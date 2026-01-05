Неожиданный лайфхак для Яндекс Навигатора — работает ли он в других городах?

5 января 2026, 10:22
Как заставить навигатор работать при глушении GPS и не заблудиться
В центре Москвы навигаторы часто теряют сигнал. Водители сталкиваются с ошибками маршрута. Есть способ повысить точность без сторонних приложений. Но у него есть свои минусы. Проверьте, поможет ли он вам.
В последние годы водители в Москве все чаще сталкиваются с тем, что навигация подводит в самый неподходящий момент. Это особенно заметно в центре города, на МКАДе и на сложных развязках, где спутниковый сигнал внезапно исчезает или искажается. Навигатор начинает вести машину по странным маршрутам. Причина - активное использование антидронных систем, которые мешают работе GPS.
Обычные советы вроде «ориентируйтесь по знакам» или «заранее изучайте маршрут» мало помогают, когда вы не местный или просто не ориентируетесь в плотном потоке. Даже самые современные смартфоны и последние версии приложений не всегда справляются с помехами, если полагаться только на спутники.
Но есть одна неочевидная настройка, которая способна изменить ситуацию. В подключении смартфона можно найти параметр, соответствующий ограничению активности Wi-Fi — обычно он называется Wi-Fi Throttling или LBS. По умолчанию эта функция экономит заряд, ограничивает сканирование сетей. Если ее отключить, навигатор начнет активно использовать данные о подключении точек доступа и базовых станций. Это способствует приложению более точного определять координаты даже там, где GPS бессилен.
После такой настройки Яндекс Навигатор ведет себя заметно увереннее. Исчезают резкие скачки по карте, маршрут становится стабильнее. Особенно это заметно в центре мегаполиса, где плотная застройка и множество тоннелей.
Однако у этого выхода есть и обратная сторона. Смартфон начинает расходовать зарядку гораздо быстрее, ведь постоянно сканирует окружающую сеть. Иногда даже быстрая зарядка не спасает — батарея тает на глазах. Но для многих водителей это меньшая из проблем, если альтернатива - потеряться на развязке или потратить лишний час в пробках.
Сравнивая GPS и Wi-Fi-геолокацию, можно сказать: на открытых трассах спутники по-прежнему вне конкуренции. Но в городе, где сигнал часто глушится или отражается от зданий, сочетание технологий дает лучший результат. Смартфон собирает максимум информации из всех доступных источников, а навигатор продолжает работать даже в самых сложных условиях.
Похожие материалы
-
07.01.2026, 16:01
Психологические уловки инспекторов: как не стать жертвой на дороге
Встреча с инспектором может обернуться неожиданным стрессом. Важно знать, как вести себя уверенно. Психологические приемы часто используются для давления. Разберем, как не попасться на уловки.Читать далее
-
07.01.2026, 15:32
Подержанный Geely Atlas: страшно или выгодно? Честный отзыв владельца о надёжности и нюансах
Год эксплуатации подержанного Geely Atlas в провинции — без поломок, но с нюансами. Владелец делится честным отчётом: от скрипящих колодок до мультимедиа, которая «забывает» музыку. Стоит ли бояться «китайца» с пробегом?Читать далее
-
07.01.2026, 13:54
В России стартовали масштабные проверки шин: что грозит нарушителям в 2026 году
В январе 2026 года инспекторы начали массовые проверки шин. Водителей ждут новые требования. Нарушения могут привести к серьезным последствиям. Подробности о рейдах и наказаниях - в нашем материале.Читать далее
-
07.01.2026, 06:42
Контрольный разряд: как электромобиль Zeekr 001 пережил русскую зиму
Владелец Zeekr 001 испытал электромобиль в суровой зиме и на трассе. Он проехал из Челябинска в Батуми и обратно. В пути возникли неожиданные сложности с зарядкой. Зимой расход энергии вырос почти вдвое. Некоторые детали эксплуатации удивили даже опытного автолюбителя.Читать далее
-
06.01.2026, 23:34
Контрактные моторы и коробки: почему замена может обернуться проблемой для автовладельца
Контрактные агрегаты часто скрывают дефекты и юридические ловушки. Проверка не всегда помогает. Ремонт оригинала может быть дороже, но безопаснее. Не все продавцы честны. Выбор между риском и затратами остается за владельцем.Читать далее
-
06.01.2026, 23:22
Когда менять воздушный фильтр и почему это важно для двигателя
Многие водители недооценивают роль воздушного фильтра. Его состояние напрямую влияет на работу мотора. Несвоевременная замена может привести к серьезным поломкам. В статье раскрыты нюансы выбора и обслуживания фильтра. Узнайте, как избежать лишних затрат.Читать далее
-
06.01.2026, 23:15
С 2026 года штраф за тонировку коснется всех автомобилей в России
Водителей ждут новые правила с 2026 года. Изменения затронут даже временно ввезенные авто. Штрафы станут неизбежными для всех. Неожиданные детали в законе удивят многих. Проверьте, что грозит вашему автомобилю.Читать далее
-
06.01.2026, 19:51
Доступный внедорожный автодом: идеальный вариант для путешествий и кемпинга
Рынок автодомов меняется: компактные прицепы становятся все популярнее. Они позволяют отправиться в путешествие туда, где нет дорог, и не жертвовать комфортом. Производители предлагают новые решения для любителей приключений. Почему такие прицепы выбирают все чаще - рассказываю на личном опыте.Читать далее
-
06.01.2026, 14:46
Европейский автодом на базе Mercedes-Benz Sprinter удивляет простором и уютом
Жизнь в автодоме давно стала трендом в США, но теперь и Европа не отстает. Голландская компания Off-Grid Campers создала уникальный дом на колесах на базе Mercedes-Benz Sprinter. В нем нет компромиссов между комфортом и мобильностью. Чем удивляет этот проект? Читайте далее.Читать далее
-
06.01.2026, 13:59
Sony и Honda показали кроссовер Afeela SUV на CES 2026 в Лас-Вегасе
Sony Honda Mobility удивила публику на CES 2026 новым прототипом Afeela SUV. Компания раскрыла детали о развитии линейки электромобилей. В центре внимания - инновации и свежий подход к будущему транспорта. Ожидания от новинки высоки, но рынок США не так прост.Читать далее
