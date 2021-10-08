Как заполнить европротокол при ДТП в 2021 году
110km.ru рассказывает, как правильно оформить европротокол при ДТП, в каких обстоятельствах он разрешен и где взять его бланк.
Когда разрешено заполнить европротокол при ДТП в 2021 году?
Законодательство допускает европротокол при аварии, если:
- в ней отсутствуют пострадавшие;
- пострадало не более 2-х машин;
- вред получили только автомобили;
- оба водителя застрахованы по ОСАГО или «Зеленой карте», являющейся международной страховкой;
- полученный машинами ущерб (его предварительная оценка) не превышает максимальную страховую выплату;
- оба водителя согласны оформить европротокол, и разногласий между ними нет.
Если хоть одно из вышеперечисленных условий не соблюдено, самостоятельно оформлять аварию нельзя. Нужно вызвать на место ДТП автоинспекцию, которая и займется оформлением бумаг.
Какую сумму выплатит страховая компания, если оформить европротокол при ДТП?
Если оформление европротокола при ДТП произведено без фиксации техническими средствами или есть разногласия между водителями, страховая выплата будет не более 100 тысяч рублей.
Если же водители разногласий не имеют, и оформили европротокол с фиксацией ДТП техническими средствами фотовидеосъемки, они могут рассчитывать на максимальный размер выплаты – до 400 тысяч рублей.
Данные лимиты применяются к застрахованным по ОСАГО и КАСКО, и не зависят от количества аварий в течение действия страховки.
Порядок действий, если попал в аварию
До того, как составить европротокол, при ДТП нужно произвести следующие действия:
- Остановиться, выйти из машины и оценить ситуацию.
- Обозначить место происшествия знаком аварийной остановки. Если столкновение произошло в пределах населенного пункта, знак выставляется в 15 метрах от машины, а если за его пределами – в 30 метрах.
- С помощью средств фотовидеофиксации сфотографировать (либо снять на видео) место аварии, полученные машинами повреждения, тормозные пути, номера машин, их обломки.
- Записать Ф.И.О и контактные данные очевидцев происшествия, взять с них письменные показания.
- Заполнить бланк европротокола, если при ДТП пострадали только автомобили, и освободить проезжую часть.
При наличии потерпевших или разногласий между участниками аварии нужно вызвать на место автоинспекцию.
Как заполнить европротокол при ДТП?
Для начала вам нужно будет скачать европротокол при ДТП, бланк которого имеет в 2021 году установленную форму и состоит из двух листов.
Для заполнения можно использовать яркую ручку, но не гелевую, которая может размазаться или стереться.
Почерк заполняющего европротокол должен быть разборчивым. Нельзя допускать помарки, ошибки, исправления.
На лицевой самокопирующейся стороне нужно:
- Внести информацию о месте и дате аварии с указанием точного адреса (километра, если ДТП случилось на трассе). Время указывается точное, вплоть до минуты.
- Внести данные о том, что пострадавших нет, и участвовали в аварии только две машины.
- Внести информацию об очевидцах ДТП (если они имеются).
- Внести полные данные участвующих в аварии машин и их владельцев либо лиц, управляющих ими в момент происшествия.
- Указать страховую компанию и данные страхового полиса.
- Перечислить, какие повреждения получил автомобиль, включая даже мелкие царапины.
- Добавить схему аварии, которая должна быть максимально понятной. На бумагу наносится участок дороги, где произошло происшествие, с указанием улицы по соседству и номеров ближайших домов, светофоров, разметки и знаков. Затем указывается расположение автомобилей. Рисовать машины не нужно, достаточно обозначить их прямоугольниками под буквами «А» и «Б». Направление движения обозначается стрелками, а место столкновения – иксом. Если использовали в рисунке какие-то сокращения – нужно их расшифровать под зарисовкой.
- Поставить подписи участников аварии.
Затем листы извещения о ДТП разъединяются, и оборотная сторона заполняется каждым из водителей. У оригинала и самокопирки одинаковая юридическая сила.
