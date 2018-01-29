Как запустить двигатель в мороз после простоя
Подготовительные работы
Перед первым запуском автомобиля после короткого простоя в мороз нужно провести ряд проверочных работ. Не рекомендуется заводить двигатель сразу, без подготовки. Первым делом, по возможности, необходимо проверить уровень и состояние всех технических жидкостей: моторного масла, тормозной жидкости, жидкости гидроусилителя руля, трансмиссионного масла, антифриза.
Класс масла
Масла т.н. «нулевого класса» обеспечивают лёгкое проворачивание и надёжный пуск двигателя при самых низких температурах. За счёт хорошей прокачиваемости масло начинает подаваться к парам трения в первые же мгновения работы двигателя, тем самым значительно продлевая его ресурс.
Тормозные диски и колодки
Когда заводите автомобиль после длительного простоя нелишним будет проверить, все ли функционирует, как раньше. Это важно как для безопасности пассажиров, так и для сохранности самого ТС.
Во время длительной стоянки, в зависимости от погодных условий, тормозные диски могут покрыться ржавчиной. Перед тем, как выехать на оживлённую трассу, рекомендуется проехать небольшое расстояние в «тестовом» режиме, то набирая, то сбрасывая скорость. Это позволит очистить тормозные диски от ржавчины и оледенения, а также удостовериться, что они не износились, а просто замерзли.
Полный бак
Все жидкости перед запуском должны быть залиты в полном объёме. Снижение уровня или пустой бак приведут к появлению неисправности в виде течи патрубков, прокладок, сальников и т.д. Это вызовет негативные последствия в работе автомобиля.
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