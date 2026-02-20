Выбери машину и узнай, почему не все авто берут сейчас в такси

20 февраля 2026, 20:39
Какие авто допускают к работе в Яндекс Такси: новые правила и ограничения 2026 года
Какие авто допускают к работе в Яндекс Такси: новые правила и ограничения 2026 года
Вышло новое исследование: какие автомобили реально допускают к работе в Яндекс Такси по тарифам эконом, комфорт и бизнес. Почему часть моделей не прошли отбор, что изменится с 2026 года и какие требования ужесточили - мало кто знает детали.
В 2026 году российский рынок такси переживает серьезные перемены: требования к автомобилям для работы в сервисах вроде Яндекс Такси стали заметно строже. Это напрямую влияет на тех, кто планирует зарабатывать на перевозках или уже работает в этой сфере. Новые правила касаются не только возраста и состояния машины, но и страны производства, что особенно важно на фоне изменений в законодательстве.
Согласно федеральному закону № 580-ФЗ и региональным нормативам, каждый автомобиль, выходящий на линию, обязан иметь контрастные «шашечки» на кузове и оранжевый фонарь на крыше. В Москве действует отдельное правило: большинство машин должны быть желтого цвета, за исключением премиальных моделей и минивэнов. Это не просто формальность - за нарушение можно получить штраф или даже лишиться права работать в такси.
Ключевые критерии допуска - тип кузова (обязательно четыре двери), возраст (отсчитывается от года выпуска в ПТС), среднерыночная стоимость и соответствие внутреннему классификатору Яндекс Такси. Этот список моделей регулярно обновляется, и попасть в него становится все сложнее.
Что изменится с 2026 года
С 1 марта 2026 года вступает в силу закон № 116-ФЗ, который требует, чтобы автомобили для такси были произведены на территории России или стран ЕАЭС. Это значит, что многие популярные иномарки могут исчезнуть из парков такси, а выбор моделей для водителей заметно сузится. Уже сейчас классификатор Яндекс Такси делит автомобили по тарифам: «Эконом», «Комфорт», «Комфорт+», «Минивэн», «Ultima Business», «Ultima Premier», «Ultima Elite», а в Москве еще и «Cruise».
Для тарифа «Эконом» требования относительно мягкие: кузов, стекла и фары должны быть без серьезных повреждений, салон - чистым и без посторонних запахов, багажник - свободным от мусора, кондиционер - рабочим. В Москве допускаются российские машины не старше 2016 года и зарубежные - не старше 2013 года. По данным за 2025 год, самыми распространенными моделями стали Kia Rio IV, Hyundai Solaris II, Lada Vesta, VW Polo и Skoda Rapid.
Тарифы «Комфорт» и «Комфорт+»: ужесточение условий
Для тарифа «Комфорт» требования почти такие же, но дополнительно рекомендуется наличие зарядки для телефона. В Москве российские авто должны быть не старше 2022 года, а иномарки - не старше 2015 года. В этой категории из отечественных моделей допущена только Lada Aura.
В «Комфорт+» правила еще жестче: иномарки должны быть не старше 2017 года, а наличие зарядных устройств - обязательно. Российские автомобили в этот сегмент не допускаются вовсе. Это заметно ограничивает выбор для водителей, которые хотят работать на более высоких тарифах.
Минивэны и премиум: особые требования
Для тарифа «Минивэн» автомобиль должен вмещать минимум шесть пассажиров, иметь чистый багажник, отсутствие чехлов на сиденьях и обязательные зарядки. Российских минивэнов на рынке нет, а иномарки должны быть не старше 2014 года выпуска.
Премиальные тарифы «Ultima» предъявляют самые строгие требования: никаких наклеек, только чистый салон с качественной обивкой, подлокотник, отсутствие ковров и газет, определенные цвета кузова и только левый руль. В 2025 году для «Ultima Business» чаще всего использовали BMW 5-Series и Mercedes-Benz E-Class.
Частые вопросы и подводные камни
Многие водители интересуются, можно ли работать на машинах с правым рулем. Ответ однозначный - такие автомобили не допускаются к работе в Яндекс Такси. Кроме того, регулярно обновляется список марок и моделей, которые не проходят по требованиям: чаще всего это устаревшие или сильно изношенные авто, а также машины с сомнительной историей.
Как сообщает Autonews, ужесточение правил связано с желанием повысить безопасность и комфорт пассажиров, а также с необходимостью поддерживать определенный уровень сервиса. Водителям стоит внимательно следить за обновлениями классификатора и заранее готовиться к новым требованиям, чтобы не остаться без работы.