На обороте каждый из водителей должен изложить свою версию событий, указать, кем управлялась машина (владельцем или иным лицом).
Если нужно что-то изменить в извещении о ДТП, под корректировками ставятся подписи обоих водителей.
Скачайте образец европротокола при ДТП, который поможет при его заполнении.
Заполнив европротокол, в автоинспекцию обращаться не нужно. У водителей есть 5 дней на то, чтобы поставить в известность своих страховщиков.
Для получения страхового возмещения нужно будет написать заявление в страховой компании, дополнив его европротоколом и фото-видеоматериалами с места происшествия.
Когда у страховой компании появятся основания для регрессных требований?
Регрессные требования – это когда страховая компания выплачивает потерпевшему ущерб, а затем взыскивает свои убытки с виновника через суд. Алексей Поляков, руководитель направления ТО и ОСАГО международной сети автосервисов FIT SERVICE рассказал 110km.ru, что право на регресс страховщик имеет в случаях, когда:
- причинение вреда было умышленным (умышленное ДТП);
- управление автомобилем было в состоянии опьянения (правда, такие ДТП, как правило, оформляют сотрудники полиции);
- водитель – виновник не вписан в полис ОСАГО;
- закончился предусмотренный полисом ОСАГО период использования транспортного средства (договор ОСАГО всегда заключается на год, но период использования может быть 3 или 6 месяцев);
- истек срок действия диагностической карты;
- виновник управлял ТС с прицепом, а об этом нет отметки в полисе ОСАГО (не применяется для легковых автомобилей с легковым прицепом, принадлежащих физическим лицам).
Есть и иные основания для регрессных требований. «Самые интересные основания для регресса, предусмотрены пунктами «З» и «К» статьи 14. Так пункт «К» предполагает возможные регрессные требования в случае, если «владелец транспортного средства при заключении договора обязательного страхования предоставил страховщику недостоверные сведения, что привело к необоснованному уменьшению размера страховой премии». При этом водитель, виновник ДТП, мог не знать о том, что владелец при оформлении полиса ОСАГО указал недостоверный адрес, и заплатил за ОСАГО меньше, чем должен был. В этом случае к водителю – виновнику будут предъявлены регрессные требования, а он впоследствии может через суд попробовать получить эту сумму в недобросовестного владельца транспортного средства», - поясняет Алексей Поляков.
Пункт «И» предполагает право на регресс в случае, если: «до истечения 15 календарных дней, за исключением нерабочих праздничных дней, со дня дорожно-транспортного происшествия указанное лицо в случае оформления документов о дорожно-транспортном происшествии без участия уполномоченных на то сотрудников полиции приступило к ремонту или утилизации транспортного средства, при использовании которого им был причинен вред, и (или) не представило по требованию страховщика данное транспортное средство для проведения осмотра и (или) независимой технической экспертизы».
«Указанное лицо» в данном случае, водитель – виновник ДТП. Выбранный им способ оформления ДТП без участия сотрудников полиции – это акт признания обязательства до истечения 15 дней после ДТП по требованию страховой компании представить транспортное средство в том виде, в котором оно было после ДТП. При этом если водителя отправили в командировку или это транспортное средство у него забрал собственник, то виновник должен предусмотреть эти моменты, когда он выбирает такой способ оформления ДТП. Если он не сможет выполнить взятое на себя обязательство и представить автомобиль для осмотра, то будут предъявлены регрессные требования от страховой компании. Страховые компании об этом прекрасно знают, и используют это как инструмент для минимизации своих убытков, как правило на 14 день после ДТП виновнику отправляется требование представить автомобиль, виновник его может не получить и получает регрессный иск.
«Если человек не юрист, то в большинстве случаев он неправильно выстраивает стратегию защиты от регрессного иска в суде, проигрывает профессиональному юристу из страховой компании и выплачивает регрессные требования», - поясняет Алексей Поляков.
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