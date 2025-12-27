Неожиданный способ повысить точность навигации — проверьте настройки Wi-Fi

27 декабря 2025, 05:32
Как заставить Яндекс.Навигатор работать при глушении GPS-сигнала
Водители сталкиваются с проблемами навигации в центре Москвы. GPS часто теряет точность на развязках. Есть способ улучшить работу Яндекс.Навигатора. Отключение одной настройки может помочь. Но есть нюанс с зарядом телефона. Подробности - в материале.
В последние годы поездки в Москву стали настоящим испытанием для автомобилистов, особенно для тех, кто не знает города наизусть. В центре столицы и на крупных развязках навигация часто подводит: GPS-сигнал меняется или искажается, а Яндекс.Навигатор начинает вести себя непредсказуемо. Причина - активное использование антидроновых глушилок, которые мешают корректной работе спутниковых систем. В результате, когда нужно быстро сориентироваться на перекрестке, приложение может «запутаться» и отправить водителя не туда.
Для приезжих из других городов это превращается в настоящий квест. Особо сложная проблема на МКАДе и в центре, где сложная развязка, полос - не сосчитать. Обычные советы вроде «ориентируются по дорожным знакам» не всегда спасают.
Однако есть способ повысить точность определения местоположения, который не лежит на поверхности. Яндекс рекомендует включать режим «Wi-Fi Throttling» (или LBS) при настройке смартфона. Эта функция ограничивает количество запросов к внешним сетям Wi-Fi, чтобы сэкономить заряд аккумулятора. Но если ее отключить, навигатор начнет активнее использовать данные о включении точек доступа и базовых станций, что помогает ему определять местоположение даже при слабом GPS-сигнале.
После внесения изменений приложение начинает работать заметно стабильнее: даже на самых запутанных развязках маршрут отображается корректно, а «пляски» на карте практически исчезают. Навигатор уверенно ведет по маршруту, не теряя вас на каждом повороте.
Но есть и обратная сторона: при активном использовании Wi-Fi для геолокации смартфон начинает расходовать заряд гораздо быстрее. Иногда даже быстрая зарядка не спасает - уровень батареи держится на 60-70%, а до 100% дотянуть не получится. Тем не менее, этот компромисс кажется разумным, если альтернатива - плутать по московским развязкам, теряя время и нервы.
Если вы собираетесь в Москву и не хотите долго плутать на дороге, обязательно проверьте настройки своего смартфона заранее. Это простое действие поможет в пути уменьшить количество неприятных сюрпризов.
Похожие материалы
-
27.12.2025, 19:06
Гигантский дом на колесах для жизни вне системы и свободы от рутины
Многие задумываются о смене привычного образа жизни. Высокие цены и нехватка времени толкают людей искать новые пути. Пара из Великобритании решилась на радикальные перемены. Их опыт вдохновляет на поиск свободы и минимализма. Читать далее
-
27.12.2025, 10:56
Какие вопросы инспектора ГАИ можно смело игнорировать на дороге даже в праздники
Не все вопросы инспектора ГАИ требуют ответа. Некоторые из них могут быть ловушкой. Разбираемся, какие вопросы законны, а на какие лучше не реагировать. Юрист объяснил, как вести себя при остановке.Читать далее
-
27.12.2025, 09:14
Пять лучших навигаторов для дальних поездок: как выбрать оптимальное устройство
Выбор навигатора для долгой дороги - задача не из простых. В статье собраны пять популярных моделей с разными функциями и ценами. Мы рассмотрели их плюсы и минусы, чтобы вы не ошиблись с покупкой. Узнайте, какой навигатор подойдет именно вам.Читать далее
-
27.12.2025, 08:43
Как правильно мыть машину в автоматической мойке и не повредить авто
Многие водители спорят, как часто стоит мыть машину. Но есть нюансы, которые могут удивить даже опытных автолюбителей. Разбираемся, какие ошибки допускают чаще всего. И почему не все программы одинаково полезны для кузова.Читать далее
-
27.12.2025, 07:11
Камуфляжный КАМАЗ 5350: идеальный фургон-дом для охоты и рыбалки
Откройте для себя необычный фургон-дом на шасси КАМАЗ 5350. Этот автомобиль создан для охотников и рыбаков, ценящих комфорт и свободу. Внутри - все для автономной жизни. Узнайте, чем удивляет этот дом на колесах.Читать далее
-
27.12.2025, 05:24
Haval Jolion против Lada Granta после трех лет владения: опыт, затраты и эмоции владельцев
Два разных подхода к выбору авто: комфорт или экономия? Владельцы Haval Jolion и Lada Granta делятся опытом после трех лет и 40 тысяч километров. Какие плюсы и минусы проявились со временем? Сравниваем реальные расходы и впечатления.Читать далее
-
26.12.2025, 19:46
Современный дом на колесах Albatros сочетает уют семьи и изысканный дизайн
Откройте для себя дом на колесах, который удивляет сочетанием традиций и современных решений. Внутри - простор для семьи и детали, которые не оставят равнодушным. Узнайте, чем он отличается от других.Читать далее
-
26.12.2025, 18:11
Falcon - дом на колесах длиной 7 метров с максимальной мобильностью и уютом
Falcon - это не просто дом на колесах, а воплощение мечты о свободе и комфорте. Его длина 7 метров, а дизайн продуман до мелочей. Внутри уютно в любое время года. Хотите узнать, как выглядит современный мобильный дом? Читайте дальше.Читать далее
-
26.12.2025, 16:39
В Петербурге начнется суд над водителем Chevrolet после аварии с мотоциклистом
В Петербурге готовится судебное разбирательство по резонансному ДТП. Водитель Chevrolet оказался на скамье подсудимых. Мотоциклист получил тяжелые травмы. Следствие завершено, дело передано в суд.Читать далее
-
26.12.2025, 16:31
Где и когда разрешено запускать фейерверки в Петербурге на Новый год
Праздничные салюты - неотъемлемая часть новогодней ночи. Но есть нюансы, о которых стоит помнить. В Петербурге действуют особые правила и ограничения. Узнайте, как избежать штрафов и защитить свой дом.Читать далее
