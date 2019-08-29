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29 августа 2019, 21:22

Как защитить автомобиль от угона в 2019 году

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Ежегодно тысячи российских автомобилистов становятся жертвами угонщиков, лишаясь своих автомобилей. Это один из самых прибыльных криминальных бизнесов, причем воруют как дорогие иномарки, так и отечественные бюджетники.

Об этом говорит статистика: в 2019 году в России чаще всего угоняли седан Hyundai Solaris. Кроме того, популярными среди угонщиков стали автомобили Hyundai Creta, Ford Kuga, Hyundai Tucson, Toyota RAV4, Hyundai ix35, Hyundai Santa Fe и Kia Optima. в Москве и Санкт-Петербурге среди угонщиков популярны BMW X5, BMW 3-series и внедорожник Toyota Land Cruiser Prado.

Как угоняют автомобили

Одним из популярных методов угона считается «удочка» - удлинитель штатного ключа. Происходит это следующим образом: водитель оставляет машину, скажем, на парковке торгового центра. Один злоумышленник в это время находится рядом с его авто, а второй идет за владельцем. Он передает «партнеру» электронный сигнал ключа, используя для этого специальное оборудование. Приняв сигнал, преступник открывает машину и спокойно уезжает. Радиус действия «удочек» достигает 3 километров.

Гораздо более простой, но тоже популярный метод – разбивание левого переднего или заднего стекла. Также нередко злоумышленники взламывают замок водительской двери или попросту нападают на автовладельцев.

Как защитить автомобиль от угона в 2019 году

Фото взято из открытых источников

Как защитить автомобиль от угона в 2019 году

 

Как защитить автомобиль от угона в 2019 году

 

Как защитить автомобиль от угона в 2019 году

 

Как защитить автомобиль от угона в 2019 году

 

Как защитить автомобиль от угона в 2019 году

 

Как защитить автомобиль от угона в 2019 году

 

Как защитить автомобиль от угона в 2019 году
Как защитить автомобиль от угона в 2019 году
Как защитить автомобиль от угона в 2019 году
Как защитить автомобиль от угона в 2019 году
Как защитить автомобиль от угона в 2019 году
Как защитить автомобиль от угона в 2019 году
Как защитить автомобиль от угона в 2019 году
Штатная защита автомобиля от угона является не очень надежным способом защиты. Злоумышленники с помощью прибора и нужной программы нейтрализуют заводской иммобилайзер, перепрограммируют его, после чего спокойно могут завести машину и уехать.

Впрочем, и современные охранные системы могут быть подвержены «нападению» угонщиков. Профессионалы умеют «глушить» GSM-сигнал. В результате автовладелец не будет информирован о местонахождении автомобиля и о том, что его угоняют. Так что же делать автомобилистам, чтобы не стать жертвой злоумышленников?

Как защитить автомобиль от угона

Самый простой и, как считают многие эксперты, надежный способ защиты – механические блокираторы. Они ставятся на руль, коробку передач или педали. Ставить блокираторы нужно каждый раз, когда вы покидаете машину. Они не позволят злоумышленнику вот так просто завести авто и уехать. Конечно, настоящие профессиональные угонщики способны избавиться от таких средств защиты, однако это требует дополнительного времени и усилий. Не каждый преступник решится «возиться» с такой машиной.

Еще один довольно эффективный способ защиты от угона – секретки. Они бывают электронными или механическими, и оба варианта хорошо справляются со своими задачами. Правда, первая разновидность предназначена для защиты колес, а электронная секретка размыкает цепь питания бензонасоса, реле зажигания или стартера. В итоге угонщик не может завести двигатель.

Как защитить автомобиль от угона в 2019 году

Фото Спокойно.ру

Как защитить автомобиль от угона в 2019 году

Фото Google.com

Как защитить автомобиль от угона в 2019 году

Фото Автосервис ЭталонАвто

Как защитить автомобиль от угона в 2019 году
Как защитить автомобиль от угона в 2019 году
Как защитить автомобиль от угона в 2019 году
Если вы владеете автомобилем, который занимает ведущие позиции в рейтинге угонов, не скупитесь на качественную сигнализацию. Причем устанавливать ее следует только в специализированном центре, с помощью профессионального оборудования. Хорошо, если вам порекомендуют и грамотного мастера. Помните, что сигнализации не просто оповещают вас о совершаемом угоне, но также блокируют основные электрические цепи машины, препятствуют запуску двигателя.

Еще одно устройство, которое неплохо зарекомендовало себя на рынке автомобильных охранных систем, - это иммобилайзер. Устройство может заблокировать сразу несколько электрических цепей машины и не даст запустить двигатель в случае непредвиденной ситуации. Но, помните, что штатный иммобилайзер лучше «прошить» или даже установить дополнительный. Тогда этот метод защиты создаст препятствия для угонщиков.

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Наконец, дополнительным средством защиты автомобиля от угона может стать аэрография. Не каждый угонщик решится иметь дело с ярким легко узнаваемым авто, ведь его запросто узнают на ближайшем посту ДПС. Кроме того, перед продажей придется перекрашивать машину, а это лишние расходы. Для автомобилистов же аэрография – прекрасный способ выделиться в городском потоке.

Где не следует оставлять автомобиль

Как говорится в народе - «На судьбу надейся, а сам не плошай». Не нужно оставлять машину там, откуда ее могут угнать. Как правило, это неохраняемые парковки. Супермаркеты, торговые центры, фитнес-центры и общественные места – излюбленные места злоумышленников. Они наблюдают за подъезжающими автомобилями, оценивают их и, увидев подходящий экземпляр, без особого труда угоняют его.

