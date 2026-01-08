Американский рынок потрясен: кто стал лидером по динамике среди автопроизводителей — неожиданный поворот

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Caterham Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Stelato Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

8 января 2026, 05:39

Какая автомобильная марка из Кореи удивила США своим ростом

Какая автомобильная марка из Кореи удивила США своим ростом

Американский рынок потрясен: кто стал лидером по динамике среди автопроизводителей — неожиданный поворот

Какая автомобильная марка из Кореи удивила США своим ростом

В 2025 году на американском рынке произошел неожиданный прорыв. Лидером по темпам роста стала не местная марка. Внимание автолюбителей привлек бренд из Южной Кореи. Итоги года удивили даже скептиков. Подробности - в нашем материале.

В 2025 году на американском рынке произошел неожиданный прорыв. Лидером по темпам роста стала не местная марка. Внимание автолюбителей привлек бренд из Южной Кореи. Итоги года удивили даже скептиков. Подробности - в нашем материале.

Прошлый год на автомобильном рынке США оказался богат на сюрпризы, и главным из них стал стремительный взлет одного из корейских брендов. В то время как традиционные американские гиганты, такие как GM, Ford и Stellantis, продолжали борьбу за долю рынка, именно корейский производитель сумел вырваться вперед по темпам роста.

Еще в начале года казалось, что расстановка сил остается прежней. Однако уже к лету стало ясно: на рынке появился новый фаворит. Корейская марка Kia, о которой идет речь, не просто увеличила продажи - она ​​буквально ворвалась в число лидеров по приросту, оставив позади даже самых амбициозных конкурентов. Речь идет не о случайном успехе, а о системной работе: обновленные модели, агрессивная ценовая политика и грамотная маркетинговая стратегия делают свое дело.

Особенно впечатлило то, как быстро американские покупатели переключили внимание на Kia. Еще недавно его воспринимали как «альтернативу» японским и стандартным маркам, а теперь он стал полноценным игроком первой линии. В дилерских центрах отметили, что спрос на новые модели превышает ожидания, очередь на тест-драйвы растянулась на недели вперед. 

Интересно, что успех был достигнут не только благодаря доступным ценам. Производитель внедрил современные технологии, расширил линейку гибридов и электромобилей, а также предложил расширенные гарантии. Это сыграло ключевую роль для американских покупателей, которые все чаще отдают предпочтение практичности и инновациям. В результате, по итогам года, корейский бренд Kia продемонстрировал рекордный прирост продаж – и это при том, что конкуренция на рынке США традиционно очень высока.

Упомянутые марки: Hyundai
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Хендай

Похожие материалы Хендай

Какой компактный кроссовер стоит покупать на вторичке в 2026 году?
С 2026 года штраф за тонировку коснется всех автомобилей в России
Jetour T2 с классическим автоматом: испытания на сибирских дорогах и вне их
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
F
Aston Martin Rapide и еще 22 модели
E
Citroen C6 и еще 48 моделей
А Exclusive
Smart ForTwo и еще 3 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Омск Белгород Екатеринбург
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться