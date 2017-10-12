12 октября 2017, 20:02

Как вырезать Chevrolet Camaro ZL1 1LE на тыкве? Инструкция по применению

В США День всех святых или попросту Хеллоуин празднуется 31 октября с размахом. Миллионы людей начинают заранее готовиться к своеобразному празднику, главный атрибут которого – тыква.
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Как вырезать Chevrolet Camaro ZL1 1LE на тыкве? Инструкция по применению Chevrolet Camaro

Chevrolet Camaro
Выпускается с 1992 г.
Новый от 2 055 000 до 2 635 000 Р
Отзывов: 1
На ней вырезаются злобные мордочки или какие-либо особенные знаки. Поставщик оригинальных запчастей для машин концерна General Motors предложил поклонникам Chevrolet Camaro ZL1 1LE вырезать на поверхности овоща силуэт купе.

Специально для этого компания опубликовала на своем сайте инструкцию, как это сделать, а также разноцветный трафарет. В пояснении говорится, что области, окрашенные в черный цвет, нужно вырезать зубчатым ножом полностью, а на месте серых с тыквы надо снять лишь немного верхнего слоя. Белые же детали вообще не надо вырезать.

Чтобы «Камаро» идеально смотрелся на тыкве, поверхность ее нужно очистить. Для узора разработчики инструкции рекомендуют выбрать наиболее плоскую из ее сторон.

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Отзывы по теме
Форум Chevrolet Camaro
Привет всем , вот я хочу купить камаро 13 года , но мне не нравится ее новый кузов , задние фары не красивые , можно ли поменять фары с пампером и поставить старый , например 2011 года ?
Martin7o7
Chevrolet рассказал о дизайне нового Camaro
Камаро красавчик конечно. И с таким красавчиком сбежали от нас. Ну хоть дилеры в беде не оставят. http:// www.zr.ru/ content/ news/ 778828-favorit-motors-nachinaet-kompensacionnye-vyplaty-vladelcam-chevrolet-i-opel/
Kat_ilar
Тест Chevrolet Camaro: однажды в Америке
Мне бы такого Камаро на тест… я бы на нем отжег. но...
Zulurg
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Как вырезать Chevrolet Camaro ZL1 1LE на тыкве? Инструкция по применению
{{model_1844}}На ней вырезаются злобные мордочки или какие-либо особенные знаки. Поставщик оригинальных запчастей для машин концерна General Motors предложил поклонникам Chevrolet Camaro ZL1 1LE вырезать на поверхности овоща силуэт купе.Специально для этого компания опубликовала на своем сайте инструкцию, как это сделать, а также разноцветный трафарет. В пояснении говорится, что области, окрашенные в черный цвет, нужно вырезать зубчатым ножом полностью, а на месте серых с тыквы надо снять лишь немного верхнего слоя. Белые же детали вообще не надо вырезать.Чтобы «Камаро» идеально смотрелся на тыкве, поверхность ее нужно очистить. Для узора разработчики инструкции рекомендуют выбрать наиболее плоскую из ее сторон. {{vote_121}}
2017-10-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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