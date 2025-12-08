Две Lada и один «китаец»: эти машины почти не ржавеют, а другие сгниют быстро?

8 декабря 2025, 12:31
Какие авто до 2,5 млн рублей не боятся ржавчины: названы лидеры
Эксперты проверили популярные автомобили. Изучалась защита кузова от коррозии. Не все модели прошли испытание. Некоторые авто совсем не имеют цинка. Узнайте, кто оказался в лидерах. Результаты могут вас сильно удивить.
Выбор нового автомобиля в России - это всегда компромисс, особенно в ценовом сегменте до 2,5 миллионов рублей. Но есть один параметр, на котором экономить точно не стоит - это защита кузова от коррозии. Суровый климат и агрессивные дорожные реагенты зимой могут быстро превратить блестящую новую машину в очаг ржавчины. Недавнее исследование, проведенное специалистами, пролило свет на то, какие из популярных моделей лучше всего подготовлены к российским условиям.
В рамках теста эксперты инструментально проверили восемь востребованных на рынке автомобилей. Оценивалось наличие и толщина цинкового покрытия на различных элементах кузова. Результаты оказались весьма показательными и выявили как явных лидеров, так и аутсайдеров.
Абсолютным победителем в этой непростой проверке стал отечественный универсал Lada Vesta SW Cross. Как выяснилось, у этой модели оцинкованы абсолютно все кузовные детали. Это обеспечивает максимальную защиту от «рыжей чумы» и является весомым аргументом в пользу покупки. Такой подход производителя к защите своего флагмана не может не радовать.
Совсем немного от лидера отстал еще один представитель АвтоВАЗа - новая Lada Iskra. У седана, который участвовал в тесте, не было обнаружено защитного покрытия только на крыше. Впрочем, как сообщает «Российская Газета», для версий в кузове универсал (Iskra SW и SW Cross) этот недостаток уже устранен, и их крыши также получат оцинковку. Это говорит о том, что производитель прислушивается к критике и оперативно вносит улучшения в конструкцию.
Почетное третье место занял популярный китайский седан Geely Emgrand. Его кузов защищен очень достойно, за исключением одного уязвимого места - проема багажника. В остальном же автомобиль показал себя с лучшей стороны, что делает его серьезным конкурентом для отечественных моделей.
В середине списка оказались Omoda S5 и Solaris KRX, у которых обнаружили лишь частичную оцинковку. Примечательно, что производители использовали разные подходы. У Omoda цинком покрыты в основном навесные детали - двери, крылья, капот, то есть те, что чаще всего страдают от мелких повреждений. А вот у Solaris защитный слой нанесен на силовые элементы кузова, что повышает его структурную долговечность.
К сожалению, три модели из восьми полностью провалили тест на коррозионную стойкость. У кроссоверов JAC JS3, Livan X3 Pro и «Москвич 3» оцинкованных деталей не нашлось вовсе. Это означает, что владельцам таких автомобилей придется уделять повышенное внимание состоянию кузова и, возможно, вкладываться в дополнительную антикоррозийную обработку, чтобы продлить жизнь своим машинам.
Похожие материалы Джили, Омода, Солярис, ДжАК, Ливан, Moskvich, Лада
-
05.12.2025, 10:39
Двухэтажная Lada Vesta CW Cross: каким мог стать уникальный российский автомобиль
В России снова всплыл необычный концепт двухэтажной Lada Vesta CW Cross. Дизайнер предложил свежий взгляд на туристический транспорт. Проект обещает удивить не только внешним видом. Внутри скрыто множество интересных решений. Читать далее
-
02.10.2025, 12:38
Новая Lada Iskra SW Cross против Vesta SW Cross: эксперты сравнили два универсала АвтоВАЗа
АвтоВАЗ вывел на рынок новинку. Это универсал Lada Iskra Cross. Он будет бороться за покупателя. Его главный соперник - кросс-универсал Lada Vesta. У них много общего. Но есть и важные отличия. Разбираемся во всех деталях.Читать далее
-
25.09.2025, 16:00
Десять лет с нами: флагман АвтоВАЗа Lada Vesta празднует свой первый юбилей
Ровно десять лет назад начался выпуск модели. Она кардинально изменила российский автопром. Автомобиль прошел большой и сложный путь. Вспоминаем самые яркие моменты его истории. Разбираемся в причинах народной любви.Читать далее
-
23.06.2025, 08:46
«Известия»: как изменился характер Lada Vesta Cross с новой китайской МКП-6
Lada Vesta стала первым серийным российским автомобилем, оснащенным шестиступенчатой механической коробкой передач. До этого на отечественных легковых моделях, если не считать коммерческие фургоны, применялись максимум пятиступенчатые трансмиссии. Журналисты «Известий» протестировали новинку и назвали ее сильные и слабые стороны.Читать далее
-
18.02.2025, 12:41
Lada Vesta успешно сертифицировали в Иране
Седан Lada Vesta и кросс-универсал Vesta SW Cross получили в Иране сертификат одобрения типа, дающий право начать продажи на местном рынке. Дистрибутором выступает компания Nika Motor.Читать далее
-
09.09.2024, 08:43
В Иране сертифицируют Lada Vesta, которые пока не продают даже в России
В Иране началась процедура сертификации двух новых модификаций Lada Vesta. В страну привезли белый кросс-универсал Vesta SW Cross и черный седан Vesta в топовом исполнении, которого нет пока даже в России.Читать далее
-
10.06.2024, 12:55
АвтоВАЗ готовит для Lada Vesta новую коробку передач. Собрана первая партия машин
АвтоВАЗ планирует вывести на рынок абсолютно новую версию Lada Vesta. На смену 5-ступенчатой механической коробке передач придет коробка на 6 ступеней от «восточного партнера». В Тольятти уже собрали десяток тестовых автомобилей в разных типах кузова.Читать далее
-
21.05.2024, 07:43
Wildberries начинает продажи автомобилей Lada. Первым доступным регионом станет не Москва и не Самара
Автомобили Lada появились в продаже на крупном отечественном маркетплейсе Wildberries. В категории «Транспортные средства» представлены автомобили преимущественно семейства Lada Vesta, но купить их могут не все.Читать далее
-
11.04.2024, 07:45
Lada Vesta стала еще дороже: АвтоВАЗ пересмотрел комплектации
АвтоВАЗ убрал из прайс-листов седана Lada Vesta, универсала Vesta SW и кросс-универсала Vesta SW Cross дешевую версию Comfort с 90-сильным мотором и «механикой». Теперь чтобы стать счастливым владельцем Lada Vesta, надо выложить на 200 – 300 тысяч рублей больше.Читать далее
-
28.02.2024, 13:50
Lada Vesta обзавелась 1,8-литровым мотором и вариатором: насколько он надежен?
АвтоВАЗ объявил о начале серийного производства автомобилей Lada Vesta с новой связкой агрегатов: модернизированного мотора 1.8EVO мощностью 122 л.с. и вариатора WLY. Эксперт оценил надежность бесступенчатой трансмиссии.Читать далее
