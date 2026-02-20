Выбери машину и узнай, почему не все авто берут сейчас в такси

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Дарья Климова

20 февраля 2026, 20:39

Вышло новое исследование: какие автомобили реально допускают к работе в Яндекс Такси по тарифам эконом, комфорт и бизнес. Почему часть моделей не прошли отбор, что изменится с 2026 года и какие требования ужесточили - мало кто знает детали.

В 2026 году российский рынок такси переживает серьезные перемены: требования к автомобилям для работы в сервисах вроде Яндекс Такси стали заметно строже. Это напрямую влияет на тех, кто планирует зарабатывать на перевозках или уже работает в этой сфере. Новые правила касаются не только возраста и состояния машины, но и страны производства, что особенно важно на фоне изменений в законодательстве.

Согласно федеральному закону № 580-ФЗ и региональным нормативам, каждый автомобиль, выходящий на линию, обязан иметь контрастные «шашечки» на кузове и оранжевый фонарь на крыше. В Москве действует отдельное правило: большинство машин должны быть желтого цвета, за исключением премиальных моделей и минивэнов. Это не просто формальность - за нарушение можно получить штраф или даже лишиться права работать в такси.

Ключевые критерии допуска - тип кузова (обязательно четыре двери), возраст (отсчитывается от года выпуска в ПТС), среднерыночная стоимость и соответствие внутреннему классификатору Яндекс Такси. Этот список моделей регулярно обновляется, и попасть в него становится все сложнее.

Что изменится с 2026 года

С 1 марта 2026 года вступает в силу закон № 116-ФЗ, который требует, чтобы автомобили для такси были произведены на территории России или стран ЕАЭС. Это значит, что многие популярные иномарки могут исчезнуть из парков такси, а выбор моделей для водителей заметно сузится. Уже сейчас классификатор Яндекс Такси делит автомобили по тарифам: «Эконом», «Комфорт», «Комфорт+», «Минивэн», «Ultima Business», «Ultima Premier», «Ultima Elite», а в Москве еще и «Cruise».

Для тарифа «Эконом» требования относительно мягкие: кузов, стекла и фары должны быть без серьезных повреждений, салон - чистым и без посторонних запахов, багажник - свободным от мусора, кондиционер - рабочим. В Москве допускаются российские машины не старше 2016 года и зарубежные - не старше 2013 года. По данным за 2025 год, самыми распространенными моделями стали Kia Rio IV, Hyundai Solaris II, Lada Vesta, VW Polo и Skoda Rapid.

Тарифы «Комфорт» и «Комфорт+»: ужесточение условий

Для тарифа «Комфорт» требования почти такие же, но дополнительно рекомендуется наличие зарядки для телефона. В Москве российские авто должны быть не старше 2022 года, а иномарки - не старше 2015 года. В этой категории из отечественных моделей допущена только Lada Aura.

В «Комфорт+» правила еще жестче: иномарки должны быть не старше 2017 года, а наличие зарядных устройств - обязательно. Российские автомобили в этот сегмент не допускаются вовсе. Это заметно ограничивает выбор для водителей, которые хотят работать на более высоких тарифах.

Минивэны и премиум: особые требования

Для тарифа «Минивэн» автомобиль должен вмещать минимум шесть пассажиров, иметь чистый багажник, отсутствие чехлов на сиденьях и обязательные зарядки. Российских минивэнов на рынке нет, а иномарки должны быть не старше 2014 года выпуска.

Премиальные тарифы «Ultima» предъявляют самые строгие требования: никаких наклеек, только чистый салон с качественной обивкой, подлокотник, отсутствие ковров и газет, определенные цвета кузова и только левый руль. В 2025 году для «Ultima Business» чаще всего использовали BMW 5-Series и Mercedes-Benz E-Class.

Частые вопросы и подводные камни

Многие водители интересуются, можно ли работать на машинах с правым рулем. Ответ однозначный - такие автомобили не допускаются к работе в Яндекс Такси. Кроме того, регулярно обновляется список марок и моделей, которые не проходят по требованиям: чаще всего это устаревшие или сильно изношенные авто, а также машины с сомнительной историей.

Как сообщает Autonews, ужесточение правил связано с желанием повысить безопасность и комфорт пассажиров, а также с необходимостью поддерживать определенный уровень сервиса. Водителям стоит внимательно следить за обновлениями классификатора и заранее готовиться к новым требованиям, чтобы не остаться без работы.

Упомянутые модели: KIA Rio (от 601 900 Р), Hyundai Solaris (от 569 900 Р), Volkswagen Polo (от 649 500 Р), Skoda Rapid (от 1 051 000 Р), BMW 5 (от 2 650 000 Р), Mercedes E (от 2 950 000 Р), ВАЗ (Lada) Aura
Упомянутые марки: KIA, Hyundai, Volkswagen, Skoda, BMW, Mercedes, ВАЗ (Lada)
2007—2026 110km.ru
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля.

