30 января 2018, 14:36

Как выглядит новый Hyundai Santa Fe?

Корейский автопроизводитель Hyundai опубликовал первые изображения обновленного Santa Fe. И без текстового сопровождения видно, что дизайн среднеразмерного кроссовера получился ярким.
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Как выглядит новый Hyundai Santa Fe? Hyundai Santa Fe

В облике выделяется мощная передняя часть с крупной каскадной радиаторной решеткой. Передняя светооптика по-своему оригинальна: с раздельными дневными ходовыми и головными огнями.

Профиль SUV дает некоторое представление о его динамических качествах. Простая линия крыши в области кормы сходится с боковой, идущей от передних фар. В совокупности формируется относительно гармоничный образ.

Основа задней части – интересные по форме фонари, 2 выхлопные трубы и крупный бампер. Подробности о новом Santa Fe ожидаются…

Новинки и концепт кары Хундай, Хендай Санта Фе

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Отзывы по теме
Форум Hyundai Santa Fe
Турбина хорошо повышает мощность двигателя, но вот надежность... увы : ( И это у всех так почти. Атмосферники лучше в этом отношении. И таскают не хуже - на Кайроне по трассе шел - на диво приемистая машинка, на обгон идет с завидной резвостью.
Farion
Тест-драйв Hyundai Santa Fe
Отзыв явно заказной (т.е. ни о чом) . Если сравнивать с q5 то цену сравните (считаю не корректно сравнивать)
Дмитрий
Антифриз с низкой вязкостью. Кто пробовал?
| Кому: Nonameus Вообще понятие "антифриз с низкой вязкостью" больше похоже на маркетинговый ход, призванный увеличить продажи самого обычного G12+. Даже если подобные охлаждающие жидкости и существуют, то необходимо обратить внимание на оборотную сторону "низкой вязкости" - высокую текучесть. Это означает ...
Игнат
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Как выглядит новый Hyundai Santa Fe?
В облике выделяется мощная передняя часть с крупной каскадной радиаторной решеткой. Передняя светооптика по-своему оригинальна: с раздельными дневными ходовыми и головными огнями. Профиль SUV дает некоторое представление о его динамических качествах. Простая линия крыши в области кормы сходится с боковой, идущей от передних фар. В совокупности формируется относительно гармоничный образ. Основа задней части – интересные по форме фонари, 2 выхлопные трубы и крупный бампер. Подробности о новом Santa Fe ожидаются…
2018-01-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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