19 ноября 2026, 12:44
Не той стороной к колонке: чем опасна привычка перекидывать шланг через авто на АЗС
Не той стороной к колонке: чем опасна привычка перекидывать шланг через авто на АЗС
На свободную колонку можно подъехать другой аргумент. Шланг обычно вытягивается примерно на пять метров. Ширина машины влияет на запас длины. Шланг на багажнике способен поцарапать лак.
У широкого кроссовера шлангу сложнее обогнуть кузов, чем у небольшого хетчбэка. Поэтому опыт соседа за рулем не гарантирует, что пистолет дотянется до горловины: иногда не хватает всего десяти см.
Если правила конкретной АЗС это допускают, к колонке с противоположной стороны подъезжают по ходу движения. Разворот с заездом задним ходом нарушит схему проезда по станции и может помешать другим автомобилям.
На современных заправках шланг вытягивается примерно на пять метров. Ширина большинства легковых машин составляет от 1,7 до 2 метров. В запасе остается около трех метров, однако часть длины уйдет на изгиб вокруг кузова. Остановиться необходимо так, чтобы шланг прошел за кормой без натяжения, а машина осталась достаточно близко к колонке. Шланг не должен ложиться на крышку багажника, крышу или стекло. Однако необходимо оставить место для двери, чтобы при выходе не задеть колонку.
В европейской части России многие подъезжают так, чтобы колонка была справа. За Уралом чаще встают левым боком: там много праворульных машин из Японии с лючком на левом крыле. Как разъяснил njcar.ru, при выборе стороны конструкторы учитывали возможность заправить машину из канистры у обочины, если топливо закончилось в пути. При правостороннем движении к обочине ближе правый борт, поэтому лючок у многих отечественных автомобилей находится справа. Такое расположение часто встречается и у машин из Европы и США. В Японии и Великобритании движение левостороннее, а горловину чаще размещают слева. При этом универсального стандарта, который предписывал бы размещать лючок с определенной стороны, нет: решение зависит от компоновки автомобиля. Если на приборной панели есть маленькая стрелка рядом со значком бензоколонки, она указывает сторону лючка: вправо - лючок справа, влево - слева.
У «Москвича-412» горловина находилась посередине задней панели. Чтобы добраться до нее, водитель откидывал задний номерной знак. Подойти к баку было одинаково удобно с любой стороны.
Класть шланг на крышку багажника не стоит, даже если так его удается дотянуть до горловины. На резине остаются дорожная пыль и песчинки, а едва заметная вибрация шланга может царапать лак. Если шланг не достает без контакта с кузовом, лучше переставить автомобиль или выбрать другую колонку. Перед подачей бензина пистолет необходимо полностью вставить в горловину и надежно зафиксировать.
Во время заправки двигатель должен быть выключен; если в машине установлено автономное отопление, его также следует отключить. Курить нельзя. Открытый огонь и искры также недопустимы. Mercedes-Benz рекомендует перед открытием крышки бака коснуться металлической части кузова, чтобы снять статический заряд, и не садиться обратно в автомобиль после начала заправки. Пистолет вынимают без спешки, чтобы капли не попали на крыло. Заправку прекращают после автоматического отключения пистолета: доливать топливо после срабатывания отсечки не следует. Пролитый бензин необходимо убрать при первой возможности, соблюдая правила пожарной безопасности.
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