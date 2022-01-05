Как забрать машину со штрафстоянки: как узнать про эвакуацию, какие документы нужны и как вернуть деньги
- Как узнать, что машину забрали на штрафстоянку;
- Какие нужны документы, чтобы забрать автомобиль со штрафстоянки;
- Что делать, если документы оставлены в машине;
- Как забрать машину со штрафстоянки: инструкция;
- Когда можно вернуть деньги за штрафстоянку;
- Сколько стоит забрать машину со штрафстоянки.
Как узнать, что машину забрали на штрафстоянку
Прежде всего, вам нужно выяснить, действительно ли машину забрали на штрафстоянку и каким отделением автоинспекции или МАДИ производилась эвакуация.
Если вы находитесь в любом российском городе, информацию об эвакуации автомобиля можно получить, позвонив на номер 102.
При нахождении в Москве нужно сделать звонок на горячую линию МПП, которая работает круглосуточно: +7(495) 539-54-54 либо 3210. Кроме того, можно воспользоваться мобильным приложением «Парковки Москвы», введя госномер вашего автомобиля в разделе «Проверить эвакуацию».
Для жителей Санкт-Петербурга номер дежурной части автоинспекции (812) 234-90-21.
В диспетчерскую службы эвакуации Казани можно позвонить по номерам: (843) 533-38-12; (843) 277-66-77.
Выяснив, каким отделением ГИБДД или МАДИ производилась эвакуация вашей машины, нужно отправиться туда с пакетом документов на автомобиль.
Какие нужны документы, чтобы забрать автомобиль со штрафстоянки
В автоинспекцию или МАДИ вы должны явиться:
- со своим паспортом;
- водительскими правами;
- полисом ОСАГО;
- свидетельством о регистрации машины.
Если вы не являетесь собственником автомобиля, то нужно будет взять у хозяина доверенность с правом получения машины со спецстоянки.
Автоинспекция вручит вам постановление о штрафе за остановку или стоянку не по правилам, а также выдаст разрешение, по которому вы сможете получить свой автомобиль на штрафстоянке.
Что делать, если документы оставлены в машине
Если машину забрали на штрафстоянку вместе с документами, которые, например, лежали в бардачке, вам нужно их забрать прежде, чем отправитесь в ГИБДД. Сделать это может только собственник, вписанный в страховку.
Сотрудник спецстоянки распломбирует машину, вы заберете документы, а затем автомобиль опять опломбируют.
Как забрать машину со штрафстоянки: инструкция
Процесс получения машины со спецстоянки состоит из следующих этапов:
- Вы обращаетесь к сотруднику штрафстоянки с вышеуказанными документами, после чего вам будет выдана квитанция со стоимостью услуг эвакуатора и хранения машины на стоянке.
- Вы можете оплатить квитанцию сразу же, до получения машины, и получить скидку 25%. Если нужной суммы при себе нет, можно внести оплату в течение 60 суток, но уже целиком.
- Проверьте, нет ли на вашей машине новых повреждений, царапин, все ли вещи на месте.
- Если все в порядке – заберите свой автомобиль.
Когда можно вернуть деньги за штрафстоянку
Если вы считаете назначенное вам взыскание за нарушение правил остановки или стоянки неправомерным, можете его обжаловать в десятидневный период с момента назначения. При отмене штрафа, деньги, уплаченные за эвакуацию, подлежат возврату в течение 8 суток.
Если вашу машину повредили при погрузке на эвакуатор, вы также можете подать жалобу в сервисный центр «Московский транспорт», а при получении отказа из этого ведомства – в суд.
Сколько стоит забрать машину со штрафстоянки
Стоимость эвакуации и хранения машины на штрафстоянке по российским регионам может отличаться. Дороже всего стоянка не по правилам обходится жителям Москвы и Санкт-Петербурга.
На сайте mos.ru указаны следующие тарифы за эвакуацию:
Хранение на Московской штрафстоянке обойдется:
Как видите, забрать машину со штрафстоянки не сложно, но и не дешево. Поэтому будьте аккуратны, и соблюдайте правила остановки и стоянки.
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