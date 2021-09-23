Как записаться на экзамен в ГИБДД через Госуслуги
Чтобы записаться на сдачу экзаменов, нужно собрать пакет документов, состоящий из:
- паспорта с регистрацией;
- медсправки о прохождении медкомиссии (оригинала с ксерокопией);
- квитанции об уплаченной госпошлине за выдачу прав;
- заявления, которое можно заполнить в отделении автоинспекции либо на Госуслугах.
Как записаться на экзамен в отделении ГИБДД
Окончив автошколу, вы можете самостоятельно явиться в регионально-экзаменационный отдел автоинспекции с документами, и вас поставят в очередь на экзамен. Как быстро она подойдет – тяжело сказать. Вызвать на экзамен могут через неделю, либо через пару месяцев. В любом случае, рекомендуем потратить это время на подготовку по билетам ПДД и навыкам вождения машины.
После самостоятельной подачи документов, для сдачи практической части экзамена автоинспекция предоставит свою машину, которая может оказаться не в лучшей форме. Если в автошколе вы обучались на иномарке, то сдать экзамен на убитых «Жигулях» будет проблематично.
Курсанты, сдающие экзамен по направлению автошколы, тестируются на машинах учебных заведений. Это удобно, и удваивает шансы на успешную сдачу экзамена.
Как записаться на экзамен через Госуслуги
Быстрее и удобнее записаться на экзамен через Госуслуги. Этот способ поможет миновать длинные очереди. Для записи нужно:
- зарегистрируйтесь на портале Госуслуг;
- поставьте галочку, что ознакомились с соглашением;
- внесите данные со своего паспорта и информацию об автошколе, в которой обучались;
- выберите время и день желаемой явки на экзамен.
А теперь покажем пошагово, как записаться за экзамен через Госуслуги:
- входите в раздел с услугами и переходите к «Транспорту и вождению»;
- выбираете «Водительское удостоверение»;
- ставите галочку в типе услуги «электронная услуга» и нажимаете «получить услугу»;
- выбираете категорию прав, на которую собираетесь сдавать экзамен;
- заносите данные автошколы и полученной водительской медсправки;
- выбираете из списка адрес автоинспекции, где будете сдавать экзамен;
- ставите галочку, что согласны на обработку ваших данных и нажимаете кнопку «Отправить».
Вот и все, вам удалось записаться на экзамен в ГИБДД через Госуслуги. Теперь останется явиться в ГИБДД в выбранный день и час, успешно пройти тестирование по ПДД и практическим навыкам.
Госпошлина за получение удостоверения водителя
Чтобы получить права, нужно уплатить за них 2000 рублей. При подаче заявления на Госуслугах есть возможность заплатить эту сумму со скидкой 30%. То есть, вы внесете в казну только 1400 рублей.
Эта сумма оплачивается единожды. Если вы провалите экзамен, повторно платить ничего не придется. Пересдача будет бесплатной, однако ее вновь нужно будет ждать.
«После получение прав на управление автомобилем, чтобы не потерять полученные в автошколе навыки, как теоретические, так и практические, лучше сразу приобрести автомобиль и начать его использовать. Однако не стоит забывать, что начинающий водитель со стажем менее 2-х лет должен наклеить сзади автомобиля наклейку с восклицательным знаком в виде квадрата желтого цвета. Отсутствие этого знака может повлечь привлечение к административной ответственности в виде штрафа в размере 500 руб. по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ», - напоминает адвокат Игорь Муханов.
Выданные автоинспекцией права будут действительны 10 лет, после чего нужно будет их заменить.
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