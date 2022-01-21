Как выглядит внутри отель, который умеет летать: роскошь достойна Романа Абрамовича
Four Seasons Hotels and Resorts предлагает воспользоваться своим частным самолетом и совершить впечатляющие путешествия на его борту. Это путешествие получило название «пятизвездочное впечатление в небе». В компании отмечают, что это хороший способ почувствовать себя миллионером и путешествовать по живописным местам.
Несмотря на пандемию коронавируса, люди все равно жаждут путешествий и удивительных впечатлений. Известная компания Four Seasons заявила, что в 2023 году все желающие смогут отправиться в путешествие на частном самолете компании по семи направлениям. Часть маршрутов, пролегающих по самым красивым уголкам мира, анонсировали еще в прошлом году.
Например, самое продолжительное путешествие занимает 24 дня. За это время туристы посетят такие места, как Бали, Дубай, Тадж-Махал, а завершится путешествие в Лондоне.
Частный самолет Four Seasons – это модернизированный Airbus A321neo-LR, предлагающий высочайшее качество обслуживания. Прежде всего, самолет может похвастаться самым широким и высоким салоном в своем классе. В самолете всего 48 сидений ручной работы, изготовленных на заказ и обтянутых высококачественной итальянской кожей.
В самолете есть просторная зона отдыха, где можно пообщаться с другими пассажирами. Также ее можно использовать в качестве площадки для проведения семинаров и творческих мастерских. Конечно, роскошное путешествие подразумевает кроме всего прочего изысканные блюда от известного шеф-повара, который будет готовить их для гостей на современной просторной кухне.
Кроме шеф-повара, на борту самолета будет работать специальный консьерж, директор по работе с гостями и даже врач. Естественно, такое путешествие будет стоить недешево. Однако, в Four Seasons считают, что это все же бюджетный вариант, помогающий почувствовать себя Романом Абрамовичем.
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