Как вытащить машину из сугроба: полезные советы, про которые можно забыть
Если автомобиль застрял на парковке во дворе после снегопада, надо расчистить лопатой снег и попросить прохожих помочь вытолкать машину. Буксовать нельзя, автомобиль может закопаться еще больше и сесть на днище. Тогда придется доставать домкрат. В снегу домкрат тоже вязнет, поэтому лучше подложить под него доску. Приподняв домкратом колесо, надо что-то подложить и под него. Это могут быть любые подручные материалы, которые увеличат площадь покрытия и позволят машине выехать: ветки, доски и так далее.
По аналогичной схеме надо действовать и на загородных дорогах. В любом случае, важно вовремя оценить обстановку и решить, безопасно ли продолжать движение в этом направлении. Прежде всего, стоит обратить внимание на качество снега: глубокий, рыхлый, плотный и т.д. Антипробуксовочные цепи могут быть полезны, но надевать их заранее, так как если автомобиль застрянет в снегу, надеть цепи будет непросто.
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