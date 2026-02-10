Неизвестные детали создания МАЗ-200: почему этот грузовик стал символом новой эпохи в СССР

10 февраля 2026, 06:14
ЯАЗ-200: первый советский большегруз, который изменил автопром страны
МАЗ-200, изначально ЯАЗ-200, стал первым советским большегрузом, выпущенным в 1947 году. Его конструкция вобрала зарубежные технологии, но была адаптирована под реалии послевоенного СССР. Почему это важно - в материале.
История появления первого советского большегруза - это не просто технический прорыв, а отражение целой эпохи, когда страна искала новый путь развития после войны. ЯАЗ-200, который позже стал известен как МАЗ-200, стал не только символом индустриализации, но и показал, как советские инженеры умеют быстро реагировать на вызовы времени, используя лучшие мировые практики и адаптируясь к своим нуждам.
В 1947 году на Ярославском автомобильном заводе началось производство грузовика, который первоначально назывался ЯАЗ-200. Это был первый по-настоящему крупный грузовой автомобиль в СССР, созданный в условиях острого дефицита ресурсов и необходимости срочно наращивать транспортную мощность. Уже вскоре на его базе появился трехосный ЯАЗ-205, который фактически стал прородителем всей линейки МАЗов.
Основная особенность ЯАЗ-200 заключалась в том, что его конструкция была основана на зарубежных образцах, но переработана с учетом советских реалий. Внешний вид грузовика напоминал американский Mack L 1940 года, двигатель был разработан на основе довоенных наработок General Motors. Однако советские инженеры не просто копировали, а дорабатывали и совершенствовали детали, чтобы техника выдерживала суровые условия эксплуатации и отвечала возможностям отечественной промышленности.
Двигатель ЯАЗ-204 — двухтактный четырёхцилиндровый дизель с жидкостным охлаждением и непосредственным впрыском — выдаёт 110 лошадиных сил при объёме 4650 кубических см. Такой мотор был не только продвинутой технологией для своего времени, но и отличался надежностью, что было очень важно для послевоенной страны, где рабочая машина работала на износ.
Сборка первого прототипа заняла менее полугода. Уже в конце 1944 года начались заводские испытания, а к середине 1945-го грузовик был представлен представительной комиссией. Это был не просто очередной проект - на кону стояла транспортная независимость страны, и успех ЯАЗ-200 стал верным шагом к созданию собственной школы тяжелого машиностроения.
