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Автор: Дарья Климова

18 июня 2026, 11:06

Как защитить салон авто от жары: тесты показали лучший способ

Как защитить салон авто от жары: тесты показали лучший способ

Сильная жара в машине опасна - что реально помогает снизить температуру

Как защитить салон авто от жары: тесты показали лучший способ

Летом температура в припаркованном авто может превысить 60 градусов, что опасно для здоровья и техники. Специалисты проверили, какие средства реально работают, а какие - почти бесполезны. Не все решения одинаково эффективны: результаты удивили даже опытных водителей.

Летом температура в припаркованном авто может превысить 60 градусов, что опасно для здоровья и техники. Специалисты проверили, какие средства реально работают, а какие - почти бесполезны. Не все решения одинаково эффективны: результаты удивили даже опытных водителей.

В условиях надвигающейся жары вопрос перегрева салона автомобиля становится особенно острым. Многие водители сталкивались с ситуацией, когда после стоянки на солнце невозможно дотронуться до руля или сесть на сиденье. Это не только дискомфорт, но и реальная угроза здоровью, особенно для детей и пожилых людей. Поэтому выбор эффективного способа защиты от солнца - задача, которую нельзя откладывать.

Эксперты ADAC провели серию испытаний различных средств защиты от жары в автомобиле. В эксперименте участвовали семь машин, каждая из которых была оборудована разными вариантами солнцезащиты: от классических отражающих пленок до специальных чехлов. Все автомобили оставляли на солнце в разгар дня, чтобы оценить, насколько каждое средство способно снизить температуру внутри.

Результаты оказались весьма показательными. Абсолютным лидером стал именно солнцезащитный чехол - специальная накидка, закрывающая все стекла. С ней температура в салоне оказалась на 10 градусов ниже, чем в машине без какой-либо защиты. Следом идет внешняя отражающая пленка, которая уменьшила нагрев на 8 градусов. Внутренние солнцезащитные экраны и белое полотенце на панели приборов показали куда меньшую эффективность - разница составила всего 3-4 градуса. Тонировка стекол тоже помогает, но в основном снижает температуру поверхностей, а не воздуха в салоне.

Интересно, что цвет кузова тоже играет роль: черные автомобили нагреваются заметно сильнее светлых. В ходе теста разница между черной и белой машиной составила 5 градусов. Без защиты руль и панель приборов могут разогреться до 70 градусов и выше, что чревато ожогами. Использование солнцезащитных аксессуаров позволяет снизить температуру руля на 20-26 градусов, что существенно повышает безопасность.

Стоит отметить, что даже самые эффективные средства не заменяют работу кондиционера, но позволяют быстрее охладить салон после запуска двигателя. Важно правильно подбирать аксессуары: например, внутренние экраны должны точно соответствовать размеру стекла, иначе их польза минимальна. Тонировка, хотя и не так эффективна для воздуха, заметно уменьшает нагрев сидений и задней полки.

Водителям стоит помнить: перегрев салона - не только вопрос комфорта, но и безопасности. В жару в машине могут пострадать не только люди, но и электроника, а также пластиковые детали интерьера. Как отмечают эксперты, регулярное использование солнцезащитных средств помогает продлить срок службы отделки и снизить риск поломок. Важно также не оставлять в салоне легковоспламеняющиеся предметы и электронику.

Для сравнения, в других странах также фиксируются случаи перегрева автомобилей, что иногда приводит к серьезным последствиям. Например, недавно автопроизводитель Stellantis был вынужден отозвать более миллиона машин из-за риска возгорания, связанного с перегревом рулевого управления - подробнее об этом можно узнать в материале о массовом отзыве автомобилей из-за опасности пожара.

В заключение стоит добавить: выбор правильного солнцезащитного средства - это не только вопрос комфорта, но и заботы о безопасности и сохранности автомобиля. Простые меры, такие как солнцезащитный чехол или внешняя пленка, способны существенно снизить риски и сделать поездки летом более приятными. По данным ADAC, именно эти решения показали наилучшие результаты в реальных условиях.

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