Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

Автор: Элина Градова

24 мая 2026, 13:29

Как заработать на б/у авто в 2026 году: инсайды форума АСП-АВТОСТАТ, которые нельзя пропустить

Мультибрендовость, параллельный импорт и подписка: что обсудят на главном форуме автобизнеса 17 июня

Секреты прибыльного автобизнеса в эпоху перемен. Как заработать на пробеге, сервисе и дилерстве, когда правила игры меняются? Инсайды, которые определят будущее вторичного рынка. Узнайте первыми.

17 июня в Москве состоится ключевое отраслевое событие — форум «АСП-2026. Автобизнес. Сервис. Пробег», организованный аналитическим агентством «АВТОСТАТ». Форум соберет экспертов авторынка для обсуждения пяти стратегических направлений, определяющих развитие автомобильного бизнеса в России.

Первый блок посвящен трансформации рынка автомобилей с пробегом. Участники разберут структурные изменения отрасли, динамику цен и маржинальность, а также инструменты борьбы с «теневым» сегментом и повышения доверия покупателей. Отдельное внимание уделят цифровым платформам для оценки, продажи и управления складскими запасами.

Второй трек — «Будущее автосервиса» — охватит внедрение CRM, ERP и BI-систем, автоматизацию бизнес-процессов и новые модели работы СТО. Эксперты представят кейсы по оптимизации управления персоналом и увеличению прибыли сервисных станций.

Третья тема — «Дилерский бизнес в реалиях 2026 года». В фокусе — мультибрендовость, параллельный импорт, программы trade-in и buy-back, автомобильная подписка, а также цифровой аудит складов и защита от мошенничества. Важным аспектом станет взаимодействие официальных дилеров с независимыми сервисами и агрегаторами.

Четвертый блок затронет финансовые сервисы: развитие кредитных решений для рынка подержанных авто, новые страховые продукты, микрокредитование и подписки как драйверы роста продаж.

Завершит программу тема маркетинга и клиентского опыта. Спикеры поделятся актуальными воронками продаж, стратегиями работы с негативом, а также возможностями Big Data и персонализации коммуникаций для удержания клиентов.

Форум «АСП-2026» станет площадкой для обмена практическим опытом и поиска решений, которые помогут участникам рынка адаптироваться к новым условиям и укрепить позиции в меняющейся экономической среде. Регистрация на мероприятие открыта на официальном сайте агентства «АВТОСТАТ».

