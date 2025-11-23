Замена прав стала дольше и дороже? Все о новой процедуре в МФЦ

Как заменить водительские права через МФЦ в 2025 году: инструкция

Водительское удостоверение теперь меняют по-новому. Процедура стала доступнее, но дольше. Госпошлина заметно выросла с осени. Узнайте все детали и подводные камни. Соберите нужные документы без ошибок.

Водительское удостоверение теперь меняют по-новому. Процедура стала доступнее, но дольше. Госпошлина заметно выросла с осени. Узнайте все детали и подводные камни. Соберите нужные документы без ошибок.

Получение нового водительского удостоверения (ВУ) давно перестало быть процедурой, требующей обязательного визита в ГИБДД. Сегодня многие автомобилисты предпочитают обращаться в многофункциональные центры «Мои документы». Это действительно удобно, но есть свои особенности, о которых стоит знать заранее, рассказывает Autonews.

Когда пора менять водительское удостоверение

Законодательство четко определяет ситуации, когда водитель должен получить новое ВУ без пересдачи экзаменов. Самая частая причина - это окончание десятилетнего срока действия документа. Также обратиться за заменой придется при смене фамилии или других личных данных. Если удостоверение износилось, повредилось и стало нечитаемым, его тоже необходимо обновить. Другие основания включают утерю или кражу прав, а также появление новых медицинских показаний или ограничений к вождению. Наконец, любой водитель может поменять права по собственному желанию, не дожидаясь окончания их срока действия.

Какие документы приготовить для МФЦ

Обратиться за услугой в МФЦ может любой гражданин России, вне зависимости от места прописки или выдачи предыдущих прав. Главное - собрать полный пакет документов. Вам понадобятся: заявление, паспорт, старое водительское удостоверение и СНИЛС. Отдельного внимания заслуживает медицинская справка формы 003-В/у. Она обязательна, если вы меняете права по истечении срока или по состоянию здоровья. В остальных случаях, например, при смене фамилии или потере документа, предоставлять ее не обязательно. Однако здесь есть важный нюанс: без справки новые права выдадут лишь на оставшийся срок старых. Если же справку принести, то новое удостоверение будет действовать полные 10 лет.

Пошаговая инструкция по замене прав

Алгоритм действий довольно прост. Первым делом, если это требуется, нужно пройти медкомиссию. Важно помнить, что осмотр у психиатра и нарколога проводится исключительно в государственных или муниципальных клиниках по месту регистрации. Стоимость справки варьируется от 2500 до 6500 рублей в зависимости от региона, а действительна она один год. Следующий шаг - оплата госпошлины. Как сообщает Autonews, с 1 сентября 2025 года ее размер увеличился вдвое: 4000 рублей за обычные пластиковые права и 6000 рублей за удостоверение нового поколения. Квитанцию нести в МФЦ не нужно, сотрудники сами проверят платеж в системе. Далее необходимо заполнить заявление, бланк которого можно скачать заранее. После этого остается выбрать удобный МФЦ, записаться на прием, прийти в назначенное время и подать собранный пакет документов специалисту. Фотографию на новые права сделают прямо на месте. После приема документов вам выдадут расписку с номером, по которому можно отслеживать готовность ВУ.

Сроки, стоимость и главные нюансы

Главный минус обращения в МФЦ - это сроки. Вся процедура занимает до 15 рабочих дней, в то время как в ГИБДД можно уложиться в один день. Поэтому если права нужны срочно, лучше ехать напрямую в Госавтоинспекцию. Зато МФЦ выигрывает в удобстве: можно выбрать ближайший к дому или работе центр и записаться на конкретное время, избежав живых очередей. Также в МФЦ можно оформить и международное водительское удостоверение. Для этого понадобится заявление, паспорт, действующие российские права и матовая фотография 35x45 мм. Выдают его на три года, но не дольше срока действия национального ВУ. В итоге, выбор между МФЦ и ГИБДД - это компромисс между скоростью и комфортом.