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Автор: Дарья Климова

17 июня 2026, 15:13

Какие автокомпании резко теряют рынок в России в 2026 году

Какие автокомпании резко теряют рынок в России в 2026 году

Авторынок в шоке: продажи рухнули на 97 % у отдельных брендов. Что происходит с китайскими авто в России в 2026 году?

Какие автокомпании резко теряют рынок в России в 2026 году

В 2026 году сразу несколько известных автопроизводителей столкнулись с рекордным падением продаж в России. Эксперты объяснили, почему бренды исчезают из салонов, какие модели еще можно найти и что ждет рынок дальше. Мало кто знает, что часть машин теперь продают под другими названиями, а скидки доходят до миллиона рублей. Какие марки оказались в зоне риска - разбираемся подробно.

В 2026 году сразу несколько известных автопроизводителей столкнулись с рекордным падением продаж в России. Эксперты объяснили, почему бренды исчезают из салонов, какие модели еще можно найти и что ждет рынок дальше. Мало кто знает, что часть машин теперь продают под другими названиями, а скидки доходят до миллиона рублей. Какие марки оказались в зоне риска - разбираемся подробно.

Резкое сокращение продаж автомобилей в России в 2026 году стало тревожным сигналом для многих автолюбителей. Сразу несколько известных брендов практически исчезли из салонов, а дилеры распродают последние экземпляры по сниженным ценам. Для покупателей это означает не только ограниченный выбор, но и риски с обслуживанием и дальнейшей перепродажей машин.

По информации Autonews, антирейтинг марок с наибольшим падением продаж возглавили китайские бренды Ora и Kaiyi. Ora, появившаяся на российском рынке всего три года назад, не смогла заинтересовать покупателей даже необычным дизайном и высокими оценками безопасности. В 2025 году было реализовано лишь 374 автомобиля, а в 2026-м продажи рухнули на 97%. На официальном сайте исчезли прайсы, а дилеры подтверждают: новых поставок не будет, а последние машины ушли еще в прошлом году.

Kaiyi также практически свернула деятельность в России - продажи упали на 96%. Как пояснили представители бренда, теперь за сервис отвечает другая компания, а число дилеров сократилось почти вдвое. В Москве найти новые Kaiyi - задача не из легких: в наличии остались только отдельные кроссоверы X3 Pro и Kunlun, причем по цене от 1,36 до 1,95 млн рублей. Сборка этих моделей велась на «Автоторе», но спрос оказался минимальным - за два месяца 2026 года продано всего 37 машин.

Среди тех, кто еще пытается удержаться на рынке, выделяется SWM. Итало-китайская марка потеряла 92% продаж, но дилеры продолжают предлагать кроссоверы G01, G01 °F и G05 Pro, в основном 2024 года выпуска. Цены на них варьируются от 1,85 до 2,4 млн рублей в зависимости от комплектации и года выпуска. Однако конкуренция с другими китайскими и российскими брендами не дает SWM шансов на быстрый рост.

Chery, некогда один из лидеров рынка, в 2026 году оказался в числе аутсайдеров - минус 88,5% продаж. Компания прекратила поставки, а часть моделей теперь выпускается под российским брендом Tenet. В наличии у дилеров остались только отдельные экземпляры Tiggo 4, Tiggo 7 Pro Max и Tiggo 9, причем цены на них заметно выше, чем на локализованные аналоги. Например, Chery Tiggo 7L в Москве стоит почти 3 млн рублей, а Tenet T7 - дешевле на 200 тысяч. Такая стратегия позволяет Chery минимизировать риски санкций и оптимизировать логистику.

BAIC также столкнулся с падением спроса - минус 81%. Несмотря на это, компания планирует расширять модельный ряд и локализовать производство новых моделей. Сейчас в продаже остались только седан U5 и кроссовер BJ60, причем последний можно найти лишь в нескольких столичных автосалонах по цене около 5 млн рублей.

На фоне падения спроса некоторые бренды вынуждены предлагать рекордные скидки. Так, премиальная марка Aito снизила цены на гибриды почти на миллион рублей после реформы утилизационного сбора, которая резко увеличила стоимость ввоза. Foton, несмотря на прошлогодний рост, в 2026 году потерял 57% продаж, но продолжает поставки и обновляет линейку пикапов. JAC также снизил цены и обещает расширить ассортимент, хотя продажи упали более чем наполовину.

Интересно, что часть брендов, ушедших с рынка, не делали официальных заявлений об уходе. Это создает неопределенность для владельцев таких машин: сервис и запчасти могут стать проблемой уже в ближайшие месяцы. Как отмечают эксперты, ситуация напоминает уход западных марок в 2022-2023 годах, когда дилеры распродавали остатки, а цены на некоторые модели даже выросли из-за дефицита. Важно помнить, что на рынке остаются и редкие предложения - например, как недавно в Улан-Удэ выставили на продажу Bentley Flying Spur 2007 года, что вызвало ажиотаж среди коллекционеров.

Для российских автолюбителей эти перемены означают, что выбор новых машин становится все уже, а цены на оставшиеся модели могут меняться непредсказуемо. При покупке стоит внимательно изучать условия гарантии и наличие сервисных центров, чтобы не столкнуться с неприятными сюрпризами. Как показывает практика, даже крупные бренды могут быстро уйти с рынка, оставив владельцев без поддержки.

Упомянутые марки: KAIYI, Chery, BAIC, ORA, SWM, Foton , JAC, Aito / Seres, TENET
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