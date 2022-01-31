Как женщина неожиданным образом смогла избежать 35 штрафов за превышение скорости
Фото: pinterest.ru
Именно так и поступала героиня истории. В итоге, за четыре месяца ей выписали 35 штрафов, но по какой-то причине уведомления задержались на почте. Когда легкомысленная автолюбительница обо всем узнала, сумма штрафов уже составляла 2 600 евро (порядка 225 тысяч рублей по нынешнему курсу). Тогда нарушительница обратилась в суд. Она заявила, что если бы получила штраф раньше и знала о принципе работы камер, то ехала бы медленнее. Суд счел ее доводы весомыми и аннулировал штрафы. Установленный законом срок доставки штрафов был превышен.
В России такой сценарий невозможен. ГИБДД отправляет штрафы «Почтой России». Почтальон вручает заказное письмо адресату лично в руки или оставляет уведомление в почтовом ящике. Письмо хранится на почте 7 дней, а затем отправляется обратно. При этом уведомление о штрафе считается врученным. Если автовладелец отказался от получения уведомления о штрафах от ГИБДД по обычной почте документ будет числиться врученным через сутки после поступления в электронную систему, даже если водитель не заходил в личный кабинет на «Госуслугах». Если уведомление о штрафе поступает не только через сервис, оно будет считаться полученным при заходе пользователя на свой аккаунт хотя бы раз в течение недели после получения. Если он не зайдет в аккаунт, то получит бумажное уведомление.
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