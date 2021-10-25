Как выглядят эксклюзивные «двусторонние» колесные диски для Corvette
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Компания Aerolarri много лет работает над тюнингом Corvette C8. Ранее в этом году она представила центральную выхлопную систему, также был предложен ряд аэродинамических улучшений, и вот совсем недавно внимание было обращено на колеса автомобиля.
На рынке существует множество различных вариантов дисков для Corvette, но Aerolarri хотел сделать что-то непохожее ни на что, и дизайнеры разработали двусторонний набор. Получается, что диски с левой стороны имеют иной дизайн, чем на правой.
Конечно, любой может купить просто две разных пары дисков для своей машины, но при покупке двусторонних дисков у Aerolarri означает, что вам не нужно беспокоиться о поиске разных дисков с одинаковым размером и вылетом.
Все диски Aerolarri кованые, при этом, производитель предлагает множество различных стилей, каждый из которых будет ограничен 299 экземплярами. Дизайн сильно различается: от простого пятиспицевого до более агрессивных, острых и узких. Клиенты также могут заказать на центральных крышках гравировку собственного дизайна или отделку из углеродного волокна. Набор этих кованых колес обойдется в 2888 долларов.
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