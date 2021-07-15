Как женщины могут жестоко отомстить бывшему: очень коварный способ
Женщину, которую в местных сообщениях называют просто Лу, обвиняют в заговоре с целью мести своему бывшему: она арендовала Audi через приложение для каршеринга за 124 доллара (800 юаней) в день и в течение двух дней проехала на красный свет 49 раз.
По данным полиции, бывший парень Лу Цянь недавно расстался с ней. Лу знала, что Цянь сдал в аренду свою Audi через приложение для каршеринга, поэтому она разработала коварный план. Лу не могла арендовать машину, поэтому ей нужен был кто-то другой.
Она обратилась к мужчине по имени Чжу, чтобы выполнить свое намерение. Согласно отчету, Лу пообещала Чжу, что пойдет с ним на свидание, если он арендует машину. По какой-то причине Чжу решил не арендовать автомобиль сам, а обратился за помощью к своему знакомому по имени Чен, чтобы он оформил аренду на себя. Затем Чжу взял машину в субаренду у Чена и забрал Лу на свидание.
Бригада дорожной полиции города Шэнчжоу связалась с Цюань после того, как было зафиксировано 50 нарушений: 49 за проезд на красный свет и одно за превышение скорости. Когда полиция узнала, что машина находится в аренде, началось расследование. В итоге Лу и Чжу арестовали, Чену, который арендовал машину, не предъявили обвинений.
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