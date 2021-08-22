Как защитить кузов от сколов и коррозии: 5 способов
Прозрачная пленка
Виниловые и полиуретановые защитные пленки эффективно противостоят внешним воздействиям, с которыми сталкивается лакокрасочное покрытие. Они не деформируются от времени, не боятся перепада температуры и четко повторяют форму кузовных деталей. Качественная пленка со временем не меняет цвет под действием ультрафиолета.
Керамическое покрытие
Данный вид покрытия представляет собой жидкий состав, содержащий оксиды кремния, титана, алюминия и специальные полимеры. После нанесения на кузов он затвердевает, образуя прочный защитный слой, который добавляет блеска исходному ЛКП и предохраняет его от сколов и царапин. Керамика защищает от «пескоструя», мелких камешков, легких притертостей на паркинге.
Жидкое стекло
Жидкое стекло - еще одно полимерное покрытие, которое затвердевает при нанесении на кузов, но его состав отличатся пропорциями химических элементов и уступает по прочности керамике, пишет «Тарантас Ньюс». Жидкое стекло не защищает от механических контактов, однако предотвращает появление помутнений на фарах и ЛКП при попадания песка. Состав дает отличные гидрофобные и антистатические свойства, поэтому машина меньше пачкается и легче моется.
Жидкая резина
Популярный способ защиты лакокрасочного покрытия, который предполагает обработку кузова составом, содержащим краску и каучук. Жидкая резина может быть бесцветной или с добавлением оттенка, что позволяет бюджетно преобразить вид автомобиля. После снятия резиновый состав не оставляет следов на лакокрасочном покрытии машины.
Антикор
Химический состав, который используется для защиты колесных арок, порогов и днища автомобиля. Материал отличается огнестойкостью, герметичностью и термостойкостью. Состав эластичен, не растрескивается во время эксплуатации. Антикор защищает кузов автомобиля от образования ржавчины.
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