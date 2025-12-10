Почему теперь доказать свою правоту стало проще - советы для водителей

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Элина Градова

10 декабря 2025, 23:41

Как защитить себя при аварии с обочечником: разъяснения Верховного суда

Водители часто сталкиваются с нарушителями на обочине. Новые разъяснения суда меняют подход к разбору аварий. Теперь у законопослушных участников есть весомый аргумент. Узнайте, как использовать его в свою пользу.

На российских дорогах все чаще встречаются ситуации, когда кто-то решает объехать пробку по обочине. Такие маневры не только раздражают других участников движения, но и нередко приводят к авариям. До недавнего времени разбирательства по таким случаям затягивались, а виновность определялась не всегда однозначно.

Ранее водители, столкнувшиеся с обочечниками, часто оказывались в сложной позиции. Как сообщает njcar.ru, им приходилось доказывать, что они не нарушали правила, а виновник аварии отделывался минимальным штрафом. В некоторых случаях даже приходилось обращаться в суд, чтобы добиться справедливого решения. Однако теперь ситуация изменилась.

Верховный суд внес ясность в этот вопрос. Согласно последним разъяснениям, автомобилист, который выезжает на обочину, автоматически считается нарушителем. Его действия не могут быть оправданы никакими обстоятельствами, и он не имеет права требовать преимущества на дороге.

Это означает, что при разборе аварии инспекторы и страховщики обязаны учитывать сам факт движения по обочине. Если один из участников ДТП оказался там, где движение запрещено, его вина очевидна. Теперь не требуется доказывать, что вы не могли предвидеть появление машины на обочине или обязаны были уступить дорогу.

Особое внимание стоит уделить оформлению схемы происшествия. Важно четко указать, где именно находился нарушитель и каким образом он оказался на запрещенном участке. В текстовой части объяснения следует подчеркнуть, что второй участник двигался по обочине или другому запрещенному направлению. Это станет ключевым аргументом при рассмотрении дела.

Постановление Верховного суда также распространяется на другие спорные ситуации: выезд на встречную полосу при одностороннем движении, пересечение перекрестка на запрещающий сигнал. В каждом из этих случаев нарушитель теряет право на какие-либо требования и не может рассчитывать на поддержку закона.

Для водителей, попавших в подобную ситуацию, важно помнить: теперь у них есть официальный документ, на который можно ссылаться при разбирательстве. Это значительно упрощает процесс и снижает риск ошибочного обвинения. Главное - грамотно зафиксировать все детали происшествия и не поддаваться давлению со стороны нарушителя.

