Как выглядит внутри суперяхта за 38 миллионов долларов: автомобильный магнат из США ее продает прямо сейчас (фото)
Компания Тейлора Automotive Management Services является одной из самых успешных и крупнейших компаний в автомобильном секторе во Флориде.
Несколько лет назад миллионеру приглянулась роскошная 60-метровая суперяхта Mie Elise II 2012 года выпуска американского производства с классическим интерьером, в оформлении которого использовались редкие сорта дерева, сделанные из белого мрамора полы, украшенные шелковыми коврами нейтральных цветов.
Яхта может похвастаться неплохими характеристиками: это одна из самых больших яхт в мире, способных добраться до Багамских островов. За последние семь лет суперяхта пересекла Атлантику по меньшей мере 12 раз. Mia Elise II может развивать скорость до 15 узлов (27,7 км/ч).
На яхте есть джакузи, сауна, тренажерный зал и даже библиотека, оформленная в классическом стиле. Около главной спальни расположены ванные комнаты, а также кабинет, который можно переоборудовать в дополнительную каюту. На палубе есть детская комната, VIP-каюта и роскошный лаундж.
После недавнего ремонта миллионер решил расстаться с яхтой, ее уже выставили на продажу за 38 миллионов долларов. По мнению дилеров, это довольно высокая цена за 10-летнюю яхту. Однако, если принять во внимание характеристики судна, его элегантный вид и роскошную отделку покупатель, готовый выложить даже такую крупную сумму, скорее всего, скоро найдется.
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