Как выглядит самый большой тягач в мире Nicolas Tractomas
Nicolas – это французская компания, занимающаяся, в основном, производством специальных прицепов. Но делает она и свои грузовики. «Трактомасы» – продукция штучная, производятся они под заказ. Стоит такой грузовик под миллион евро. Что перевозят такие машины? Несколько тягачей, например, было заказано для транспортировки крайне тяжёлого оборудования для электростанций.
Длина грузовика – более 12,5 метров, ширина – почти 3,5, а высота – 4,5. Тягач оснащён американским турбодизелем объёмом 27 литров. Его мощность – 912 л.с., а крутящий момент – 3460 Н∙м.
Шины установлены особые, которые обычно используются на тяжёлых автокранах. Колёс этих десять, и все ведущие. Масса тягача – 41 тонна. Но ещё в него может загружаться щебёночный балласт, который облегчает трогание с места с тяжёлым прицепом, и тогда общий вес машины и балласта получается равным уже 71 тонне.
Кстати, а какова здесь максимально возможна масса груза? «Трактомас» может тащить прицеп весом до 700 тонн!
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