Эксклюзивные мотоциклы, которые не купить в обычном салоне — почему их хотят все

22 января 2026, 11:44
Zillers Garage: как и зачем московский кастом стал брендом эксклюзивных BMW-байков
Московская мастерская Zillers Garage создает уникальные мотоциклы на базе BMW. Их работы ценят коллекционеры и фанаты по всему миру. Каждый проект - это не просто техника, а настоящее искусство. Узнайте, чем они удивляют даже самых искушенных.
В мире кастомных мотоциклов имя Zillers Garage звучит как вызов привычному. Эта московская команда не просто дорабатывает байки, а полностью преображает их, создавая ни на что не похожие произведения. Их специализация — глубокая переработка моделей BMW Motorrad, а результаты впечатляют даже самых искушенных ценителей.
В отличие от обычных мастерских, Zillers Garage берет за основу проверенные временем мотоциклы BMW и радикально меняет их внешность, характер и ощущения от езды. На окраине Москвы кипит работа: здесь экспериментируют с карбоном, титаном и алюминием, создавая новые обвесы, сиденья и системы. Каждый проект — ответ на индивидуальный запрос клиента, желающего получить то, чего нет в каталогах. Байк после переработки обретает совершенно новую индивидуальность.
Среди самых известных проектов — Zillers R18, построенный на базе оппозитного двигателя объемом 1,8 литра. Он получил карбоновые панели, титановый выхлоп и пневматическую подвеску, позволяющую «приседать» на землю. Было выпущено всего около 13 таких экземпляров. Не менее впечатляет Project 801 на базе BMW R nineT, выполненный в стиле ретрофутуризма с алюминиевыми панелями и минималистичным, но крайне выразительным дизайном.
Ценность кастомов Zillers Garage — в глубине изменений. Это не косметический тюнинг, а полная пересборка с использованием технологий из авиации и автоспорта. Проекты сочетают надежность BMW с креативом и дерзостью московских мастеров. Признанием мирового уровня стала победа основателя Дмитрия Голубчикова на чемпионате по кастомайзингу AMD в Кельне в 2018 году.
Стоимость таких работ соответствует их эксклюзивности. Например, готовый Zillers R18 оценивается примерно в 38 тысяч евро, а цена на некоторые проекты может достигать нескольких миллионов рублей. Покупатели — коллекционеры и ценители уникального дизайна, для которых эти мотоциклы становятся предметом гордости и объектом внимания на международных выставках.
Zillers Garage — это больше чем мастерская. Это лаборатория, где классические BMW превращаются в искусство, бросая вызов традиционному представлению о мотоциклах. Их творения сложно назвать просто техникой — в этом и заключается их главная ценность.
Похожие материалы БМВ
-
22.01.2026, 20:38
Дилер отказался продавать Ram 1500 TRX 2021 года даже за 5,5 млн рублей
Пикап Ram 1500 TRX 2021 года с пробегом почти 80 тысяч км не ушел с аукциона даже за 5,5 млн рублей. Дилер не согласился на такую цену, хотя автомобиль не идеален. Почему этот мощный грузовик так ценится?Читать далее
-
22.01.2026, 20:27
Lemonade отказалась страховать пробег Tesla FSD почти бесплатно - скидка оказалась мифом
В 2025 году Lemonade громко заявила о почти бесплатной страховке для пробега Tesla FSD. Но реальность оказалась совсем иной. Владельцы электрокаров столкнулись с неожиданными условиями. Скидка оказалась не такой уж и щедрой. Подробности - в материале.Читать далее
-
22.01.2026, 20:21
Bentley готовит электрический кроссовер Urban SUV: испытания в экстремальном холоде
Bentley выходит на рынок электрокроссоверов с новым Urban SUV. Прототип уже проходит испытания в суровых зимних условиях. Ожидается премьера в конце 2026 года. Модель обещает стать серьезным конкурентом в классе роскошных электромобилей.Читать далее
-
22.01.2026, 20:11
Bugatti представил уникальный F.K.P. Hommage - дань Veyron с сердцем Chiron Super Sport
Bugatti удивил мир новым F.K.P. Hommage. Это не просто оммаж Veyron, а нечто большее. Внутри скрывается мощь Chiron Super Sport. Дизайн сочетает классику и современные технологии. Цена держится в секрете.Читать далее
-
22.01.2026, 20:05
Владелец Jeep Grand Wagoneer L 2025 года потерял почти 40 тысяч долларов за 17,7 тысяч км
Jeep Grand Wagoneer L 2025 года с премиальной отделкой и топовыми пакетами был куплен новым за внушительную сумму. Спустя год и 11 тысяч миль (17 700 км) его продали на аукционе с огромным дисконтом. Почему так произошло? Подробности - в материале.Читать далее
-
22.01.2026, 19:34
Почему АвтоВАЗ перестал выпускать Lada Priora — в чем причина
АвтоВАЗ завершил производство Lada Priora. Причина - падение интереса к модели. Компания сделала ставку на новые автомобили. Решение было принято на фоне перемен в восприятии бренда и тенденции рынка.Читать далее
-
22.01.2026, 18:58
Редчайший Oldsmobile Jetfire 1963 года: всего шесть 4-х ступенчатых машин на ходу
Oldsmobile был не просто премиальным брендом GM. Он стал символом инноваций в США. В 1963 году появился уникальный Jetfire с турбонаддувом и редкой механикой. Почему таких машин осталось всего шесть?Читать далее
-
22.01.2026, 18:51
Преемник МКС: новая частная орбитальная станция переходит к интеграции
МКС скоро отметит 30 лет на орбите, но ее эпоха подходит к концу. Вскоре лаборатория будет списана и сойдет с орбиты. На смену придут частные станции, и одна из них уже на старте. Как изменится космос - читайте далее.Читать далее
-
22.01.2026, 18:44
Госдума отклонила смягчение правил тонировки передних стекол в 2026 году
В Госдуме рассмотрели инициативу о снижении требований к тонировке. Депутаты не поддержали изменения. Обсуждение вызвало споры среди экспертов. Подробности решения и его последствия - в нашем материале.Читать далее
-
22.01.2026, 18:28
Freelander возвращается: JLR и Chery запускают новый бренд электромобилей по всему миру
Freelander возвращается на мировой рынок с новыми электромобилями. JLR и Chery делают ставку на глобальное расширение. Первыми новинки увидят покупатели Ближнего Востока. Что ждет бренд дальше - интрига сохраняется.Читать далее
