Как выглядит самоходная лодка Roboat: и людей перевезти, и мусор с воды убрать
Фото: ams-institute.org
Фото: ams-institute.org
Фото: ams-institute.org
Фото: ams-institute.org
Фото: ams-institute.org
Фото: ams-institute.org
Roboat был разработан совместными усилиями Массачусетского технологического института, лаборатории Senseable City и Амстердамского института передовых решений. В прошлом году команда протестировала масштабную модель длиной 2 метра. В 2021-м были запущены 2 полноразмерных экземпляра.
Каждый из них, как показали тесты, готов взять на борт до 5 человек, эффективно собирает мусор с водной глади, доставляет товары и выполняет функции водного такси. Для навигации по каналам Амстердама Roboat оснащен GPS, что позволяет судну определять безопасный маршрут между двумя точками.
Плавсредство в онлайн режиме сканирует окружающее пространство, дабы избежать столкновений с такими объектами, как мосты, столбы и другие лодки. Глазами и ушами «робота» является комбинация лидарной технологии и целого набора камер, обеспечивающих обзор на 360 градусов. Roboat может работать в течение 10 часов и заряжается по беспроводной сети.
По соображениям безопасности речная «самоходка» контролируется удаленно с помощью мониторов из специального центра управления. Один оператор может контролировать более 50 роботизированных устройств, обеспечивая таким образом их бесперебойную работу.
«Поскольку Roboat способен выполнять свои задачи без шкипера на борту, он представляет большую ценность для жизнедеятельности города», - заявили по итогам тестов представители муниципалитета Амстердама.
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