Как выглядит шильдик, который окрашен самой черной краской в мире
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
В 2016 году Rolls Royce стал привлекать более молодых клиентов с помощью нового модного суббренда Black Badge, первоначально представленного на купе Wraith и седане Ghost. За пять лет на продукцию Black Badge приходится более одного из каждых четырех проданных Rolls Royce. Ghost во втором поколении снова получил обработку от Black Badge.
По словам Rolls, значок Ghost Black Badge предназначен для клиентов, которые хотят минимализма в дизайне. Можно выбрать любой из 44 000 существующих цветов компании или выбрать свой собственный, но большинство покупателей для конкретной модели выбирают черную краску.
В компании утверждают, что это самый темный черный цвет, доступный на серийных автомобилях, он состоит из 100 фунтов (45 кг) краски, которая распыляется и наносится на электростатически заряженный кузов, а затем покрывается двумя слоями прозрачного покрытия и полируется вручную. Весь процесс занимает до пяти часов.
Решетка радиатора и внутренняя отделка также выполнены в темном цвете, 21-дюймовые колеса сделаны из 44 слоев углеродного волокна, а символ Leminscate Black Badge несколько раз встречается, в том числе на светящейся панели, где он появляется рядом с 850 звездами, светящимися только в темноте.
Ghost Black Badge — это не только модная отделка и покраска. Здесь более крупные пневматические рессоры, а 6,75-литровый двигатель V12 с двойным турбонаддувом получил дополнительные 29 л.с. и 37 фунт-футов. Общая мощность в 591 л.с. на самом деле на 12 л.с. меньше, чем у Ghost Black Label 2016 года, но крутящий момент вырос с 619 фунт-футов до 664 фунт-футов, что снизило время до 100 км/ч с 4,6 до 4,5 секунд.
- 17 800 000 РRolls-Royce Ghost 2017 в Москве
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- 33 850 000 РRolls-Royce Ghost 2021 в Москве
- 34 900 000 РRolls-Royce Ghost 2021 в Москве
- 35 400 000 РRolls-Royce Ghost 2021 в Москве
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