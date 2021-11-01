Как выглядит внутри роскошный офис на базе Mercedes Sprinter: фото шикарного салона
Фото: Ultimate Toys
Фото: Ultimate Toys
Фото: Ultimate Toys
Фото: Ultimate Toys
Фото: Ultimate Toys
Фото: Ultimate Toys
Фото: Ultimate Toys
Фото: Ultimate Toys
В салоне установлены четыре вращающихся комфортабельных кожаных кресла, большой ЖК-телевизор, а в задней части – еще пара кожаных диванчиков и раскладной стол. За перегородкой, на которой висит второй телевизор, можно найти санузел с унитазом и раковиной и мини-кухню с холодильником и микроволновкой. Излишне говорить, что к услугам пассажиров множество USB-разъемов для зарядки гаджетов, премиальная аудиосистема, улучшенная звукоизоляция и отделка высококачественными материалами.
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