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Мария Степанова

Автор: Мария Степанова

11 ноября 2026, 08:46

Почему долгий прогрев зимой вредит двигателю больше, чем помогает

Почему долгий прогрев зимой вредит двигателю больше, чем помогает

4 ошибки при прогреве авто зимой — многие водители допускают их каждый день и вредят машине. Запомните их раз и навсегда

Почему долгий прогрев зимой вредит двигателю больше, чем помогает

Длительная работа на холостом ходу расходует топливо, а резкое нажатие на газ после запуска увеличивает нагрузку на холодный мотор. Автор канала Pro авто объяснил, сколько ждать перед поездкой и какие меры важны для безопасного зимнего старта.

Длительная работа на холостом ходу расходует топливо, а резкое нажатие на газ после запуска увеличивает нагрузку на холодный мотор. Автор канала Pro авто объяснил, сколько ждать перед поездкой и какие меры важны для безопасного зимнего старта.

Зимой запуск двигателя — привычное дело, к которому многие привыкли настолько, что не задумываются о его последствиях. Между тем именно в мороз ошибки при прогреве и начале движения обходятся дороже всего: они повышают износ непрогретых узлов, увеличивают расход топлива и могут создать опасную ситуацию. Ниже — разбор типичных заблуждений, связанных с зимней эксплуатацией автомобиля.

Главное правило: не запускайте двигатель в закрытом гараже

Запуск в закрытом гараже может закончиться отравлением: угарный газ не имеет запаха и способен скапливаться в помещении. Даже открытые ворота не гарантируют безопасность — запускать двигатель следует на улице.

Что происходит с холодным двигателем

После запуска масляный насос начинает подавать смазку к деталям, но масло остается холодным и более вязким. Поэтому работа на холостом ходу не ускоряет подготовку машины к поездке: мотор нагревается медленнее, чем при спокойном движении, а топливо продолжает расходоваться.

Привычка ждать по 20–30 минут закрепилась во времена карбюраторных автомобилей. Современным инжекторным двигателям такого ожидания обычно не требуется. Если машина регулярно прогревается на автозапуске подолгу, растет расход топлива и количество конденсата в системе. Разовая длительная стоянка с работающим двигателем сама по себе не означает, что мотор обязательно повредится, — но систематическая привычка пользы не приносит.

Для большинства современных автомобилей после запуска достаточно короткой паузы, после чего можно начинать движение, если обзор безопасен. В сильные морозы пауза может увеличиваться — точные рекомендации следует искать в руководстве производителя.

Прогревать мотор с нажатой педалью газа также не стоит. Масло еще не достигло минимальной рабочей вязкости, и резкое увеличение оборотов повышает механическую нагрузку. Особенно нежелательны перегазовка и резкое ускорение сразу после запуска.

Первые километры и подготовка к морозам

Движение не означает, что все агрегаты уже прогрелись. Трансмиссии тоже нужно время, поэтому первые километры лучше ехать спокойно: не следует резко ускоряться или сразу требовать от двигателя полной отдачи. Это правило распространяется и на автомобили с автоматической коробкой передач.

Спокойная езда не исправит неподходящее масло. Зимой важно соблюдать рекомендованные производителем вязкость и допуски. При низкой температуре смазочный материал становится гуще, и неправильно выбранный состав может затруднить холодный запуск и ухудшить смазывание деталей.

В маркировке SAE, например 0W-30 или 5W-30, первая часть указывает на низкотемпературные свойства масла, вторая — на вязкость при рабочей температуре. Выбирать состав только по меньшей цифре перед W нельзя: необходимо учитывать допуск автопроизводителя, рекомендации для конкретного двигателя и климатических условий. Если срок замены подходит, разумно провести техническое обслуживание до устойчивых морозов.

Подготовка автомобиля и аккумулятор

Перед поездкой необходимо полностью очистить автомобиль от снега. Стекла и зеркала должны быть чистыми, как и фары; снег с крыши также нужно убрать. Пока обзор не восстановлен, начинать движение нельзя.

На морозе снижается доступная емкость аккумулятора, и стартеру сложнее проворачивать двигатель. Если машина не завелась с первой попытки, частые повторные запуски через короткие промежутки еще сильнее разряжают батарею и нагружают стартер. Перед зимой проверьте состояние аккумулятора, системы зарядки и клемм. Для регионов с суровыми зимами имеет смысл рассмотреть предпусковой подогреватель, если его установка предусмотрена для вашего автомобиля.

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