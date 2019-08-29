Как защитить автомобиль от угона в 2019 году
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Об этом говорит статистика: в 2019 году в России чаще всего угоняли седан Hyundai Solaris. Кроме того, популярными среди угонщиков стали автомобили Hyundai Creta, Ford Kuga, Hyundai Tucson, Toyota RAV4, Hyundai ix35, Hyundai Santa Fe и Kia Optima. в Москве и Санкт-Петербурге среди угонщиков популярны BMW X5, BMW 3-series и внедорожник Toyota Land Cruiser Prado.
Как угоняют автомобили
Одним из популярных методов угона считается «удочка» - удлинитель штатного ключа. Происходит это следующим образом: водитель оставляет машину, скажем, на парковке торгового центра. Один злоумышленник в это время находится рядом с его авто, а второй идет за владельцем. Он передает «партнеру» электронный сигнал ключа, используя для этого специальное оборудование. Приняв сигнал, преступник открывает машину и спокойно уезжает. Радиус действия «удочек» достигает 3 километров.
Гораздо более простой, но тоже популярный метод – разбивание левого переднего или заднего стекла. Также нередко злоумышленники взламывают замок водительской двери или попросту нападают на автовладельцев.
Впрочем, и современные охранные системы могут быть подвержены «нападению» угонщиков. Профессионалы умеют «глушить» GSM-сигнал. В результате автовладелец не будет информирован о местонахождении автомобиля и о том, что его угоняют. Так что же делать автомобилистам, чтобы не стать жертвой злоумышленников?
Как защитить автомобиль от угона
Самый простой и, как считают многие эксперты, надежный способ защиты – механические блокираторы. Они ставятся на руль, коробку передач или педали. Ставить блокираторы нужно каждый раз, когда вы покидаете машину. Они не позволят злоумышленнику вот так просто завести авто и уехать. Конечно, настоящие профессиональные угонщики способны избавиться от таких средств защиты, однако это требует дополнительного времени и усилий. Не каждый преступник решится «возиться» с такой машиной.
Еще один довольно эффективный способ защиты от угона – секретки. Они бывают электронными или механическими, и оба варианта хорошо справляются со своими задачами. Правда, первая разновидность предназначена для защиты колес, а электронная секретка размыкает цепь питания бензонасоса, реле зажигания или стартера. В итоге угонщик не может завести двигатель.
Фото Спокойно.ру
Фото Google.com
Фото Автосервис ЭталонАвто
Еще одно устройство, которое неплохо зарекомендовало себя на рынке автомобильных охранных систем, - это иммобилайзер. Устройство может заблокировать сразу несколько электрических цепей машины и не даст запустить двигатель в случае непредвиденной ситуации. Но, помните, что штатный иммобилайзер лучше «прошить» или даже установить дополнительный. Тогда этот метод защиты создаст препятствия для угонщиков.
Где не следует оставлять автомобиль
Как говорится в народе - «На судьбу надейся, а сам не плошай». Не нужно оставлять машину там, откуда ее могут угнать. Как правило, это неохраняемые парковки. Супермаркеты, торговые центры, фитнес-центры и общественные места – излюбленные места злоумышленников. Они наблюдают за подъезжающими автомобилями, оценивают их и, увидев подходящий экземпляр, без особого труда угоняют его.
Дворы – еще одно популярное место для угонов. Не стоит оставлять машину ночевать возле дома, если двор не охраняется и нет организованных парковочных мест. Впрочем, гаражи с крепкими замками – тоже не панацея, особенно если есть «заказ» именно на ваш автомобиль.
Самый надежный способ защитить свой автомобиль от угона – оставлять его на охраняемом паркинге, а также оформить страховку КАСКО. Особенно это актуально для тех, чьи машины ежегодно попадают в рейтинги угонов, которые составляют страховые компании и ГИБДД.
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