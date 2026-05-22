Лада лидирует по авариям потому что водители не учитывают риски

22 мая 2026, 11:57
Какие автомобили чаще всего попадают в ДТП в России в 2026 году: свежая статистика
Какие автомобили чаще всего попадают в ДТП в России в 2026 году: свежая статистика
Страховые компании раскрыли неожиданные данные: какие марки и модели чаще всего становятся участниками ДТП в 2026 году, а какие регионы России считаются самыми опасными для водителей. Почему привычные бренды снова в топе, и что изменилось по сравнению с прошлым годом - эксперты объяснили, какие факторы влияют на аварийность.
Для российских автомобилистов свежая статистика ДТП за 2026 год - не просто цифры, а реальный ориентир для выбора машины и оценки рисков на дорогах. Как выяснили ведущие страховые компании, привычные бренды снова оказались в центре внимания, а география аварийности по-прежнему сосредоточена в мегаполисах. Эти данные важны для всех, кто планирует покупку авто или хочет понять, где и на чем ездить безопаснее.
По информации «Российской Газеты», лидером по числу аварий с начала года стала Lada: на ее долю пришлось 19,4% всех зафиксированных ДТП. Следом идут Kia (13,8%), Hyundai (12,2%) и Toyota (11,9%). Пятерку замыкает Volkswagen с 9,9%. Такая расстановка сил почти не изменилась по сравнению с прошлым годом, что говорит о стабильности тренда. Интересно, что BMW заметно прибавила в статистике - ее доля выросла до 7,4%, а в Москве и области марка заняла второе место по аварийности.
Разные страховые компании по-разному оценивают топ-3 самых аварийных марок. Так, «ВСК» также выделяет Lada (13%), а Toyota и Kia делят второе место с 11% и 7% соответственно. В антирейтинге «Абсолют Страхования» неожиданно лидирует Geely, а Lada лишь на девятой позиции. В свою очередь, «Согласие» отмечает Mitsubishi и Opel как наиболее часто попадающие в аварии бренды, хотя год назад лидировали Chery и Haval. «Ренессанс Страхование» называет самым аварийным брендом «Москвич».
Если рассматривать не только марки, но и конкретные модели, то в 2026 году чаще всего в ДТП попадали новые автомобили, особенно выпущенные в 2024 году - их доля составила 7,8%. Эксперты объясняют это тем, что владельцы современных машин часто переоценивают свои возможности и технологии авто. Среди моделей, по данным «Ренессанс Страхования», чаще всего фигурируют Geely Emgrand, Kia K5 и Exeed LX. «Согласие» выделяет Mitsubishi Lancer, Opel Astra и Lada Granta.
География аварийности тоже не преподнесла сюрпризов: больше всего ДТП происходит в Москве и Московской области (26,9%), на втором месте - Санкт-Петербург и Ленинградская область (8,4%). В пятерку также вошли Краснодарский край (4,6%), Нижегородская область (4%) и Татарстан (3,9%). «ВСК» подтверждает лидерство столичного региона, но добавляет в список Новосибирскую область. Самыми аккуратными водителями признаны жители Перми, Иркутска, Томска и Ленинградской области.
Причины аварий остаются прежними: 92,5% ДТП - это столкновения двух транспортных средств, еще 7,2% - наезды на препятствия. Столкновения с пешеходами и животными крайне редки - 0,16% и 0,07% соответственно. Типичный виновник аварии - мужчина (72,9%), чаще всего в возрасте 38-42 лет (22,1%). Молодые водители до 22 лет и пожилые старше 63 лет реже других попадают в ДТП.
Интересно, что тенденция к росту аварийности среди новых автомобилей совпадает с общим увеличением продаж в этом сегменте, о чем недавно рассказывалось в материале о рекордных результатах премиум-брендов - подробности о динамике рынка и лидерах продаж можно найти в нашем архиве.
Для справки: по данным страховых компаний, большинство аварий происходит в крупных городах, где плотность движения и количество новых автомобилей выше. Это создает дополнительную нагрузку на инфраструктуру и требует от водителей большей внимательности. Важно помнить, что даже самые современные системы безопасности не заменяют аккуратного стиля вождения и соблюдения ПДД. Актуальная статистика позволяет не только оценить риски, но и выбрать автомобиль с учетом реальных показателей безопасности на дорогах России.
