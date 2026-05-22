Лада лидирует по авариям потому что водители не учитывают риски

Какие автомобили чаще всего попадают в ДТП в России в 2026 году: свежая статистика

Страховые компании раскрыли неожиданные данные: какие марки и модели чаще всего становятся участниками ДТП в 2026 году, а какие регионы России считаются самыми опасными для водителей. Почему привычные бренды снова в топе, и что изменилось по сравнению с прошлым годом - эксперты объяснили, какие факторы влияют на аварийность.

Для российских автомобилистов свежая статистика ДТП за 2026 год - не просто цифры, а реальный ориентир для выбора машины и оценки рисков на дорогах. Как выяснили ведущие страховые компании, привычные бренды снова оказались в центре внимания, а география аварийности по-прежнему сосредоточена в мегаполисах. Эти данные важны для всех, кто планирует покупку авто или хочет понять, где и на чем ездить безопаснее.

По информации «Российской Газеты», лидером по числу аварий с начала года стала Lada: на ее долю пришлось 19,4% всех зафиксированных ДТП. Следом идут Kia (13,8%), Hyundai (12,2%) и Toyota (11,9%). Пятерку замыкает Volkswagen с 9,9%. Такая расстановка сил почти не изменилась по сравнению с прошлым годом, что говорит о стабильности тренда. Интересно, что BMW заметно прибавила в статистике - ее доля выросла до 7,4%, а в Москве и области марка заняла второе место по аварийности.

Разные страховые компании по-разному оценивают топ-3 самых аварийных марок. Так, «ВСК» также выделяет Lada (13%), а Toyota и Kia делят второе место с 11% и 7% соответственно. В антирейтинге «Абсолют Страхования» неожиданно лидирует Geely, а Lada лишь на девятой позиции. В свою очередь, «Согласие» отмечает Mitsubishi и Opel как наиболее часто попадающие в аварии бренды, хотя год назад лидировали Chery и Haval. «Ренессанс Страхование» называет самым аварийным брендом «Москвич».

Если рассматривать не только марки, но и конкретные модели, то в 2026 году чаще всего в ДТП попадали новые автомобили, особенно выпущенные в 2024 году - их доля составила 7,8%. Эксперты объясняют это тем, что владельцы современных машин часто переоценивают свои возможности и технологии авто. Среди моделей, по данным «Ренессанс Страхования», чаще всего фигурируют Geely Emgrand, Kia K5 и Exeed LX. «Согласие» выделяет Mitsubishi Lancer, Opel Astra и Lada Granta.

География аварийности тоже не преподнесла сюрпризов: больше всего ДТП происходит в Москве и Московской области (26,9%), на втором месте - Санкт-Петербург и Ленинградская область (8,4%). В пятерку также вошли Краснодарский край (4,6%), Нижегородская область (4%) и Татарстан (3,9%). «ВСК» подтверждает лидерство столичного региона, но добавляет в список Новосибирскую область. Самыми аккуратными водителями признаны жители Перми, Иркутска, Томска и Ленинградской области.

Причины аварий остаются прежними: 92,5% ДТП - это столкновения двух транспортных средств, еще 7,2% - наезды на препятствия. Столкновения с пешеходами и животными крайне редки - 0,16% и 0,07% соответственно. Типичный виновник аварии - мужчина (72,9%), чаще всего в возрасте 38-42 лет (22,1%). Молодые водители до 22 лет и пожилые старше 63 лет реже других попадают в ДТП.

Для справки: по данным страховых компаний, большинство аварий происходит в крупных городах, где плотность движения и количество новых автомобилей выше. Это создает дополнительную нагрузку на инфраструктуру и требует от водителей большей внимательности. Важно помнить, что даже самые современные системы безопасности не заменяют аккуратного стиля вождения и соблюдения ПДД. Актуальная статистика позволяет не только оценить риски, но и выбрать автомобиль с учетом реальных показателей безопасности на дорогах России.