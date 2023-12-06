Как завести дизельный мотор даже в лютый мороз: 3 невредных совета

Ранее мы писали Чем отличаются топливные фильтры дизельных и бензиновых автомобилей Своевременная замена топливного фильтра способна продлить жизнь силовому агрегату. Фильтры для бензиновых ... Читать далее

Издание SPEEDME.RU поговорило с мотористом автосервиса Алексеем Степанцовым и выяснилось три момента, которые могут значительно упростить запуск дизельного двигателя в мороз. Первое, что надо сделать – утеплить силовой агрегат автомобильным одеялом. Оно минимизирует утечки тепла во время прогрева, дольше сохраняет тепло во время стоянок и уменьшает вибрации, передающиеся от двигателя к кузову.

Второй полезный совет – установить предпусковой подогреватель. Устройства бывают как электрические, так и работающие на бензине или дизеле. Они могут передавать тепло непосредственно к мотору или поддерживать комфортную температуру в салоне.

Наконец, важную роль при пуске дизельного двигателя играют свечи накаливания. В отличие от свечей зажигания, они не дают искру, а представляют собой обычный электронагревательный элемент, который подогревает впрыскиваемое в камеру топливо. Если в обычных условиях калильные свечи меняют каждый 100 тысяч километров, то при эксплуатации дизеля в условиях сильного холода, длительных периодов простоя, ночных заморозков замену рекомендуется проводить каждые 20 – 30 тысяч километров.

Дополнительно облегчить запуск дизельного двигателя в сильный мороз помогут: высококачественное зимнее дизельное топливо, свежий топливный фильтр, заряженный аккумулятор и антигелевые присадки.

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