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Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

11 июня 2026, 14:31

Какие авто в России не страхуют по каско: список моделей и причины отказа

Какие авто в России не страхуют по каско: список моделей и причины отказа

Каско больше не для всех? Почему страховые отказывают владельцам некоторые автомобилей

Какие авто в России не страхуют по каско: список моделей и причины отказа

Мало кто знает, но оформить каско на некоторые автомобили в России становится все сложнее. Страховые компании ужесточили требования и теперь отказывают владельцам определенных моделей. Почему это происходит, какие машины попали в зону риска и что делать тем, кто не может получить полис - разбираемся в деталях. Эксперты объяснили, как изменились правила и что важно учитывать при выборе авто.

Мало кто знает, но оформить каско на некоторые автомобили в России становится все сложнее. Страховые компании ужесточили требования и теперь отказывают владельцам определенных моделей. Почему это происходит, какие машины попали в зону риска и что делать тем, кто не может получить полис - разбираемся в деталях. Эксперты объяснили, как изменились правила и что важно учитывать при выборе авто.

Владельцы автомобилей в России все чаще сталкиваются с неожиданными трудностями при попытке оформить каско. Эта новость особенно актуальна для тех, кто планирует покупку машины или уже владеет редкой, премиальной или возрастной моделью. Как сообщает Autonews, крупные страховые компании ужесточили подход к выдаче полисов, и теперь не каждый автомобиль можно застраховать на выгодных условиях. Причины кроются не только в стоимости ремонта, но и в особенностях обслуживания, доступности запчастей и даже в конструкции машины.

По словам представителей страховых компаний, основная группа риска - автомобили старше 15 лет. Восстановление таких машин после аварии часто обходится почти так же дорого, как и ремонт новых, а рыночная стоимость при этом значительно ниже. Это делает страхование экономически невыгодным для компаний. Кроме того, страховщики неохотно работают с редкими, спортивными и экзотическими моделями. В качестве примеров приводятся Lotus Elise, Morgan Plus Four и Alpina B5. Главная проблема - длительное ожидание оригинальных деталей, что может затянуть ремонт на месяцы и вызвать недовольство клиентов.

Премиальные китайские автомобили, такие как HiPhi, также попали в список сложных для страхования. В России пока недостаточно сервисных центров и ограничены поставки оригинальных комплектующих для этих моделей. Это создает дополнительные риски для страховщиков, ведь в случае ДТП восстановление машины может оказаться невозможным или слишком дорогим. Аналогичная ситуация складывается с праворульными автомобилями, особенно привезенными из Японии. Запчасти для них часто не совпадают с деталями леворульных версий, а нужные комплектующие приходится искать по специальным каталогам и заказывать индивидуально. Это увеличивает сроки ремонта и стоимость обслуживания.

Еще одна категория, вызывающая опасения у страховых компаний, - автомобили с серьезными доработками. Машины с измененным двигателем, нестандартной подвеской или дорогим тюнингом кузова сложно оценить с точки зрения стоимости ремонта. Кроме того, такие авто чаще попадают в аварии из-за особенностей эксплуатации и повышенного риска нарушений ПДД. По информации Autonews, страховщики также неохотно берут на обслуживание машины, предназначенные для американского рынка или других стран, поскольку по ним часто отсутствуют справочники запчастей и нет возможности быстро организовать ремонт.

Интересно, что после первого года эксплуатации нового автомобиля именно владельцы отечественных машин чаще всего отказываются от продления каско. Эксперты объясняют это нежеланием платить за страховку и уверенностью, что ремонт можно выполнить самостоятельно. Однако, по данным «СберСтрахования», самой популярной маркой по каско остается Lada - на нее приходится 12% всех договоров, а спрос на страхование этих машин вырос на 24% по сравнению с прошлым годом. В пятерке лидеров также Haval, Geely, Chery и Kia. География оформления каско тоже меняется: больше всего договоров заключают жители Москвы, затем идут Санкт-Петербург и Московская область.

Стоит отметить, что проблемы с оформлением каско - не единственная сложность для владельцев премиальных и редких автомобилей. Например, в столице чаще всего эвакуируют машины BMW и Mercedes за неправильную парковку, что подтверждает статистика по штрафам и эвакуациям. Это создает дополнительную нагрузку на владельцев дорогих авто и подчеркивает важность выбора не только марки, но и условий эксплуатации.

В заключение важно добавить несколько фактов: страховые компании регулярно пересматривают списки моделей, по которым возможна выдача каско, и эти списки могут меняться в зависимости от ситуации на рынке запчастей и сервисов. Владельцам редких, тюнингованных или праворульных машин стоит заранее уточнять условия страхования и быть готовыми к дополнительным расходам. Для массовых моделей отечественного и китайского производства ситуация пока остается стабильной, но эксперты советуют внимательно следить за изменениями в правилах страхования, чтобы избежать неприятных сюрпризов при оформлении полиса.

Упомянутые марки: Haval, Geely, Chery, KIA, HiPhi, Lotus
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