Похожие материалы Киа, Хендай, Фольксваген, Шкода, БМВ, Мерседес, Лада
-
18.02.2026, 07:45
10 самых выгодных подержанных авто до 2 млн рублей: свежий рейтинг для покупателей
Вышло исследование: на вторичном рынке России появились новые лидеры среди бюджетных авто. Эксперт назвал 10 моделей, которые сохраняют ликвидность и не теряют в цене. Какие машины сейчас выгоднее всего покупать и почему - объясняем подробно.Читать далее
-
17.02.2026, 18:24
Вторичный рынок в 2026: какие подержанные авто стали самыми желанными
Рынок подержанных авто в России меняется. Покупатели ищут выгодные варианты. Спрос смещается к возрастным моделям. Эксперты отмечают новые тенденции в выборе машин.Читать далее
-
17.02.2026, 16:19
Редкие новые Skoda Rapid калужской сборки: где еще остались и по каким ценам
На российских онлайн-площадках обнаружены два новых Skoda Rapid калужской сборки 2022 года. Мало кто знает, что эти автомобили сохранились в идеальном состоянии и продаются по ценам, которые вызывают вопросы. Что грозит рынку и почему такие предложения появляются именно сейчас - разбираемся подробно.Читать далее
-
16.02.2026, 18:18
Hyundai Solaris: плюсы и минусы, которые определяют выбор на вторичке и в салоне
Hyundai Solaris остается одним из самых обсуждаемых автомобилей в России. В материале - пять ключевых достоинств и недостатков модели, которые влияют на решение о покупке и формируют репутацию Solaris среди автолюбителей.Читать далее
-
10.02.2026, 19:27
Mercedes-AMG E63 S 2019 года за 5 млн: альтернатива новому C-Class 2026 или рискованный выбор
Mercedes-AMG E63 S 2019 года с уникальным матовым окрасом и роскошным салоном недавно ушел с аукциона за 5,1 млн рублей - почти вдвое дешевле своей стартовой цены. Но стоит ли выбирать мощный седан с пробегом вместо нового C-Class 2026 года? Разбираемся в деталях и сравниваем плюсы и минусы такого решения.Читать далее
-
10.02.2026, 16:36
Цены на автозапчасти в России взлетели: как это скажется на страховке и ремонте
Вышло исследование: в 2026 году тарифы по каско в России могут вырасти на 11–12%. Причина - стремительный рост цен на автозапчасти и ремонт. Какие марки пострадают сильнее, и что это значит для водителей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
21.02.2026, 04:51
«Краш-тест» для «АвтоВАЗа»: есть ли будущее у Lada на фоне взлета Belgee и Tenet
В 2025 году продажи Lada снизились на четверть, а доля рынка сократилась до 24%. Несмотря на это, АвтоВАЗ запускает новые модели и сервисы, делая ставку на обновление и расширение линейки. Почему это важно - в нашем материале.Читать далее
-
21.02.2026, 04:39
Макс Ферстаппен не собирается уходить из Формулы-1 из-за новых правил 2026 года
Руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали уверен: несмотря на резкую критику новых технических требований, Макс Ферстаппен не планирует завершать карьеру. Чемпион открыто высказывает недовольство грядущими переменами, но останется в спорте. Почему это важно для всей Формулы-1 - в нашем материале.Читать далее
-
21.02.2026, 04:34
Сколько реально стоит владение Lada Largus в Москве за пять лет эксплуатации
Владельцы Lada Largus в столице сталкиваются с заметными расходами на обслуживание, ремонт и страховку. Аналитики подсчитали, сколько придется потратить за пять лет, и почему итоговая сумма может удивить даже опытных автомобилистов.Читать далее
-
21.02.2026, 04:24
Volkswagen T7 Multivan 2027: первые фото обновленного салона и неожиданные детали
Volkswagen готовит к выходу обновленный Multivan T7, который уже замечен на тестах с измененным экстерьером и тщательно скрытым интерьером. Новинка обещает не только свежий дизайн, но и новые решения для семейных поездок. Почему этот автомобиль может стать трендсеттером в своем классе - разбираемся в деталях.Читать далее
-
21.02.2026, 04:14
Как УАЗ-469 стал символом милиции и почему его прозвали «Бобик»
УАЗ-469, ставший неотъемлемой частью автопарка советской милиции, получил народное прозвище «Бобик». Почему именно этот внедорожник стал символом эпохи и как сложилась его уникальная репутация - в нашем материале.Читать далее
