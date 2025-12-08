Две Lada и один «китаец»: эти машины почти не ржавеют, а другие сгниют быстро?

Какие авто до 2,5 млн рублей не боятся ржавчины: названы лидеры

Эксперты проверили популярные автомобили. Изучалась защита кузова от коррозии. Не все модели прошли испытание. Некоторые авто совсем не имеют цинка. Узнайте, кто оказался в лидерах. Результаты могут вас сильно удивить.

Эксперты проверили популярные автомобили. Изучалась защита кузова от коррозии. Не все модели прошли испытание. Некоторые авто совсем не имеют цинка. Узнайте, кто оказался в лидерах. Результаты могут вас сильно удивить.

Выбор нового автомобиля в России - это всегда компромисс, особенно в ценовом сегменте до 2,5 миллионов рублей. Но есть один параметр, на котором экономить точно не стоит - это защита кузова от коррозии. Суровый климат и агрессивные дорожные реагенты зимой могут быстро превратить блестящую новую машину в очаг ржавчины. Недавнее исследование, проведенное специалистами, пролило свет на то, какие из популярных моделей лучше всего подготовлены к российским условиям.

В рамках теста эксперты инструментально проверили восемь востребованных на рынке автомобилей. Оценивалось наличие и толщина цинкового покрытия на различных элементах кузова. Результаты оказались весьма показательными и выявили как явных лидеров, так и аутсайдеров.

Абсолютным победителем в этой непростой проверке стал отечественный универсал Lada Vesta SW Cross. Как выяснилось, у этой модели оцинкованы абсолютно все кузовные детали. Это обеспечивает максимальную защиту от «рыжей чумы» и является весомым аргументом в пользу покупки. Такой подход производителя к защите своего флагмана не может не радовать.

Совсем немного от лидера отстал еще один представитель АвтоВАЗа - новая Lada Iskra. У седана, который участвовал в тесте, не было обнаружено защитного покрытия только на крыше. Впрочем, как сообщает «Российская Газета», для версий в кузове универсал (Iskra SW и SW Cross) этот недостаток уже устранен, и их крыши также получат оцинковку. Это говорит о том, что производитель прислушивается к критике и оперативно вносит улучшения в конструкцию.

Почетное третье место занял популярный китайский седан Geely Emgrand. Его кузов защищен очень достойно, за исключением одного уязвимого места - проема багажника. В остальном же автомобиль показал себя с лучшей стороны, что делает его серьезным конкурентом для отечественных моделей.

В середине списка оказались Omoda S5 и Solaris KRX, у которых обнаружили лишь частичную оцинковку. Примечательно, что производители использовали разные подходы. У Omoda цинком покрыты в основном навесные детали - двери, крылья, капот, то есть те, что чаще всего страдают от мелких повреждений. А вот у Solaris защитный слой нанесен на силовые элементы кузова, что повышает его структурную долговечность.

К сожалению, три модели из восьми полностью провалили тест на коррозионную стойкость. У кроссоверов JAC JS3, Livan X3 Pro и «Москвич 3» оцинкованных деталей не нашлось вовсе. Это означает, что владельцам таких автомобилей придется уделять повышенное внимание состоянию кузова и, возможно, вкладываться в дополнительную антикоррозийную обработку, чтобы продлить жизнь своим машинам.