего год, а в строительство и оснащение был вложен 1 млрд долларов.
В развитие R&D центров компания вкладывает до 5% своей ежегодной выручки. А она вполне себе приличная. Например, по итогам 2018 года составила около 30 млрд долларов. Это с учетом работы совместных предприятий (СП), в которых привлечены такие мировые автопроизводители, как Mazda, Ford, PSA.
Фото: Changan
Фото: Changan
Фото: Changan
Фото: Changan
Фото: Changan
Фото: Changan
Фото: Changan
Надо заметить, что производственный вклад вышеназванных компаний в общий объем выпуска Changan велик и составляет 700 000 машин в год (прогнозы на текущий год). При этом в целом Changan реализует в 2019-м около 2 млн новых автомобилей. К 2025 году объем выпуска и продаж китайской компании должен достичь уровня 3,5 млн ед., а с учетом производственных амбиций партнеров по СП – не менее 6 млн ед.
«Роботы» свои, вариаторы привозные
На заводах Changan – а их по всему миру не мало не много 35 шт. – изготавливают самую различную автотехнику, будь то седаны, кроссоверы, минивэны, автобусы и легкие грузовики. Функционирует собственное производство бензиновых двигателей и роботизированных коробок. Те дизели, что устанавливаются на некоторые модели Changan, импортируются. Равно как вариаторы марки Aisin. «Мы считаем, что каждый должен заниматься своим делом, - заявил г-н Сяо Фэн. – Если сторонние компании безупречно делают дизельные моторы, почему бы не приобрести их продукцию»?
Фото: Changan
Фото: Changan
Фото: Changan
Фото: Changan
Фото: Changan
А что на заводе?
В Чунцине у Changan две производственные площадки. На одной собирают CS95 и CS75, на другой, где посчастливилось побывать, известный россиянам CS55 и еще одну модель, к нам не поставляемую. Кроссовер CS75Plus и легковушку Alsvin, которая приедет в Россию в наступившем году, выпускают в г. Хэйфэй.
Чунцинский завод современный, что называется, большой и светлый; введен в эксплуатацию в 2016-м. На нем трудоустроено 3000 человек. Средняя зарплата сотрудников – 45 000 рублей на наши деньги. От себя заметим, такая цифра сделает честь любому отечественному автопредприятию.
Фото: Changan
Фото пользователя 110km.ru
Фото: Changan
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото: Changan
Фото: Changan
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Линия сборки - это ни мало ни много 100 000 кв. метров площади. В настоящее время сотрудники (а это 800 человек) работают в одну смену. Объем производства цеха – 62 автомобиля в час. На «ветке» преимущественно белого цвета кузова – самые востребованные в КНР, особенно в его южной части. Перерывы на перекур не превышают 10 минут. Правда, дымящих в курилках немного. В основном, сотрудники конвейера отдыхают со своими термосами – картина, которую мы можем видеть среди туристов, приезжающих к нам в гости. Столовая в отдельном корпусе. Питание осуществляется не за живые деньги: каждый сотрудник завода располагает картой, на которую переводятся, а потом списываются денежные средства.
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