11 февраля 2022, 17:51
Как вымыть суперкар стоимостью 4,5 млн долларов: наблюдаем, слушаем и наслаждаемся
Сегодня пятница, и если рабочая неделя выдалась у вас напряженной, то предлагаем устроиться поудобнее и посмотреть простое, но одновременно удивительное видео, посвященное мойке роскошного суперкара Pagani Huayra.
Дарья Климова Фото: youtube.com / Esoteric
Изображение загружается
Фото: youtube.com / Esoteric
Ранее мы писали
Считается, что итальянцы делают самые красивые автомобили. Американские машины в большей степени славятся ...Читать далее
Видео снято в одной из американских детейлинг-студий с потрясающим качеством картинки и звука, без лишней суеты и разговоров. Подробно показывается процесс очистки колес, обезжиривания, мойки и сушки. Отснятый материал сопровождается приятными звуками, есть специальный раздел видео с различными автомобильными звуками: открывающейся крышки капота, захлопывающей двери и, конечно, урчания мощного 6,0-литрового двигателя V12, который выдает 764 лошадиные силы и 1000 Нм пикового крутящего момента.
Упомянутые модели: Pagani Huayra
Подписывайтесь на наш канал в Google News и "Яндекс.Дзен": больше интересных новостей каждый день.
Комментарии
Новости по теме
Автомобили с V12, которые еще остались на рынке в 2022 году
04.02.2022, 18:37
Арнольд Шварценеггер против Дуэйна «Скалы» Джонсона: чьи машины круче?
30.09.2021, 14:11
Машины миллиардеров: на чем ездят 20 богатейших людей планеты
03.05.2021, 23:10
ТОП-5 самых уродливых итальянских автомобилей и еще пять более страшных американских
16.04.2021, 12:06
Новости по теме
Автомобили с V12, которые еще остались на рынке в 2022 году
04.02.2022, 18:37
Арнольд Шварценеггер против Дуэйна «Скалы» Джонсона: чьи машины круче?
30.09.2021, 14:11
Машины миллиардеров: на чем ездят 20 богатейших людей планеты
03.05.2021, 23:10
ТОП-5 самых уродливых итальянских автомобилей и еще пять более страшных американских
16.04.2021, 12:06
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Транспортный налог
Рейтинги машин