29 января 2018, 18:33

Как запустить двигатель в мороз после простоя

Пожалуй, каждый из нас хотя бы раз в жизни сталкивался с проблемой, когда автомобиль не заводился после короткого зимнего «отпуска». С ключевыми моментами, которые, возможно, помогут избежать возникновения подобных проблем, знакомят технические специалисты «Тотал Восток».
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Как запустить двигатель в мороз после простоя

Подготовительные работы

Перед первым запуском автомобиля после короткого простоя в мороз нужно провести ряд проверочных работ. Не рекомендуется заводить двигатель сразу, без подготовки. Первым делом, по возможности, необходимо проверить уровень и состояние всех технических жидкостей: моторного масла, тормозной жидкости, жидкости гидроусилителя руля, трансмиссионного масла, антифриза.

Класс масла

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Желательно проверить класс используемого моторного масла, а именно, его свойства при отрицательных температурах. Класс вязкости масла прописывается в виде XW-YY, где YY указывает на высокотемпературные свойства масла, X - на свойства масел при низких температура (прим. SAE 5W-30, SAE 10W-40, SAE 0W-30). За присвоение маслу зимнего класса отвечают характеристики проворачиваемости и прокачиваемости (CCS и MRV соответственно). Чем ниже температура окружающей среды, тем меньшее число должно стоять после букв SAE.

Масла т.н. «нулевого класса» обеспечивают лёгкое проворачивание и надёжный пуск двигателя при самых низких температурах. За счёт хорошей прокачиваемости масло начинает подаваться к парам трения в первые же мгновения работы двигателя, тем самым значительно продлевая его ресурс.

Тормозные диски и колодки

Когда заводите автомобиль после длительного простоя нелишним будет проверить, все ли функционирует, как раньше. Это важно как для безопасности пассажиров, так и для сохранности самого ТС.

Во время длительной стоянки, в зависимости от погодных условий, тормозные диски могут покрыться ржавчиной. Перед тем, как выехать на оживлённую трассу, рекомендуется проехать небольшое расстояние в «тестовом» режиме, то набирая, то сбрасывая скорость. Это позволит очистить тормозные диски от ржавчины и оледенения, а также удостовериться, что они не износились, а просто замерзли.

Полный бак

Все жидкости перед запуском должны быть залиты в полном объёме. Снижение уровня или пустой бак приведут к появлению неисправности в виде течи патрубков, прокладок, сальников и т.д. Это вызовет негативные последствия в работе автомобиля.

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Как запустить двигатель в мороз после простоя
Подготовительные работыПеред первым запуском автомобиля после короткого простоя в мороз нужно провести ряд проверочных работ. Не рекомендуется заводить двигатель сразу, без подготовки. Первым делом, по возможности, необходимо проверить уровень и состояние всех технических жидкостей: моторного масла, тормозной жидкости, жидкости гидроусилителя руля, трансмиссионного масла, антифриза.Класс масла{{material_121898}} Желательно проверить класс используемого моторного масла, а именно, его свойства при отрицательных температурах. Класс вязкости масла прописывается в виде XW-YY, где YY указывает на высокотемпературные свойства масла, X - на свойства масел при низких температура (прим. SAE 5W-30, SAE 10W-40, SAE 0W-30). За присвоение маслу зимнего класса отвечают характеристики проворачиваемости и прокачиваемости (CCS и MRV соответственно). Чем ниже температура окружающей среды, тем меньшее число должно стоять после букв SAE. Масла т.н. «нулевого класса» обеспечивают лёгкое проворачивание и надёжный пуск двигателя при самых низких температурах. За счёт хорошей прокачиваемости масло начинает подаваться к парам трения в первые же мгновения работы двигателя, тем самым значительно продлевая его ресурс.Тормозные диски и колодкиКогда заводите автомобиль после длительного простоя нелишним будет проверить, все ли функционирует, как раньше. Это важно как для безопасности пассажиров, так и для сохранности самого ТС. Во время длительной стоянки, в зависимости от погодных условий, тормозные диски могут покрыться ржавчиной. Перед тем, как выехать на оживлённую трассу, рекомендуется проехать небольшое расстояние в «тестовом» режиме, то набирая, то сбрасывая скорость. Это позволит очистить тормозные диски от ржавчины и оледенения, а также удостовериться, что они не износились, а просто замерзли.Полный бакВсе жидкости перед запуском должны быть залиты в полном объёме. Снижение уровня или пустой бак приведут к появлению неисправности в виде течи патрубков, прокладок, сальников и т.д. Это вызовет негативные последствия в работе автомобиля.
2018-01-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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