Похожие материалы Киа, Хендай, Тойота, Фольксваген, БМВ, Джили
-
26.05.2026, 04:48
Как TagAZ Aquila из России оказался на французском конвейере и почему проект провалился
TagAZ Aquila задумывался как доступный спорткар для молодежи, но после краха российского завода проект неожиданно возродился во Франции под маркой MPM Motors. Почему уникальная модель не смогла закрепиться на рынке и что стало с производством - разбираемся в деталях.Читать далее
-
25.05.2026, 19:20
Продажа Haval M6 после полугода ожидания: цена сделки и выбор нового кроссовера
Владелец Haval M6 спустя полгода самостоятельных попыток продажи реализовал кроссовер за 1,65 млн рублей и теперь ждет новый Haval H3 с полным приводом. Как изменился рынок и почему трейд-ин оказался невыгоден - в нашем материале.Читать далее
-
25.05.2026, 19:13
Dacia Logan удивил на «24 часах Нюрбургринга 2026»: борьба с фаворитами и мем года
На «24 часах Нюрбургринга» 2026 года Dacia Logan команды Ollis Garage Racing неожиданно оказался в центре внимания, превратившись в символ выносливости и народного любимца. Почему этот скромный седан обсуждают больше, чем топовые GT3 - в нашем материале.Читать далее
-
25.05.2026, 19:01
В России могут изменить скоростные лимиты на современных трассах
В стране обсуждают новые подходы к скоростным ограничениям. Эксперты предлагают использовать ИИ для анализа дорог. Решение может затронуть современные трассы. Вопрос активно обсуждается среди специалистов.Читать далее
-
25.05.2026, 18:51
Lada Iskra SW Cross и Vesta SW Cross: сравнение платформ, оснащения и практичности
В 2026 году АВТОВАЗ вывел на рынок Lada Iskra SW Cross, которая по цене и характеристикам близка к Vesta SW Cross. Мы разобрали, чем отличаются эти модели, и выяснили, смогут ли они занять разные ниши или одна вытеснит другую.Читать далее
-
25.05.2026, 18:45
Kia Sportage 2026: обновление, которое бросает вызов Toyota RAV4 на рынке кроссоверов
Kia Sportage 2026 года после рестайлинга удивил экспертов США: корейский кроссовер оказался интереснее Toyota RAV4 по дизайну, оснащению и стоимости. Почему это важно для российского рынка - в нашем материале.Читать далее
-
25.05.2026, 17:48
В космосе появились спутники DiskSat: новая форма и возможности для наблюдения Земли
Впервые на низкой околоземной орбите начали работу спутники DiskSat с необычной дискообразной формой. Их конструкция открывает новые возможности для точного позиционирования и получения детальных снимков поверхности, что может изменить подход к мониторингу Земли и военным технологиям.Читать далее
-
25.05.2026, 17:41
Hyundai Solaris против Kia Rio: сравнение комплектаций, цен и особенностей 2026 года
В 2026 году российский рынок бюджетных седанов вновь сталкивает Hyundai Solaris и Kia Rio. Мы разобрали комплектации, цены и ключевые отличия, чтобы понять, какой из этих автомобилей выгоднее для покупки именно сейчас.Читать далее
-
25.05.2026, 17:34
Почему в Китае лидируют Toyota, Volkswagen и BYD, а не Haval и Chery
В России Haval и Chery воспринимаются как главные китайские бренды, но в самом Китае ситуация иная: там на вершине продаж оказываются Toyota, Volkswagen и BYD. Разбираемся, почему российские и китайские тренды так сильно расходятся и что это значит для покупателей.Читать далее
-
25.05.2026, 17:19
Sollers SF5 с новым дизайном и автоматом: старт продаж и первые впечатления
Не прошли мимо: Sollers SF5 получил свежий облик, автоматическую коробку и новые опции. Почему это важно для бизнеса и частных перевозчиков, какие плюсы и подводные камни выявил тест-драйв, а также что изменилось в линейке - объяснил эксперт.Читать далее
