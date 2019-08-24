Как защитить автомобиль от дождя
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Вода в салоне автомобиля после дождя
Пожалуй, самым неприятным последствием плохой осенней погоды является сырость в салоне автомобиля. Наверняка многие сталкивались с такой проблемой. Повышенная влажность сопровождается характерным неприятным запахом. Он появляется из-за того, что пол под резиновыми ковриками длительное время мокрый. Кстати, именно это может привести к коррозии.
Чтобы снизить влажность салона, используйте исключительно резиновые коврики – они не пропускают влагу. Также бороться с сыростью поможет фильтр в воздухозаборнике и ветровички на окнах. Перед наступлением осени проверьте состояние печки и почистите радиатор. Если сырость в салоне имеется, по возможности пусть автомобиль «ночует» с открытыми окнами.
Защита на стекла автомобиля от дождя
В дождливую погоду стекла автомобиля запотевают. Это происходит из-за высокой влажности. Проблему запотевания стекол в автомобиле в дождь поможет решить замена салонного фильтра. Если же на боковых окнах стоят дефлекторы, то во время движения окна можно немного приоткрывать, чтобы создать естественный воздухообмен, который быстро устранит главную причину запотевания.
Специалисты рекомендуют не пренебрегать защитными средствами на стекла машины. Бывают ситуации, когда из-за сильного ливня дворники не способны достаточно очистить лобовое стекло от воды. Вдобавок зеркала заднего вида настолько забрызганы, что видимость становится крайне плохой.
Средство от дождя работает следующим образом: активные компоненты жидкости собирают влагу в крупные капли, которые быстро смахиваются дворниками. На боковых зеркалах жидкость самостоятельно скатывается благодаря встречному потоку воздуха. Все это заметно улучшает видимость на дороге.
Также подобные средства для защиты стекол автомобиля помогают в заморозки - лед к обработанной поверхности не прилипает. Действует такая обработка стекол, как правило, полгода. Поэтому достаточно обработать все стекла один раз в год, перед началом осеннего сезона. Покрытие не удаляется моющей химией и не стирается дворниками.
Перед нанесением средства стекло следует тщательно очистить, так как именно от этого зависит эффективность действия препарата. Затем тряпочкой средство наносится на поверхность. Финальным штрихом является контрольное протирание стекла влажной тряпкой, для устранения разводов.
Как еще подготовить автомобиль к осени?
Чтобы влага не доставляла дискомфорта, перед началом осеннего сезона оцените состояние резиновых уплотнителей между дверью и кузовом, а также между дверью и стеклом. В первом случае смотрим на повреждения, а во втором — на плотное прилегание уплотнителей к стеклу. Важно не допустить попадания грязи в зазоры, поскольку это будет царапать стекло.
Наконец, не забудьте обработать кузов специальными антикоррозионными средствами. Особое внимание при этом следует уделить закрытым полостям кузова, поскольку из-за плохого проветривания в них часто попадает пыль, которая, кстати, отлично впитывает влагу. Устраните все сколы на машине, иначе под действием воды и грязи они также станут причиной коррозии.
И помните, что лакокрасочное покрытие автомобиля в осенний период подвергается особому испытанию, в том числе из-за частого мытья - на машине появляется множество мелких царапин. Используйте при помывке специальные средства и полироли, которые создадут на поверхности защитную пленку.
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