Как вытащить застрявший автомобиль
Повышаем сцепление с грунтом
Раньше у всех, кто регулярно выбирался за город в период распутицы или зимнее время, лежали в багажнике колесные цепи. Сегодня большинству хватает шипованной резины и полного привода. Если и то, и другое не спасло, то попробуйте обмотать колеса веревкой, чем толще, тем лучше. Пропуская ее через диски пройдите по всей доступной поверхности шины, веревка возьмет на себя роль зацепов. Конечно, желательно, чтобы бухта веревки в 20 м лежала у вас в багажнике, все же она меньше и легче комплекта цепей.
Спасительный домкрат
Процесс муторный и долгий, зато эффективный! Домкрат поможет выбраться из любой грязи и сугроба, главное соблюсти правило – устанавливать его на твердую поверхность. Если в твердости грунта на дне снежной каши есть сомнения, можно для страховки подложить запаску под порог. Подняв машину, останется наполнить яму всем, что найдете – ветки, камни, доски, и трогаться с места. В зависимости от сложности ситуации, процесс с подъемом и заполнением колеи перед колесами может повторяться многократно.
Как не застрять с передним приводом
Некоторые обладатели переднеприводных седанов любят выбраться зимой на природу, презрев снегопады. Чтобы не застрять по пути при любых маневрах на дороге – разворот, съезд в карман, для пропуска машины – старайтесь всегда оставаться передними колесами на накатанной и чистой дороге.
Песок, кошачий наполнитель или гравий
Положив в багажник по небольшому пакетику с этими сыпучими материалами, вы избавите себя от пробуксовки в зимнее время. Они занимают мало места и не слишком тяжелые. Зато куда проще насыпать потом под колеса эти заготовки, чем рыскать по обочинам в поисках подходящего мусора.
Скоростной режим и лопата
Худшая идея на снежной целине – это остановиться, чтобы полюбоваться видом и пофотографироваться, особенно если вы не на вездеходе. Дороги, засыпанные снегом, разумно проезжать без остановок, на одной скорости.
Если вы отправляетесь за город зимой, то неважно какая у вас машина – лопата для расчистки снега должна всегда лежать в багажнике. Вы удивитесь, узнав сколько крутых кроссоверов плотно садятся на «пузо» на грунтовых дорогах, не рассчитав своей «вездеходности» и высоты снежного покрова. Лопата как минимум позволит раскопать машину и развернуться, чтобы уехать обратно по своим следам.
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