Автор: Дарья Климова

12 мая 2026, 18:49

Как защитить китайский автомобиль от ржавчины: советы эксперта

Неожиданные уязвимости кузова - что делать владельцам новых авто из КНР

Владельцы китайских машин сталкиваются с проблемой коррозии. Эксперт объяснил, как избежать неприятностей. Узнайте, какие меры помогут сохранить кузов. Советы актуальны для всех автолюбителей.

В последние годы на российском рынке появилось множество автомобилей из КНР, что привело к росту интереса к вопросам антикоррозийной защиты. Как пишет Российская газета, многие владельцы сталкиваются с неожиданными проблемами, связанными с особенностями конструкции и обработки кузова.

Эксперты отмечают, что у китайских автомобилей часто встречаются скрытые полости и панели, соединенные внахлест. Эти зоны особенно подвержены воздействию влаги и реагентов, что ускоряет появление коррозии. Наибольший риск представляют пороги, нижние части дверей и колесные арки - именно здесь чаще всего появляются первые признаки ржавчины.

Причиной уязвимости становится экономия на толщине защитного слоя и лакокрасочного покрытия. Отсутствие цинкового слоя на деталях кузова делает металл беззащитным перед мелкими повреждениями, такими как сколы от гравия или песка. Даже незначительное повреждение может быстро привести к образованию «рыжиков».

Особое внимание стоит уделять внутренней коррозии, которая развивается под пластиковыми элементами. Влага и грязь, скапливающиеся в этих местах, создают благоприятные условия для гниения металла. Часто ржавчина появляется на швах под капотом и в багажном отсеке, где ее сложно заметить без тщательного осмотра.

Если на кузове обнаружены вздутия краски или следы ржавчины, необходимо немедленно принять меры. Сначала участок очищают до металла, затем используют преобразователь ржавчины и эпоксидный грунт, предпочтительно на основе ортофосфорной кислоты. Важно соблюдать температурный режим и межслойную выдержку при нанесении покрытия, чтобы обеспечить долговечность ремонта.

Однако наиболее эффективной стратегией остается профилактика. Для защиты уязвимых зон рекомендуется применять составы на основе воска или масла - они вытесняют влагу из швов и зазоров. Особое внимание уделяют днищу: его обрабатывают мастичными или полимерными покрытиями, которые не только защищают от коррозии, но и снижают уровень шума в салоне.

Перед нанесением антикоррозийных средств автомобиль тщательно моют под высоким давлением с использованием шампуня, удаляющего солевые отложения. Нельзя наносить защитные составы на влажную поверхность или поверх заводских битумных листов - это приводит к образованию воздушных карманов и ускоряет коррозию.

Регулярная мойка зимой и периодический визуальный осмотр кузова помогут вовремя выявить и устранить первые признаки ржавчины. Такой подход позволит сохранить внешний вид и продлить срок службы автомобиля.

