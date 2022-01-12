12 января 2022, 08:17
Как защитить автомобиль от грязи зимой
Зимой кузов автомобиля подвергается агрессивному воздействию дорожных реагентов и страдает от перепадов температур. Бережный уход за машиной позволит ей успешно противостоять этим неприятностям.
Дарья Климова Фото: rus35.ru
Ранее мы писали
Силиконовую смазку для автомобилей некоторые считают ерундой и напрасной тратой денег, но в условиях зимней ...Читать далее
Пятна битума, резину с гоночного трека и даже крошечные фрагменты тормозных колодок, налипшие на кузов автомобиля, можно удалить при помощи автомобильной глины. Ее можно использовать не только для очистки кузова, но также для стекол и колес.
В финале процедуры можно нанести слой воска, который придаст автомобилю блеск и защитит кузов от негативного воздействия окружающей среды. Специалисты предупреждают, что качественный воск стоит недешево и обновлять его придется несколько раз за сезон.
Подписывайтесь на наш канал в Google News и "Яндекс.Дзен": больше интересных новостей каждый день.
Комментарии
Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
- 990 000 РFord Focus 2017 в Москве
- 3 820 000 РLand Rover Range Rover Sport 2015 в Москве
- 2 070 000 РFord Galaxy 2016 в Москве
- 3 200 000 РFord Mustang 2019 в Москве
- 630 000 РHonda CR-V 2003 в Москве
- 4 890 000 РMercedes V-класс 2017 в Москве
- 1 200 000 РSkoda Octavia 2015 в Москве
- 1 010 000 РHyundai Grand Starex 2007 в Москве
- 1 859 000 РToyota Camry 2016 в Москве
- 5 090 000 РMercedes V-класс 2017 в Москве
Новости по теме
А вы знаете, как правильно переезжать «лежачих полицейских»?
11.01.2022, 16:00
Как пользоваться видеорегистратором, чтобы он был реально полезен
11.01.2022, 11:00
Водителям неочищенных от снега автомобилей проезд по платным трассам обойдется дороже
10.01.2022, 00:58
Бензин марки 100: зачем он нужен и как помогает автомобилю
08.01.2022, 11:00
Почему умный водитель должен иметь зимой силикон
07.01.2022, 21:28
Сколько можно проехать, после того как загорелась лампочка о пустом баке
06.01.2022, 10:44
Новости по теме
А вы знаете, как правильно переезжать «лежачих полицейских»?
11.01.2022, 16:00
Как пользоваться видеорегистратором, чтобы он был реально полезен
11.01.2022, 11:00
Водителям неочищенных от снега автомобилей проезд по платным трассам обойдется дороже
10.01.2022, 00:58
Бензин марки 100: зачем он нужен и как помогает автомобилю
08.01.2022, 11:00
Почему умный водитель должен иметь зимой силикон
07.01.2022, 21:28
Сколько можно проехать, после того как загорелась лампочка о пустом баке
06.01.2022, 10:44
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Транспортный налог
Рейтинги машин