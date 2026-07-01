10 миллионов за Land Cruiser 2015 года: владелец спорит с отчетом о пробеге и требует Dodge Ram TRX

Как выглядит «новый» внедорожник 2015 года и почему его не покупают

За «почти новый» Toyota Land Cruiser 2015 года с заводскими пленками и хранением в теплом гараже просят 10 миллионов рублей. Но самые жаркие споры развернулись вокруг реального пробега внедорожника.

За «почти новый» Toyota Land Cruiser 2015 года с заводскими пленками и хранением в теплом гараже просят 10 миллионов рублей. Но самые жаркие споры развернулись вокруг реального пробега внедорожника.

На новосибирском рынке подержанных автомобилей появилось необычное предложение, привлекающее внимание не только заоблачной ценой, но и открытым конфликтом продавца с алгоритмами крупного портала объявлений. Владелец выставил на продажу Toyota Land Cruiser 2015 года выпуска с 4,5-литровым дизельным двигателем мощностью 249 лошадиных сил. За 11-летний внедорожник в белом цвете просят десять миллионов рублей. Главная интрига лота заключается в пробеге. Если сам хозяин утверждает, что машина проехала всего 30 тысяч километров, то автоматическая система сбора данных портала Дром настаивает на том, что одометр показывает недостоверную информацию, а реальный пробег кроссовера превышает 280 тысяч километров.

Продавец категорически не согласен с представленным отчетом и называет его бессмыслицей. Он подчеркивает, что автомобиль приобретался новым в официальном салоне, все документы на руках, а состояние машины полностью подтверждает ее почти нулевую эксплуатацию. Внедорожник все эти годы хранился исключительно в теплом гараже, на кузове и элементах салона до сих пор сохраняются заводские защитные пленки. В качестве доказательства своей правоты владелец готов предоставить автомобиль на любую компьютерную диагностику.

Комплектация японского рамника одна из самых богатых, она включает камеры кругового обзора, систему удержания в полосе, датчики сближения, а также передние сиденья с перфорацией и вентиляцией. За время эксплуатации в машину были внесены некоторые технические изменения. Сразу после покупки из конструкции удалили клапан EGR и прочие элементы экологической системы, что считается стандартной процедурой для продления ресурса дизеля V8 в российских условиях. Также внедорожник оснастили охранной системой Пандора с сим-картой, а сам блок управления двигателем прикрыли дополнительными секретками для защиты от угона.

На содержание этого практически нового автомобиля тоже были потрачены серьезные средства. Недавно владелец приобрел два новых аккумуляторных батареи и комплектует продажу двумя наборами колес на литых дисках для летнего и зимнего сезонов. Причину продажи продавец объясняет банальной потерей необходимости в этом транспорте. При этом он готов рассмотреть вариант обмена своего безупречного Ленд Крузера на другую машину с доплатой. В качестве желаемого варианта обмена выступает американский суперпикап Dodge Ram TRX, что подчеркивает неординарный статус продавца и его интерес к эксклюзивной технике. Данный лот отлично демонстрирует, насколько высоки сейчас цены на ухоженные премиальные внедорожники, пусть даже со спорной историей.