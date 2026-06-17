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Автор: Дарья Климова

17 июня 2026, 13:06

Какие авто с пометкой «ездила девушка» чаще всего выставляют на продажу

Какие авто с пометкой «ездила девушка» чаще всего выставляют на продажу

Аккуратная езда или скрытые дефекты? Правда о подержанных авто с пометкой «ездила девушка»

Какие авто с пометкой «ездила девушка» чаще всего выставляют на продажу

Мало кто знает, но на рынке подержанных авто все чаще встречаются объявления с пометкой «ездила девушка». Журналисты изучили, какие машины реально продают с этим описанием, что скрывается за стереотипом о бережной эксплуатации и как на самом деле выглядят такие предложения. Какие модели чаще всего встречаются, сколько стоят и что важно проверить перед покупкой - рассказываем подробно.

Мало кто знает, но на рынке подержанных авто все чаще встречаются объявления с пометкой «ездила девушка». Журналисты изучили, какие машины реально продают с этим описанием, что скрывается за стереотипом о бережной эксплуатации и как на самом деле выглядят такие предложения. Какие модели чаще всего встречаются, сколько стоят и что важно проверить перед покупкой - рассказываем подробно.

Для российских автолюбителей тема выбора подержанного автомобиля всегда актуальна, особенно когда речь идет о машинах с историей. Пометка «ездила девушка» в объявлениях давно стала своеобразным маркером, который многие воспринимают как гарантию аккуратной эксплуатации и небольшого пробега. Но действительно ли это так? Мы разобрались, что скрывается за этим стереотипом, и какие автомобили чаще всего продаются с подобной формулировкой.

В базе объявлениях на классифайдах десятки машин, где продавцы указывают, что основным водителем была девушка. На практике это не ограничивается только компактными моделями: встречаются как малолитражки, так и кроссоверы, седаны, универсалы и даже электромобили. Как выяснили журналисты издания abw.by, среди городских хэтчбеков часто встречаются Toyota Yaris, Renault Clio, Nissan Micra и Opel Agila. Эти машины обычно используются для коротких поездок по городу, а их двигатели редко подвергаются серьезным нагрузкам. Однако возраст и условия городской парковки могут оставлять следы на кузове - сколы, царапины и потертости встречаются нередко.

В сегменте автомобилей среднего класса популярны Volkswagen Polo, Kia Rio и Skoda Rapid. Среди более крупных моделей можно встретить Kia K5 (Optima) или Peugeot 308. Также женщины все чаще выбирают кроссоверы и универсалы, например, Hyundai Creta, Mercedes-Benz C-Сlass или Renault Scenic. В подборке нашлось место и для электромобилей: от BMW i3 до Kia Niro.

Стоит отметить, что пометка «ездила девушка» встречается на самых разных автомобилях - от бюджетных малолитражек до современных электрокаров. Это подтверждает, что выбор машины зависит не от пола владельца, а от его потребностей и образа жизни. Многие продавцы используют эту формулировку как знак качества, считая, что женщины ездят аккуратнее и бережнее. Однако специалисты по подбору авто советуют не полагаться только на такие заявления, а внимательно осматривать машину перед покупкой. Среди объявлений встречаются как действительно ухоженные экземпляры, так и те, что требуют серьезных вложений.

Для сравнения, на рынке появляются и другие интересные предложения, связанные с корпоративным автопарком и новыми моделями. Например, недавно компании начали активно закупать новые седаны для бизнеса, что также влияет на структуру рынка подержанных авто. Важно помнить: при покупке машины с историей всегда стоит обращать внимание на реальное состояние, а не только на формулировки в объявлении.

В заключение добавим несколько фактов: по данным экспертов, средний пробег подержанных авто с пометкой «ездила девушка» может сильно отличаться - от 30 до 300 тысяч км. В большинстве случаев такие машины действительно выглядят ухоженно, но встречаются и исключения. Проверка сервисной истории, технического состояния и юридической чистоты остается обязательной для всех покупателей. Пометка в объявлении - лишь дополнительный аргумент, но не гарантия качества.

Упомянутые марки: Toyota, Renault, Opel, Peugeot, KIA, Skoda, BMW, Mercedes
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