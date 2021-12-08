Как выглядит самая крупная коллекция Ford, выпущенных с 1930-х по 2020 год
Гэри Томас из Техаса коллекционирует модели Ford уже более 40 лет. В его коллекцию вошли самые разные машины, начиная с моделей «В» 30-х годов и заканчивая последними суперкарами GT. Но больше всего в его гараже площадью 1115 м2 моделей Mustang, выпущенных в период с 1965 по 1970 год. Причем в гараже размещаются только те модели, что уже прошли реставрацию, либо изначально покупались в приличном состоянии. Еще десятки машин ожидают реставрации.
Но даже то, что уже представлено в экспозиции впечатляет! Тут по меньшей мере 15 Mustang Shelby, среди них минимум по одной модели GT350 и GT500, созданных с 1966 по 1970. Есть пара версий в кузове купе и кабриолет, а также несколько моделей GT500 КР. Кроме того, Томас отреставрировал парочку моделей GT500 Hertz.
Помимо потрясающих Shelby, у него есть множество крутых моделей «Мустангов» 1969-1970 года: Cobra Jet, Mach 1 и Boss. У него есть практически каждый Mustang, выпущенный компанией Ford после того, как Кэролл Шелби прекратил работу над машинами GT.
Это, вероятно, самая большая в мире коллекция не только «Мустангов», но и в принципе моделей Ford. Несколько машин из коллекции Гэри Томаса будут проданы в начале января 2022 с аукциона.
- 350 000 РOpel Astra 2007 в Москве
- 780 000 РFord Transit 2008 в Москве
- 289 000 РВАЗ (Lada) Priora 2011 в Москве
- 650 000 РMazda CX-7 2008 в Москве
- 2 500 000 РInfiniti FX30 2013 в Москве
- 2 790 000 РInfiniti FX 2013 в Москве
- 5 000 000 РJaguar XJ 2019 в Москве
- 178 000 РВАЗ (Lada) 2105 2011 в Москве
- 350 000 РHyundai Elantra 2004 в Москве
- 3 999 000 РMercedes S-класс 2014 в Москве
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