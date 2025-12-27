Неожиданный способ повысить точность навигации — проверьте настройки Wi-Fi

Как заставить Яндекс.Навигатор работать при глушении GPS-сигнала

Водители сталкиваются с проблемами навигации в центре Москвы. GPS часто теряет точность на развязках. Есть способ улучшить работу Яндекс.Навигатора. Отключение одной настройки может помочь. Но есть нюанс с зарядом телефона. Подробности - в материале.

В последние годы поездки в Москву стали настоящим испытанием для автомобилистов, особенно для тех, кто не знает города наизусть. В центре столицы и на крупных развязках навигация часто подводит: GPS-сигнал меняется или искажается, а Яндекс.Навигатор начинает вести себя непредсказуемо. Причина - активное использование антидроновых глушилок, которые мешают корректной работе спутниковых систем. В результате, когда нужно быстро сориентироваться на перекрестке, приложение может «запутаться» и отправить водителя не туда.

Для приезжих из других городов это превращается в настоящий квест. Особо сложная проблема на МКАДе и в центре, где сложная развязка, полос - не сосчитать. Обычные советы вроде «ориентируются по дорожным знакам» не всегда спасают.

Однако есть способ повысить точность определения местоположения, который не лежит на поверхности. Яндекс рекомендует включать режим «Wi-Fi Throttling» (или LBS) при настройке смартфона. Эта функция ограничивает количество запросов к внешним сетям Wi-Fi, чтобы сэкономить заряд аккумулятора. Но если ее отключить, навигатор начнет активнее использовать данные о включении точек доступа и базовых станций, что помогает ему определять местоположение даже при слабом GPS-сигнале.

После внесения изменений приложение начинает работать заметно стабильнее: даже на самых запутанных развязках маршрут отображается корректно, а «пляски» на карте практически исчезают. Навигатор уверенно ведет по маршруту, не теряя вас на каждом повороте.

Но есть и обратная сторона: при активном использовании Wi-Fi для геолокации смартфон начинает расходовать заряд гораздо быстрее. Иногда даже быстрая зарядка не спасает - уровень батареи держится на 60-70%, а до 100% дотянуть не получится. Тем не менее, этот компромисс кажется разумным, если альтернатива - плутать по московским развязкам, теряя время и нервы.

Если вы собираетесь в Москву и не хотите долго плутать на дороге, обязательно проверьте настройки своего смартфона заранее. Это простое действие поможет в пути уменьшить количество неприятных сюрпризов.