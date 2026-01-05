Неожиданный лайфхак для Яндекс Навигатора — работает ли он в других городах?

Как заставить навигатор работать при глушении GPS и не заблудиться

В центре Москвы навигаторы часто теряют сигнал. Водители сталкиваются с ошибками маршрута. Есть способ повысить точность без сторонних приложений. Но у него есть свои минусы. Проверьте, поможет ли он вам.

В последние годы водители в Москве все чаще сталкиваются с тем, что навигация подводит в самый неподходящий момент. Это особенно заметно в центре города, на МКАДе и на сложных развязках, где спутниковый сигнал внезапно исчезает или искажается. Навигатор начинает вести машину по странным маршрутам. Причина - активное использование антидронных систем, которые мешают работе GPS.

Обычные советы вроде «ориентируйтесь по знакам» или «заранее изучайте маршрут» мало помогают, когда вы не местный или просто не ориентируетесь в плотном потоке. Даже самые современные смартфоны и последние версии приложений не всегда справляются с помехами, если полагаться только на спутники.

Но есть одна неочевидная настройка, которая способна изменить ситуацию. В подключении смартфона можно найти параметр, соответствующий ограничению активности Wi-Fi — обычно он называется Wi-Fi Throttling или LBS. По умолчанию эта функция экономит заряд, ограничивает сканирование сетей. Если ее отключить, навигатор начнет активно использовать данные о подключении точек доступа и базовых станций. Это способствует приложению более точного определять координаты даже там, где GPS бессилен.

После такой настройки Яндекс Навигатор ведет себя заметно увереннее. Исчезают резкие скачки по карте, маршрут становится стабильнее. Особенно это заметно в центре мегаполиса, где плотная застройка и множество тоннелей.

Однако у этого выхода есть и обратная сторона. Смартфон начинает расходовать зарядку гораздо быстрее, ведь постоянно сканирует окружающую сеть. Иногда даже быстрая зарядка не спасает — батарея тает на глазах. Но для многих водителей это меньшая из проблем, если альтернатива - потеряться на развязке или потратить лишний час в пробках.

Сравнивая GPS и Wi-Fi-геолокацию, можно сказать: на открытых трассах спутники по-прежнему вне конкуренции. Но в городе, где сигнал часто глушится или отражается от зданий, сочетание технологий дает лучший результат. Смартфон собирает максимум информации из всех доступных источников, а навигатор продолжает работать даже в самых сложных условиях.