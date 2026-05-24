Мультибрендовость, параллельный импорт и подписка: что обсудят на главном форуме автобизнеса 17 июня

24 мая 2026, 13:29
Как заработать на б/у авто в 2026 году: инсайды форума АСП-АВТОСТАТ, которые нельзя пропустить
Секреты прибыльного автобизнеса в эпоху перемен. Как заработать на пробеге, сервисе и дилерстве, когда правила игры меняются? Инсайды, которые определят будущее вторичного рынка. Узнайте первыми.
17 июня в Москве состоится ключевое отраслевое событие — форум «АСП-2026. Автобизнес. Сервис. Пробег», организованный аналитическим агентством «АВТОСТАТ». Форум соберет экспертов авторынка для обсуждения пяти стратегических направлений, определяющих развитие автомобильного бизнеса в России.
Первый блок посвящен трансформации рынка автомобилей с пробегом. Участники разберут структурные изменения отрасли, динамику цен и маржинальность, а также инструменты борьбы с «теневым» сегментом и повышения доверия покупателей. Отдельное внимание уделят цифровым платформам для оценки, продажи и управления складскими запасами.
Второй трек — «Будущее автосервиса» — охватит внедрение CRM, ERP и BI-систем, автоматизацию бизнес-процессов и новые модели работы СТО. Эксперты представят кейсы по оптимизации управления персоналом и увеличению прибыли сервисных станций.
Третья тема — «Дилерский бизнес в реалиях 2026 года». В фокусе — мультибрендовость, параллельный импорт, программы trade-in и buy-back, автомобильная подписка, а также цифровой аудит складов и защита от мошенничества. Важным аспектом станет взаимодействие официальных дилеров с независимыми сервисами и агрегаторами.
Четвертый блок затронет финансовые сервисы: развитие кредитных решений для рынка подержанных авто, новые страховые продукты, микрокредитование и подписки как драйверы роста продаж.
Завершит программу тема маркетинга и клиентского опыта. Спикеры поделятся актуальными воронками продаж, стратегиями работы с негативом, а также возможностями Big Data и персонализации коммуникаций для удержания клиентов.
Форум «АСП-2026» станет площадкой для обмена практическим опытом и поиска решений, которые помогут участникам рынка адаптироваться к новым условиям и укрепить позиции в меняющейся экономической среде. Регистрация на мероприятие открыта на официальном сайте агентства «АВТОСТАТ».
Похожие материалы
24.05.2026, 08:26
Дилеры сохраняют доверие: как меняется рынок автосервиса в США по данным JD Power
Исследование JD Power показывает: американцы стали экономнее, но по-прежнему доверяют дилерам сложный ремонт. Независимые сервисы выигрывают в скорости и цене, но уступают в доверии. Почему это важно для рынка - в нашем материале.Читать далее
24.05.2026, 05:50
Кто и как зарабатывает на штрафах с дорожных камер в России: схема, цифры, интересы
В России дорожные камеры - не только инструмент безопасности, но и источник дохода для частных компаний. Разбираемся, кто владеет комплексами фиксации нарушений, как формируются выплаты и почему эта система вызывает вопросы у автомобилистов именно сейчас.Читать далее
24.05.2026, 05:13
Почему Haval M6 стал драйвером роста выручки завода в Калуге в 29 раз
Завод «ПСМА Рус» в Калуге смог увеличил выручку в 29 раз благодаря запуску производства Haval M6. Модель быстро стала самой доступной в своем классе, несмотря на компромиссную комплектацию. Почему россияне выбирают именно этот кроссовер - в нашем материале.Читать далее
22.05.2026, 18:09
В НАС объяснили, почему запрет правого руля невозможен и что изменится на дорогах
В России обсуждают судьбу праворульных авто: их число растет, а запрет невозможен. Эксперты предлагают новые решения для безопасности, а власти поручили изучить влияние таких машин на аварийность. Какие перемены ждут водителей - разбираемся подробно.Читать далее
22.05.2026, 16:33
Подписка на Ладу Веста: сколько реально стоит аренда нового авто в 2026 году
АВТОВАЗ запускает сервис подписки на новые автомобили: в стоимость включены страховка, обслуживание и сезонная смена шин. Почему это может изменить подход к владению машиной и кому выгоден такой формат - разбираемся на примере Лады Веста.Читать далее
22.05.2026, 16:22
Цены на моторные масла в России вырастут до 10%: что ждет рынок и водителей
В ближайшее время российские автолюбители столкнутся с ростом цен на моторные масла до 10%. Причины - повышение НДС, обязательная маркировка, комиссии маркетплейсов и нестабильность на мировом рынке. Разбираемся, как это скажется на бюджете водителей и есть ли альтернатива дорогим импортным продуктам.Читать далее
22.05.2026, 16:19
Грузоперевозки в России: какие сегменты растут, а где фиксируют спад
Свежие данные отраслевого мониторинга раскрывают неожиданные тенденции на рынке грузоперевозок России. Некоторые сегменты демонстрируют уверенный рост, в то время как другие сталкиваются с заметным снижением объемов. Почему спрос сместился в сторону потребительских товаров и что это значит для логистики - разбираемся в деталях. Мало кто знает, какие категории оказались в лидерах и почему это важно именно сейчас.Читать далее
22.05.2026, 15:33
КамАЗ возвращает пятидневку: отмена сокращенного графика и новые заказы
Генеральный директор КамАЗа отменил сокращенную рабочую неделю на лето 2026 года. Решение связано с увеличением объема заказов и расширением производства. Какие перемены ждут сотрудников и что это значит для рынка - разбираемся, почему новость важна именно сейчас. Мало кто знает, что новые модели уже готовят к премьере.Читать далее
22.05.2026, 14:28
Такси просят разрешить Solaris и Belgee: автопарк под угрозой из-за ограничений
Таксомоторные компании настаивают на включении Solaris и Belgee в список разрешенных для такси моделей. Опрос показал: большинство перевозчиков фиксируют падение выручки и рост долгов. Почему ситуация обострилась именно сейчас и что грозит отрасли - в материале. Мало кто знает, что новые требования уже затронули тысячи водителей.Читать далее
22.05.2026, 10:02
Автодилеры осваивают рынок подержанных машин: новые схемы и неожиданные решения
Рынок новых автомобилей в России переживает непростые времена: высокие цены и сложности с кредитами заставляют покупателей искать альтернативы. Подержанные машины становятся все популярнее, но требуют особого подхода и вложений. Как меняется стратегия автодилеров и с какими нюансами сталкиваются владельцы - в нашем материале.Читать далее
