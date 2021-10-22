22 октября 2021, 09:46
Как выглядит внутри самый роскошный кабриолет Mercedes-AMG: известна дата премьеры
Следующий четверг, 28 октября, будет богат на автомобильные премьеры. Публике покажут новый Range Rover, Corvette Z06, Rolls-Royce Black Badge, а также, как выяснилось, роскошный кабриолет Mercedes-AMG SL следующего поколения. Немецкая компания опубликовала очередной тизер новинки.
Дарья Климова Фото: pinterest.ru
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Фото: Mercedes
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Фото: Mercedes
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Фото: motor1
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Известно, что разработкой нового SL целиком занимались специалисты из Аффальтербаха, а значит, на рынок выйдут исключительно заряженные AMG-версии кабриолета. В компании утверждают, что новинка станет самой спортивной за всю историю модели. Кабриолет лишится заднего привода и получит фирменную трансмиссию 4Matic+. В салоне смогут разместиться четыре человека по формуле 2+2.
Упомянутые модели: Mercedes SL (от 7 100 000 Р)
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