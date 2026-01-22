Эксклюзивные мотоциклы, которые не купить в обычном салоне — почему их хотят все

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Автор: Мария Степанова

22 января 2026, 11:44

Московская мастерская Zillers Garage создает уникальные мотоциклы на базе BMW. Их работы ценят коллекционеры и фанаты по всему миру. Каждый проект - это не просто техника, а настоящее искусство. Узнайте, чем они удивляют даже самых искушенных.

В мире кастомных мотоциклов имя Zillers Garage звучит как вызов привычному. Эта московская команда не просто дорабатывает байки, а полностью преображает их, создавая ни на что не похожие произведения. Их специализация — глубокая переработка моделей BMW Motorrad, а результаты впечатляют даже самых искушенных ценителей.

В отличие от обычных мастерских, Zillers Garage берет за основу проверенные временем мотоциклы BMW и радикально меняет их внешность, характер и ощущения от езды. На окраине Москвы кипит работа: здесь экспериментируют с карбоном, титаном и алюминием, создавая новые обвесы, сиденья и системы. Каждый проект — ответ на индивидуальный запрос клиента, желающего получить то, чего нет в каталогах. Байк после переработки обретает совершенно новую индивидуальность.

Среди самых известных проектов — Zillers R18, построенный на базе оппозитного двигателя объемом 1,8 литра. Он получил карбоновые панели, титановый выхлоп и пневматическую подвеску, позволяющую «приседать» на землю. Было выпущено всего около 13 таких экземпляров. Не менее впечатляет Project 801 на базе BMW R nineT, выполненный в стиле ретрофутуризма с алюминиевыми панелями и минималистичным, но крайне выразительным дизайном.

Ценность кастомов Zillers Garage — в глубине изменений. Это не косметический тюнинг, а полная пересборка с использованием технологий из авиации и автоспорта. Проекты сочетают надежность BMW с креативом и дерзостью московских мастеров. Признанием мирового уровня стала победа основателя Дмитрия Голубчикова на чемпионате по кастомайзингу AMD в Кельне в 2018 году.

Стоимость таких работ соответствует их эксклюзивности. Например, готовый Zillers R18 оценивается примерно в 38 тысяч евро, а цена на некоторые проекты может достигать нескольких миллионов рублей. Покупатели — коллекционеры и ценители уникального дизайна, для которых эти мотоциклы становятся предметом гордости и объектом внимания на международных выставках.

Zillers Garage — это больше чем мастерская. Это лаборатория, где классические BMW превращаются в искусство, бросая вызов традиционному представлению о мотоциклах. Их творения сложно назвать просто техникой — в этом и заключается их главная ценность.

Упомянутые марки: BMW
