Американский рынок потрясен: кто стал лидером по динамике среди автопроизводителей — неожиданный поворот

8 января 2026, 05:39
Какая автомобильная марка из Кореи удивила США своим ростом
Какая автомобильная марка из Кореи удивила США своим ростом
В 2025 году на американском рынке произошел неожиданный прорыв. Лидером по темпам роста стала не местная марка. Внимание автолюбителей привлек бренд из Южной Кореи. Итоги года удивили даже скептиков. Подробности - в нашем материале.
Прошлый год на автомобильном рынке США оказался богат на сюрпризы, и главным из них стал стремительный взлет одного из корейских брендов. В то время как традиционные американские гиганты, такие как GM, Ford и Stellantis, продолжали борьбу за долю рынка, именно корейский производитель сумел вырваться вперед по темпам роста.
Еще в начале года казалось, что расстановка сил остается прежней. Однако уже к лету стало ясно: на рынке появился новый фаворит. Корейская марка Kia, о которой идет речь, не просто увеличила продажи - она буквально ворвалась в число лидеров по приросту, оставив позади даже самых амбициозных конкурентов. Речь идет не о случайном успехе, а о системной работе: обновленные модели, агрессивная ценовая политика и грамотная маркетинговая стратегия делают свое дело.
Особенно впечатлило то, как быстро американские покупатели переключили внимание на Kia. Еще недавно его воспринимали как «альтернативу» японским и стандартным маркам, а теперь он стал полноценным игроком первой линии. В дилерских центрах отметили, что спрос на новые модели превышает ожидания, очередь на тест-драйвы растянулась на недели вперед.
Интересно, что успех был достигнут не только благодаря доступным ценам. Производитель внедрил современные технологии, расширил линейку гибридов и электромобилей, а также предложил расширенные гарантии. Это сыграло ключевую роль для американских покупателей, которые все чаще отдают предпочтение практичности и инновациям. В результате, по итогам года, корейский бренд Kia продемонстрировал рекордный прирост продаж – и это при том, что конкуренция на рынке США традиционно очень высока.
