Как вырезать Chevrolet Camaro ZL1 1LE на тыкве? Инструкция по применению
В США День всех святых или попросту Хеллоуин празднуется 31 октября с размахом. Миллионы людей начинают заранее готовиться к своеобразному празднику, главный атрибут которого – тыква.
Chevrolet Camaro
Выпускается с 1992 г.
Новый от 2 055 000 до 2 635 000 Р
Отзывов: 1
Специально для этого компания опубликовала на своем сайте инструкцию, как это сделать, а также разноцветный трафарет. В пояснении говорится, что области, окрашенные в черный цвет, нужно вырезать зубчатым ножом полностью, а на месте серых с тыквы надо снять лишь немного верхнего слоя. Белые же детали вообще не надо вырезать.
Чтобы «Камаро» идеально смотрелся на тыкве, поверхность ее нужно очистить. Для узора разработчики инструкции рекомендуют выбрать наиболее плоскую из ее сторон.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Привет всем , вот я хочу купить камаро 13 года , но мне не нравится ее новый кузов , задние фары не красивые , можно ли поменять фары с пампером и поставить старый , например 2011 года ?
Камаро красавчик конечно. И с таким красавчиком сбежали от нас. Ну хоть дилеры в беде не оставят. http:// www.zr.ru/ content/ news/ 778828-favorit-motors-nachinaet-kompensacionnye-vyplaty-vladelcam-chevrolet-i-opel/
Мне бы такого Камаро на тест… я бы на нем отжег. но...
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