Похожие материалы Киа, Хендай, Тойота, Фольксваген, БМВ, Джили
-
26.05.2026, 04:48
Как TagAZ Aquila из России оказался на французском конвейере и почему проект провалился
TagAZ Aquila задумывался как доступный спорткар для молодежи, но после краха российского завода проект неожиданно возродился во Франции под маркой MPM Motors. Почему уникальная модель не смогла закрепиться на рынке и что стало с производством - разбираемся в деталях.Читать далее
-
25.05.2026, 19:20
Продажа Haval M6 после полугода ожидания: цена сделки и выбор нового кроссовера
Владелец Haval M6 спустя полгода самостоятельных попыток продажи реализовал кроссовер за 1,65 млн рублей и теперь ждет новый Haval H3 с полным приводом. Как изменился рынок и почему трейд-ин оказался невыгоден - в нашем материале.Читать далее
-
25.05.2026, 19:13
Dacia Logan удивил на «24 часах Нюрбургринга 2026»: борьба с фаворитами и мем года
На «24 часах Нюрбургринга» 2026 года Dacia Logan команды Ollis Garage Racing неожиданно оказался в центре внимания, превратившись в символ выносливости и народного любимца. Почему этот скромный седан обсуждают больше, чем топовые GT3 - в нашем материале.Читать далее
-
25.05.2026, 19:01
В России могут изменить скоростные лимиты на современных трассах
В стране обсуждают новые подходы к скоростным ограничениям. Эксперты предлагают использовать ИИ для анализа дорог. Решение может затронуть современные трассы. Вопрос активно обсуждается среди специалистов.Читать далее
-
25.05.2026, 18:51
Lada Iskra SW Cross и Vesta SW Cross: сравнение платформ, оснащения и практичности
В 2026 году АВТОВАЗ вывел на рынок Lada Iskra SW Cross, которая по цене и характеристикам близка к Vesta SW Cross. Мы разобрали, чем отличаются эти модели, и выяснили, смогут ли они занять разные ниши или одна вытеснит другую.Читать далее
-
25.05.2026, 18:45
Kia Sportage 2026: обновление, которое бросает вызов Toyota RAV4 на рынке кроссоверов
Kia Sportage 2026 года после рестайлинга удивил экспертов США: корейский кроссовер оказался интереснее Toyota RAV4 по дизайну, оснащению и стоимости. Почему это важно для российского рынка - в нашем материале.Читать далее
-
25.05.2026, 17:48
В космосе появились спутники DiskSat: новая форма и возможности для наблюдения Земли
Впервые на низкой околоземной орбите начали работу спутники DiskSat с необычной дискообразной формой. Их конструкция открывает новые возможности для точного позиционирования и получения детальных снимков поверхности, что может изменить подход к мониторингу Земли и военным технологиям.Читать далее
-
25.05.2026, 17:41
Hyundai Solaris против Kia Rio: сравнение комплектаций, цен и особенностей 2026 года
В 2026 году российский рынок бюджетных седанов вновь сталкивает Hyundai Solaris и Kia Rio. Мы разобрали комплектации, цены и ключевые отличия, чтобы понять, какой из этих автомобилей выгоднее для покупки именно сейчас.Читать далее
-
25.05.2026, 17:34
Почему в Китае лидируют Toyota, Volkswagen и BYD, а не Haval и Chery
В России Haval и Chery воспринимаются как главные китайские бренды, но в самом Китае ситуация иная: там на вершине продаж оказываются Toyota, Volkswagen и BYD. Разбираемся, почему российские и китайские тренды так сильно расходятся и что это значит для покупателей.Читать далее
-
25.05.2026, 17:19
Sollers SF5 с новым дизайном и автоматом: старт продаж и первые впечатления
Не прошли мимо: Sollers SF5 получил свежий облик, автоматическую коробку и новые опции. Почему это важно для бизнеса и частных перевозчиков, какие плюсы и подводные камни выявил тест-драйв, а также что изменилось в линейке - объяснил эксперт.Читать далее