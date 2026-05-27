Лето наступило - какой бензин выбрать и почему это важно для мотора

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

Автор: Дарья Климова

27 мая 2026, 11:48

Как жара влияет на выбор бензина: стоит ли переходить на АИ-95 летом

С наступлением жары многие водители задумываются, стоит ли менять привычный АИ-92 на более дорогой АИ-95. Эксперт объяснил, как температура влияет на работу двигателя, почему мифы о «летнем» и «зимнем» топливе не всегда верны, и что реально важно для ресурса мотора. Какие ошибки могут привести к поломкам - мало кто знает, а последствия могут быть серьезными.

Вопрос о том, какой бензин заливать в бак летом, становится особенно актуальным для российских автомобилистов с наступлением жары. Повышенные температуры напрямую влияют на работу двигателя, а неправильный выбор топлива может привести к ускоренному износу и даже дорогостоящему ремонту. Как сообщает «Российская Газета», многие водители до сих пор ориентируются на мифы о «летнем» и «зимнем» бензине, а также считают, что чем выше октановое число, тем лучше для любого мотора. На деле все не так однозначно.

Технический директор сети автосервисов Никита Родионов отмечает: в жару двигатель работает в условиях повышенных тепловых нагрузок. Это увеличивает риск детонации - опасного явления, при котором топливовоздушная смесь воспламеняется слишком резко и ударно. Детонация сопровождается характерным металлическим звоном и ускоряет износ поршней, колец и клапанов. Особенно уязвимы к этому современные моторы с высокой степенью сжатия и турбонаддувом.

Госстандарты действительно различают бензин по сезону - по испаряемости и давлению паров, но внутри марки (АИ-92 или АИ-95) деления на «летний» и «зимний» нет. Главное - чтобы октановое число соответствовало требованиям двигателя. В жару подкапотное пространство и цилиндры нагреваются сильнее, что повышает вероятность детонации. Бензин с более высоким октановым числом, например АИ-95, лучше противостоит детонации при высоких температурах и нагрузках, особенно при обгонах, движении в горку или полной загрузке автомобиля.

Современные двигатели умеют подстраиваться под топливо: датчик детонации отслеживает работу мотора, а электронный блок управления может корректировать угол зажигания. Однако этот запас регулировок не бесконечен. Если топливо не соответствует рекомендациям производителя, двигатель теряет мощность, увеличивается расход, а при частой детонации сокращается ресурс. Для моторов, где в инструкции прописан бензин не ниже АИ-95, эксперименты с 92-м в жару могут привести к серьезным последствиям. Особенно это касается турбированных и высокофорсированных агрегатов.

Если же производитель допускает использование и АИ-92, и АИ-95, в сильную жару разумнее выбрать 95-й. Он обеспечивает более стабильную работу под нагрузкой и снижает риск детонации. Для атмосферных двигателей старых поколений с невысокой степенью сжатия, рассчитанных на 92-й, качественный АИ-92 остается допустимым вариантом даже летом. При спокойной езде и отсутствии тяжелых прицепов разница в расходе и динамике между 92-м и 95-м минимальна, а постоянное использование топлива с завышенным октановым числом не дает ощутимых преимуществ.

Важно помнить: октановое число - это не показатель общего качества бензина, а лишь его стойкости к детонации. Как отмечает эксперт, и АИ-92, и АИ-95 должны соответствовать стандартам, а решающее значение имеет добросовестность производителя и сети АЗС. Летом особенно важно избегать топлива с сомнительными присадками, которые могут привести к отложениям на свечах и катализаторе. Качественный 95-й на проверенной заправке - оптимальный выбор для современных моторов, а для старых атмосферников - надежный 92-й.

Водителям стоит помнить, что при выборе бензина летом нужно ориентироваться на рекомендации производителя и реальные условия эксплуатации. Если в руководстве к автомобилю указано использовать не ниже АИ-95, экономить на октановом числе не стоит. Если допускается и 92-й, и 95-й, при активной езде и жаре предпочтительнее выбрать 95-й, а при умеренных температурах и спокойной езде - 92-й. Кстати, выбор топлива - не единственный вопрос, который волнует автолюбителей летом: недавно мы рассказывали о том, как доработки внедорожников могут повлиять на их эксплуатацию в сложных условиях, подробнее об этом можно узнать в материале о новой версии ГАЗ «Соболь» для бездорожья.

Для справки: октановое число показывает устойчивость бензина к детонации, но не гарантирует его чистоту или отсутствие вредных присадок. В России оба вида топлива - АИ-92 и АИ-95 - должны соответствовать ГОСТу, однако качество на разных АЗС может отличаться. При выборе топлива летом важно не только следовать инструкции, но и обращать внимание на репутацию заправки. Это поможет избежать проблем с двигателем и продлить срок его службы.

