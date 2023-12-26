Как за год изменились цены пяти самых популярных в России китайских кроссоверов

Выступая в середине декабря на итоговой прямой линии, президент РФ Владимир Путин упомянул, что с февраля 2022 года автомобили Lada подорожали в среднем на 40%. Глава АвтоВАЗа Максим Соколов с этой цифрой спорить не стал. Примерно тогда же эксперты телеграм-канала «Shot Проверка» выяснили, что цены на автомобили премиальных немецких брендов, Audi, BMW и Mercedes, выросли с начала года на 25%.

Журнал 110KM.RU решил на основе собственной базы изучить, как менялись цены популярных в России китайских моделей. За основу взяли рейтинг продаж, опубликованный по итогам 11 месяцев аналитическим агентством «Автостат». Пятерка лидеров выглядит следующим образом: Haval Jolion (48,1 тыс. экз., рост в сравнении с 2022 годом в 3 раза); Chery Tiggo 7 Pro Max (36,0 тыс. экз.); Chery Tiggo 4 Pro (28,8 тыс. экз., рост в 25 раз); Geely Coolray (34,0 тыс. экз., рост в 3 раза); Omoda C5 (32,9 тыс. экз., рост в 213 раз).

Haval Jolion

Фото: Haval

Самая доступная модель в российской линейке Haval предлагается с бензиновым 1,5-литровым агрегатом, который развивает 143 л.с. в переднеприводной версии и 150 л.с. в версии 4х4. Коробка передач – «механика» или 7-ступенчатый «робот». Продажи кроссовера начались в России в мае 2021 года, производство локализовано на автозаводе в Тульской области.

Фото: 110km.ru

За год средние цены на новые автомобили не только не выросли, но даже немного упали, с 2,54 до 2,3 млн рублей. C середины ноября дилеры начали продавать кроссоверы Haval Jolion с прямой выгодой в 100 тысяч рублей, независимо от комплектации. Цены на подержанные автомобили, напротив, практически не изменились. В феврале за Jolion просили в среднем 2,43 млн рублей, а в декабре – 2,46 млн рублей. Более того, на протяжении практически всего года цены подержанных кроссоверов зачастую немного превышали среднюю цену новых.

Chery Tiggo 7 Pro Max

Фото: Chery

Официальные продажи Chery Tiggo 7 Pro Max стартовали в России с 1 января 2023 года. Сейчас покупатели могут выбирать из двух моторов, двух типов трансмиссии и трех уровней оснащения. Кроссовер оснащается 1,5-литровым двигателем мощностью 147 сил, который работает в паре с вариатором и передним приводом, или 1,6-литровым агрегатом, сопряженным с 7-ступенчатым «роботом» DCT и системой полного привода. Автомобили поставляют из Китая.

Фото: 110km.ru

За прошедший год средние цены новых Tiggo 7 Pro Max практически не изменились. Если в начале года кроссовер стоил 2,98 млн рублей, то в декабре – 3,1 млн рублей. Цены подержанных автомобилей выросли чуть более существенно, на 11%: с 2,9 млн рублей в начале года до 3,22 млн рублей в декабре. Причем авто с пробегом вырвались вперед именно под самый занавес 2023 года.

Chery Tiggo 4 Pro

Фото: Chery

Обновленный Chery Tiggo 4 Pro появился в салонах российских дилеров в сентябре 2022 года. Именно низкой исходной базой объясняется внушительный рост продаж в нынешнем году. С сентября по ноябрь 2022-го дилеры успели реализовать лишь 1,1 тыс. автомобилей, тогда как за 11 месяцев 2023-го они продали уже 28,8 тысячи единиц. Сейчас кроссовер предлагается с двумя 1,5-литровыми моторами на выбор: «атмосферник» развивает 113 сил, а версия с наддувом – 147 сил. Трансмиссия: «механика» или вариатор двух типов, привод – исключительно передний.

Фото: 110km.ru

В 2023 году средние цены новых Chery Tiggo 4 Pro выросли на 9%: с 2,26 млн рублей в феврале, до 2,47 млн рублей в декабре. Подержанные кроссоверы подорожали тем же порядком: весной средняя цена составляла 2,38 млн рублей, а в декабре – 2,48 млн рублей.

Geely Coolray

Фото: Geely

Компактный кроссовер Geely Coolray предлагается в России с безальтернативной связкой 1,5-литрового турбомотора мощностью 147 л.с., 7-ступенчатого «робота» DCT и переднего привода. Зато покупатели могут выбирать из четырех уровней оснащения. Автомобили для нашей страны собирают на белорусском автозаводе «БелДжи». В октябре 2023 года в салонах российских дилеров официально стартовали продажи рестайлингового Coolray, и цены предсказуемо пошли вверх.

Фото: 110km.ru

Если в феврале 2023 года средняя цена нового Geely Coolray составляла 2,53 млн рублей, то к декабрю выросла на 9,5% до 2,77 млн рублей. Пропорционально изменились и цены подержанных автомобилей: с 2,54 до 2,73 млн рублей. В отличие от предыдущих трех моделей, кроссоверы с пробегом весь год стоили чуть дешевле новых.

Omoda C5

Фото: Omoda

Кроссовер Omoda C5 вышел на российский рынок в ноябре 2022 года. За неполный ноябрь 2022-го дилеры успели продать лишь 150 машин. Зато в 2023 году модель пользовалась неплохим спросом. С января по ноябрь было продано без малого 33 тысячи машин. Как и родственный Tiggo 7 Pro Max, кроссовер Omoda предлагается с 1,5-литровым двигателем мощностью 147 сил, вариатором и передним приводом, или 1,6-литровым мотором на 150 сил, 7-ступенчатым «роботом» DCT и полным приводом.

Фото: 110km.ru

Среди всех популярных китайских кроссоверов Omoda C5 подорожал в 2023 году наиболее ощутимо. В январе 2023 года средняя цена находилась на уровне 2,62 млн рублей, а в декабре выросла на 19% до 3,12 млн рублей. Еще более существенно подорожали подержанные автомобили: с 2,25 до 3,05 млн рублей (+35%). Наиболее динамично цены росли во второй половине года.

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