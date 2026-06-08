Какие автомобили чаще всего сдают в трейд-ин в 2026 году и причем тут Lada

Какие автомобили чаще всего сдают в трейд-ин в 2026 году: свежий рейтинг по маркам

В 2026 году рынок трейд-ина продолжает меняться: Lada сохраняет лидерство по количеству сдаваемых автомобилей, а дилеры фиксируют рост комиссионных продаж и увеличение скидок на подержанные машины. Эксперты отмечают новые тенденции в структуре пополнения складов.

В 2026 году рынок трейд-ина продолжает меняться: Lada сохраняет лидерство по количеству сдаваемых автомобилей, а дилеры фиксируют рост комиссионных продаж и увеличение скидок на подержанные машины. Эксперты отмечают новые тенденции в структуре пополнения складов.

Рынок подержанных автомобилей в России в 2026 году продолжает удивлять: за первые пять месяцев года Lada вновь оказалась на вершине рейтинга по количеству машин, продаваемых в трейд-ин. По данным экспертов, на долю этой марки приходится 17% всех автомобилей, которые россияне сдают у дилеров. Следом идут Kia с 10% и Hyundai с 8%. В десятку также вошли Renault, Nissan, Volkswagen, Toyota, Chevrolet, Ford и Skoda — их доли варьируются от 6% до 4%.

Трейд-ин остаётся ключевым способом пополнения складов дилеров: через этот канал осуществляется около трети всех автомобилей. Средняя цена выкупа машины в трейд-ин составляет 1 миллион рублей. Ещё 12% приходится на трейд-ап, а 30% — на комиссионные продажи, которые за год увеличили свою долю на 3 процентных пункта. Около 21% автомобилей дилеры получают, выкупая их напрямую у физических лиц.

Эксперты отмечают, что трейд-ин напрямую связан с восстановлением продаж новых автомобилей. При этом комиссионные продажи становятся всё более актуальными: этот канал не требует от дилеров вложения оборотных средств для размещения машин на складе. А вот выкуп «с улицы» заметно зависит от ключевой ставки — её постепенное снижение оживляет этот сегмент.

Внутри бренда Lada лидером по сдаче в трейд-ин стал седан Granta — на него приходится 38% всех обменов этой марки. Далее идут Веста (25%), Калина (12%), Xray (7%) и Ларгус (6%). У Kia на первом месте Rio (43%), за ним следуют Sportage (19%), Ceed (15%), Cerato и Sorento (по 9%), а также Soul (6%). Среди Hyundai абсолютный лидер — Solaris (50%), затем Creta (26%), Santa Fe (12%) и Tucson (12%).

Если смотреть на общий рейтинг моделей, то чаще всего дилеры берут в трейд-ин Lada Granta (6% от всех обменов), затем Lada Vesta (4%) и Kia Rio (3,8%). В десятку также входят Hyundai Solaris, Ford Focus, Lada Kalina, Volkswagen Polo, Kia Sportage, Hyundai Creta и Skoda Octavia.

Интересно, что за первые пять месяцев 2026 года на рынке подержанных автомобилей заметно выросла доля дилерских акций — с 13% до 16%. Это связано с сокращением числа европейских продавцов и формированием складских запасов у основных игроков. В результате доля предложений со скидками выросла до 35%, а средняя скидка на подержанный автомобиль у дилера достигла 4,5%.

Для понимания ситуации важно учитывать несколько фактов: Lada традиционно занимает прочную позицию на вторичном рынке; рост комиссионных продаж говорит о том, что дилеры ищут новые методы работы с клиентами. Средняя стоимость, выплаченная в трейд-ин, отражает текущий уровень цен на подержанные машины, а увеличение скидок может свидетельствовать о попытках дилеров стимулировать спрос. В целом структура пополнения складов и изменения в выборе автовладельцев позволяют предположить, что рынок подержанных автомобилей в России становится всё более организованным и прозрачным.