Дворы – еще одно популярное место для угонов. Не стоит оставлять машину ночевать возле дома, если двор не охраняется и нет организованных парковочных мест. Впрочем, гаражи с крепкими замками – тоже не панацея, особенно если есть «заказ» именно на ваш автомобиль.

Самый надежный способ защитить свой автомобиль от угона – оставлять его на охраняемом паркинге, а также оформить страховку КАСКО. Особенно это актуально для тех, чьи машины ежегодно попадают в рейтинги угонов, которые составляют страховые компании и ГИБДД.

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Конечно если вы ездите только по городу тем более если крупный город то зачем вам шипы на асфальте, Я на пример езжу на липучках Dunlop хорошая управляемость, не убиваемость, мягкая, не шумит опять же как шипы на асфальте. Плюс универсальность, можно и летом ездить.
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Как защитить автомобиль от угона в 2019 году
Об этом говорит статистика: в 2019 году в России чаще всего угоняли седан Hyundai Solaris. Кроме того, популярными среди угонщиков стали автомобили Hyundai Creta, Ford Kuga, Hyundai Tucson, Toyota RAV4, Hyundai ix35, Hyundai Santa Fe и Kia Optima. в Москве и Санкт-Петербурге среди угонщиков популярны BMW X5, BMW 3-series и внедорожник Toyota Land Cruiser Prado.Как угоняют автомобилиОдним из популярных методов угона считается «удочка» - удлинитель штатного ключа. Происходит это следующим образом: водитель оставляет машину, скажем, на парковке торгового центра. Один злоумышленник в это время находится рядом с его авто, а второй идет за владельцем. Он передает «партнеру» электронный сигнал ключа, используя для этого специальное оборудование. Приняв сигнал, преступник открывает машину и спокойно уезжает. Радиус действия «удочек» достигает 3 километров.Гораздо более простой, но тоже популярный метод – разбивание левого переднего или заднего стекла. Также нередко злоумышленники взламывают замок водительской двери или попросту нападают на автовладельцев. {{gallery_79}} Штатная защита автомобиля от угона является не очень надежным способом защиты. Злоумышленники с помощью прибора и нужной программы нейтрализуют заводской иммобилайзер, перепрограммируют его, после чего спокойно могут завести машину и уехать.Впрочем, и современные охранные системы могут быть подвержены «нападению» угонщиков. Профессионалы умеют «глушить» GSM-сигнал. В результате автовладелец не будет информирован о местонахождении автомобиля и о том, что его угоняют. Так что же делать автомобилистам, чтобы не стать жертвой злоумышленников?Как защитить автомобиль от угонаСамый простой и, как считают многие эксперты, надежный способ защиты – механические блокираторы. Они ставятся на руль, коробку передач или педали. Ставить блокираторы нужно каждый раз, когда вы покидаете машину. Они не позволят злоумышленнику вот так просто завести авто и уехать. Конечно, настоящие профессиональные угонщики способны избавиться от таких средств защиты, однако это требует дополнительного времени и усилий. Не каждый преступник решится «возиться» с такой машиной.Еще один довольно эффективный способ защиты от угона – секретки. Они бывают электронными или механическими, и оба варианта хорошо справляются со своими задачами. Правда, первая разновидность предназначена для защиты колес, а электронная секретка размыкает цепь питания бензонасоса, реле зажигания или стартера. В итоге угонщик не может завести двигатель. {{gallery_1664}} Если вы владеете автомобилем, который занимает ведущие позиции в рейтинге угонов, не скупитесь на качественную сигнализацию. Причем устанавливать ее следует только в специализированном центре, с помощью профессионального оборудования. Хорошо, если вам порекомендуют и грамотного мастера. Помните, что сигнализации не просто оповещают вас о совершаемом угоне, но также блокируют основные электрические цепи машины, препятствуют запуску двигателя. Еще одно устройство, которое неплохо зарекомендовало себя на рынке автомобильных охранных систем, - это иммобилайзер. Устройство может заблокировать сразу несколько электрических цепей машины и не даст запустить двигатель в случае непредвиденной ситуации. Но, помните, что штатный иммобилайзер лучше «прошить» или даже установить дополнительный. Тогда этот метод защиты создаст препятствия для угонщиков.{{material_127191}} Наконец, дополнительным средством защиты автомобиля от угона может стать аэрография. Не каждый угонщик решится иметь дело с ярким легко узнаваемым авто, ведь его запросто узнают на ближайшем посту ДПС. Кроме того, перед продажей придется перекрашивать машину, а это лишние расходы. Для автомобилистов же аэрография – прекрасный способ выделиться в городском потоке.Где не следует оставлять автомобильКак говорится в народе - «На судьбу надейся, а сам не плошай». Не нужно оставлять машину там, откуда ее могут угнать. Как правило, это неохраняемые парковки. Супермаркеты, торговые центры, фитнес-центры и общественные места – излюбленные места злоумышленников. Они наблюдают за подъезжающими автомобилями, оценивают их и, увидев подходящий экземпляр, без особого труда угоняют его.Дворы – еще одно популярное место для угонов. Не стоит оставлять машину ночевать возле дома, если двор не охраняется и нет организованных парковочных мест. Впрочем, гаражи с крепкими замками – тоже не панацея, особенно если есть «заказ» именно на ваш автомобиль. Самый надежный способ защитить свой автомобиль от угона – оставлять его на охраняемом паркинге, а также оформить страховку КАСКО. Особенно это актуально для тех, чьи машины ежегодно попадают в рейтинги угонов, которые составляют страховые компании и ГИБДД.
2019-08-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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