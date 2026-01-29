Вышло исследование: российские и китайские авто стали главной целью угонщиков

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Дарья Климова

29 января 2026, 10:59

В 2025 году в России резко вырос интерес угонщиков к отечественным и китайским автомобилям. Lada Niva оказалась в центре внимания, а спрос на запчасти подогревает криминальный рынок. Почему это происходит и что делать владельцам — разбираемся в деталях.

В 2025 году российский рынок автомобилей столкнулся с тревожной тенденцией: отечественные и китайские машины стали самыми желанными для угонщиков. Эта новость важна для всех владельцев популярных моделей — риск потерять авто вырос, а схемы преступников становятся все изощреннее. Причина — не только в спросе на сами автомобили, но и в дефиците оригинальных запчастей, который подталкивает кражи на новый уровень.

По данным страховых компаний, абсолютным лидером по числу угонов стала Lada Niva — на нее пришлось более половины всех зарегистрированных случаев. Китайские бренды, такие как JAC и Haval, также оказались в зоне особого внимания. Не отстают и японские марки, в частности Nissan и Lexus. Впрочем, если раньше в топе были премиальные внедорожники, то теперь массовый сегмент оказался под ударом.

Опрошенные iz.ru эксперты отмечают: китайские автомобили сегодня одни из самых востребованных на рынке, а их оригинальные детали стоят недешево. Например, новая фара для Haval M6 обойдется почти в 130 тысяч рублей, а задняя дверь Chery Tiggo 7 Pro — еще дороже. Даже с учетом потери стоимости на вторичном рынке, такие запчасти остаются лакомым куском для преступников.

Где угоняют чаще всего

География угонов в 2025 году не преподнесла сюрпризов: лидируют Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область и Краснодарский край. В столице частота краж почти в полтора раза выше, чем в северной столице. Среди застрахованных автомобилей чаще всего страдают владельцы отечественных, корейских и китайских марок. В сегменте грузового транспорта наибольший интерес вызывает китайский Sinotruk Sitrak — коммерческий транспорт тоже не остался без внимания злоумышленников.

Показательно, что из всех угнанных машин за год удалось вернуть лишь единицы. Это говорит о высокой организованности преступных групп и сложности поиска автомобилей, которые зачастую разбирают на детали буквально в считанные часы после угона.

Как действуют угонщики

Современные методы угона не требуют грубой силы. Преступники используют электронные устройства — сканеры, «удочки» для перехвата сигнала ключа, позволяющие открыть и завести машину без физического доступа к ключу. Особенно уязвимы модели с простыми штатными системами защиты. В результате, даже новые автомобили оказываются беззащитны перед технически подкованными злоумышленниками.

Статистика — прямой сигнал для владельцев: если ваша модель в списке самых угоняемых, стоит задуматься об усилении защиты. Дополнительная сигнализация, парковка на охраняемой территории, камеры наблюдения — все это может снизить риск. Но, как показывает практика, даже такие меры не всегда гарантируют безопасность.

Почему растет спрос на запчасти

Дефицит оригинальных деталей после 2022 года стал одной из главных причин всплеска угонов. Цены на запчасти выросли, поставки осложнились, а спрос на рынке остался высоким. В результате, угнанные автомобили часто разбирают на части буквально в 10-15 километрах от места преступления. Двигатели, кузовные элементы, детали салона — все идет в дело. Найти разобранную машину практически невозможно, а запчасти быстро расходятся через «серые» сервисы и онлайн-площадки.

Вторая схема — кража «под заказ». Премиальные внедорожники, такие как Range Rover или BMW X6, угоняют целиком для перепродажи с поддельными документами, часто через сопредельные страны. Запчасти продают на местных рынках и в интернете, а целые машины после перебивки VIN-номеров уходят за границу или реализуются внутри страны с фальшивыми ПТС.

Что говорит закон и как защитить себя

С точки зрения закона, угон и кража автомобиля — разные преступления. Угон — это временное завладение транспортом без цели присвоения, за что предусмотрено наказание вплоть до 12 лет лишения свободы. Кража — это уже умышленное присвоение с целью продажи или разборки, и ответственность за нее строже.

Потерпевший имеет право требовать возмещения ущерба — как материального, так и морального. Если автомобиль был застрахован по КАСКО, страховая компания компенсирует убытки, а затем может взыскать сумму с виновного лица. В остальных случаях — только гражданский иск в рамках уголовного дела.

В 2025 году, несмотря на снижение числа краж и угонов по официальной статистике, владельцам популярных моделей стоит быть особенно внимательными. Рынок запчастей остается напряженным, а преступники не теряют интереса к самым ходовым автомобилям. Вопрос безопасности — теперь не только дело случая, но и личной ответственности каждого автовладельца.

Упомянутые модели: Haval M6, Chery Tiggo 7 Pro (от 1 479 000 Р), ВАЗ (Lada) Niva Legend
Упомянутые марки: Haval, Chery, ВАЗ (Lada)
